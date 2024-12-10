寧德時代與Stellantis集團將合資建廠 總投資高達41億歐元

Stellantis集團是世界領先的汽車制造商之一，旨在為用戶提供環保、安全且經濟的出行方式。2023年11月，Stellantis集團與寧德時代共同簽署了一份非約束性諒解備忘錄，旨在服務Stellantis集團在歐洲的電動汽車制造，為其提供本地化的磷酸鐵鋰電芯和模組。同時，雙方宣布在兩個戰略方向建立長期合作：第一，制定大膽的技術路線圖以支持Stellantis集團先進純電動汽車的發展；第二，積極探索新的合作機會以進一步提升電池價值鏈。

Stellantis集團董事長兼臨時執委會主席約翰•艾爾坎（John Elkann）表示：「我們致力於實現碳中和的未來，擁抱所有可用的先進電池技術來為消費者帶來有競爭力的電動汽車產品。這家與寧德時代的合資企業，將為已在清潔和可再生能源使用方面成為先進示范制造基地的園區引入創新型的電池生產，這有助於推動可持續的生產方式。」

寧德時代董事長兼CEO曾毓群表示：「此次合作將我們與Stellantis集團的合作提升到了新的高度。我相信，借助寧德時代先進的電池技術和卓越的運營專業知識，結合Stellantis集團在薩拉戈薩數十年的本地化商業運營經驗，該項目將成為行業的重大成功案例。寧德時代的目標是在全球推廣零碳技術，我們期待通過更多創新模式與全球合作伙伴開展合作。」

寧德時代在德國和匈牙利新建的兩座工廠已投入運營，將先進的電池制造技術帶到歐洲。本次宣布成立的西班牙工廠，將有助於提升寧德時代支持客戶實現氣候目標的技術能力，加速推動歐洲和全球市場電動出行和能源轉型。

SOURCE 寧德時代新能源科技股份有限公司