Stellantis и CATL инвестируют до 4,1 млрд евро в совместное крупномасштабное предприятие по производству аккумуляторных LFP-батарей в Испании

Совместное предприятие для строительства совершенно нового завода по производству литий-железо-фосфатных (LFP) аккумуляторов на площадке Stellantis в Сарагосе, Испания

Планируется, что производство будет запущено к концу 2026 года и может достичь производительности 50 ГВтч

Stellantis стремится выпускать более доступные электромобили на аккумуляторах в рамках поддержки своего стратегического плана Dare Forward 2030, используя свою стратегию двойной химии

Завод позволит CATL лучше удовлетворять потребности клиентов в аккумуляторах на основе передовых технологий и поддерживать глобальные климатические цели

НИНГДЕ, Китай, 11 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компании Stellantis и CATL объявили о достижении соглашения об инвестировании до 4,1 млрд евро в создание совместного предприятия, которое построит крупномасштабный европейский завод по производству литий-железо-фосфатных (LFP) аккумуляторов в Сарагосе, Испания. Спроектированный полностью углеродно-нейтральным аккумуляторный завод будет строиться в несколько этапов в рамках нескольких инвестиционных планов.

Предприятие с ориентировочным запуском производства к концу 2026 года на площадке Stellantis в Сарагосе, Испания, может достичь производительности 50 ГВтч при условии развития рынка электромобилей в Европе и сохранения поддержки властей Испании и Европейского союза. Совместное предприятие в равных долях между компаниями CATL и Stellantis расширит лучшее в своем классе предложение LFP-батарей Stellantis в Европе, что позволит автопроизводителю предлагать более высококачественные, долговечные и доступные легковые автомобили, кроссоверы и внедорожники на аккумуляторных батареях в сегментах B и C, охватывая промежуточные категории.

В ноябре 2023 года Stellantis и CATL подписали необязательный меморандум о взаимопонимании по местным поставкам элементов и модулей LFP-аккумуляторов для производства электромобилей в Европе и установили долгосрочное сотрудничество по двум стратегическим направлениям: создание смелого плана развития технологий для поддержки производства передовых электромобилей на аккумуляторах (BEV) компании Stellantis и определение возможностей дальнейшего укрепления цепочки создания стоимости аккумуляторных батарей.

«Stellantis стремится к безуглеродному будущему, используя все доступные передовые технологии производства аккумуляторов, чтобы предлагать нашим клиентам конкурентоспособные электромобили, — сказал председатель Stellantis Джон Элканн (John Elkann). — Это важное совместное предприятие с нашим партнером CATL приведет производство инновационных аккумуляторов на производственную площадку, которая уже является лидером в области чистой и возобновляемой энергии, помогая обеспечить всесторонний экологичный подход. Я хочу поблагодарить все заинтересованные стороны, участвующие в реализации сделанного сегодня заявления, включая испанские власти, за их постоянную поддержку».

«Совместное предприятие вывело наше сотрудничество с Stellantis на новый уровень, и я считаю, что наша передовая технология производства аккумуляторов и выдающиеся эксплуатационные ноу-хау в сочетании с многолетним опытом Stellantis в области ведения бизнеса непосредственно в Сарагосе станут историей большого успеха в отрасли, — сказал Робин Зенг (Robin Zeng), председатель и генеральный директор CATL. — Цель CATL — сделать технологии с нулевым выбросом углерода доступными по всему миру, и мы с нетерпением ждем сотрудничества с нашими партнерами по всему миру в рамках более инновационных моделей сотрудничества».

CATL внедряет самые современные технологии производства аккумуляторов в Европе посредством своих двух заводов в Германии и Венгрии, которые уже работают. Испанский завод расширит возможности компании в плане поддержки климатических целей клиентов, что еще больше подчеркивает ее приверженность развитию электротранспорта и усилия по переходу на экологичные виды энергии в Европе и на мировом рынке.

Stellantis использует подход двойной химии — литий-никель-марганец-кобальт-оксидный состав (NMC) и литий-железо-фосфатный состав (LFP) — для обслуживания всех клиентов и изучения инновационных технологий производства аккумуляторных элементов и батарей. Stellantis следует своему плану стать к 2038 году корпорацией с нулевым выбросом углерода, включая все области, с компенсацией оставшихся выбросов на уровне единиц процентов.

Ожидается, что сделка будет завершена в течение 2025 года и будет регулироваться обычными нормативными условиями.

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