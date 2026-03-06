스타텍 인디아, 2026~27년 일하기 좋은 기업® 인증 획득

- 성과와 성장을 주도하는 높은 신뢰의 조직문화에 대한 스타텍의 집중을 강조

뭄바이, 인도, 2026년 3월 6일 /PRNewswire/ -- 디지털 중심 글로벌 고객 경험 솔루션 기업 스타텍®(Startek®)이, 스타텍 인디아(Startek India)가 일하기 좋은 기업®(Great Place To Work®)으로부터 2026~27년 일하기 좋은 기업® 인증™(Great Place To Work® Certified™)을 공식적으로 받았다고 발표했다.

일하기 좋은 기업®은 직장 문화, 직원 경험, 그리고 시장을 선도하는 매출 성장, 직원 유지율 향상 및 혁신 증대를 이끄는 리더십 행동을 평가하는 글로벌 권위 기관이다.

스타텍 인디아는 신뢰 지수™(Trust Index™) 설문조사와 문화 평가(Culture Audit)를 통해 평가를 받았으며, 신뢰성, 존중, 공정성, 자부심, 동료애 등 직원 참여도와 조직 효율성에 직접적인 영향을 미치는 핵심 요소들을 기준으로 측정됐다.

스타텍의 SM 굽타(SM Gupta) 최고인사책임자는 "이번 인증은 조직문화가 성과를 이끈다는 비즈니스의 근본적인 진리를 다시 한번 확인시켜 준다"고 말했다. 이어 "구성원들이 리더십을 신뢰하고 존중받는다고 느끼며 명확한 성장 경로를 확인할 때 그들은 더 강력한 고객 성과와 생산성 향상, 그리고 더 큰 혁신을 가져온다. 스타텍에서 조직문화는 운영 우수성과 지속 가능한 성장을 가능하게 하는 핵심 전략적 레버이다"라고 말했다.

스타텍의 인재 전략은 디지털 중심 전환 의제와 긴밀히 연계돼 있다. 회사는 체계적인 커리어 개발 경로, 리더십 개발, 다양성 및 포용성 프로그램, 그리고 미래형 인재 양성을 위한 역량 강화 이니셔티브에 지속적으로 투자하고 있다. 이러한 통합적 접근은 글로벌 시장 전반에서 서비스 품질과 고객 만족도를 높이는 동시에 직원 경험을 강화한다.

이번 인증은 스타텍 인디아의 고용 브랜드를 강화하고, 경쟁이 치열하고 빠르게 변화하는 비즈니스 환경에서 우수 인재를 유치하고 유지하며 육성하려는 집중 전략을 뒷받침할 것으로 기대된다.

일하기 좋은 기업® 소개

30년 이상의 데이터를 기반으로 하는 일하기 좋은 기업®은 직장 문화 분야의 글로벌 권위 기관이다. 이 기관은 독자적인 포 올™(For All™) 모델과 신뢰 지수™ 설문조사를 통해 조직이 지속적으로 긍정적인 직원 경험을 구축할 수 있도록 인증과 도구를 제공한다. 모든 조직이 모두에게 훌륭한 일터가 되도록 돕고, 이를 통해 비즈니스 성장을 주도하고 삶의 질을 향상하며 지역사회 역량 강화에 기여하는 것을 사명으로 한다. 세계적으로 인정받는 일하기 좋은 기업 인증™과 경쟁이 치열한 가장 일하기 좋은 기업™(Best Workplaces™) 리스트를 통해 기업이 인재를 유치하고 유지하며, 조직 문화를 벤치마킹하고 매출을 성장시킬 수 있도록 지원한다. 해당 플랫폼은 리더들이 모든 직원의 경험을 실제로 포착하고, 분석하고 이해할 수 있도록 지원하며, 전 세계 150개국에서 1억 명 이상의 직원으로부터 수집된 데이터와 결과를 비교하고 분석한다.

스타텍 소개

스타텍®은 고객 경험 관리 분야의 글로벌 선도 기업으로, 포괄적인 디지털 전환 및 고객 경험 솔루션을 제공한다. 35년 이상의 전문성을 바탕으로 스타텍은 다양한 산업 분야의 기업들이 기억에 남는 개인화된 고객 상호작용을 창출할 수 있도록 지원하고 있다. 14개국에서 3만 8000명 이상의 직원으로 구성된 팀과 함께 운영되는 스타텍은 혁신, 공감, 운영의 우수성을 바탕으로 브랜드와 고객을 연결하는 데 주력하고 있다.

자세한 내용은 www.startek.com에서 확인할 수 있으며, 링크드인 @Startek에서도 확인할 수 있다.

