Stellantis i CATL zainwestują do 4,1 mld euro w spółkę joint venture na potrzeby ustanowienia dużej fabryki akumulatorów LFP w Hiszpanii

Spółka joint venture zbuduje całkowicie nową fabrykę akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych (LFP) w zakładzie Stellantis w Saragossie w Hiszpanii.

Rozpoczęcie produkcji planowane jest na koniec 2026 r. i może osiągnąć wydajność do 50 GWh.

Celem Stellantis jest dostarczanie przystępnych cenowo pojazdów elektrycznych na baterie w ramach realizacji strategicznego planu Dare Forward 2030 z wykorzystaniem strategii podwójnej chemii.

Nowo utworzony zakład pozwoli CATL lepiej zaspokajać potrzeby klientów w zakresie zaawansowanej technologii akumulatorów i wspierać realizację globalnych ambicji klimatycznych.

NINGDE, Chiny, 11 grudnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Stellantis i CATL ogłosiły dziś, że osiągnęły porozumienie w sprawie zainwestowania do 4,1 mld euro w utworzenie spółki joint venture, która zbuduje dużą, europejską fabrykę baterii litowo-żelazowo-fosforanowych (LFP) w Saragossie w Hiszpanii. Budowa fabryki zaprojektowanej w taki sposób, aby zapewnić całkowitą neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla, będzie realizowana w kilku fazach i na podstawie kilku planów inwestycyjnych.

Zakład, który ma rozpocząć produkcję do końca 2026 r. na terenie Stellantis w Saragossie w Hiszpanii, może osiągnąć wydajność do 50 GWh, pod warunkiem ewolucji rynku elektrycznego w Europie i dalszego wsparcia ze strony władz w Hiszpanii i Unii Europejskiej. Spółka joint venture z równymi udziałami CATL i Stellantis pozwoli uatrakcyjnić najlepszą w swojej klasie ofertę LFP Stellantis w Europie, umożliwiając producentowi samochodów oferowanie kolejnych wysokiej jakości, trwałych i niedrogich elektrycznych samochodów osobowych, crossoverów i SUV-ów w segmentach B i C o średnim zasięgu.

W listopadzie 2023 r. firmy Stellantis i CATL podpisały wstępne porozumienie dotyczące lokalnych dostaw ogniw i modułów akumulatorowych LFP do produkcji pojazdów elektrycznych w Europie oraz nawiązały długoterminową współpracę na dwóch strategicznych frontach, takich jak: stworzenie odważnej mapy drogowej technologii wspierającej zaawansowane pojazdy elektryczne na baterie (BEV) firmy Stellantis oraz zidentyfikowanie możliwości dalszego wzmocnienia łańcucha wartości baterii.

„Firma Stellantis jest zaangażowana w proces dekarbonizacji przyszłości, wykorzystując wszystkie dostępne, zaawansowane technologie akumulatorowe, aby zapewnić naszym klientom konkurencyjne produkty do pojazdów elektrycznych – powiedział prezes Stellantis John Elkann. – Spółka joint venture ustanowiona z naszym partnerem CATL umożliwi innowacyjną produkcję akumulatorów w zakładzie produkcyjnym, który już teraz jest liderem w dziedzinie czystej i odnawialnej energii, wspierając realizację 360-stopniowego zrównoważonego podejścia. Pragnę podziękować wszystkim interesariuszom zaangażowanym w urzeczywistnienie tego planu, w tym władzom hiszpańskim za ich nieustające wsparcie".

„Wspólne przedsięwzięcie wyniosło naszą współpracę ze Stellantis na nowy poziom i wierzę, że nasza najnowocześniejsza technologia akumulatorów i wyjątkowa wiedza operacyjna, w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem Stellantis w prowadzeniu lokalnej działalności w Saragossie, zapewnią duży sukces w branży – powiedział Robin Zeng, prezes i dyrektor generalny CATL. – Celem CATL jest udostępnienie technologii zeroemisyjnej na całym świecie. Cieszymy się z możliwości współpracy z naszymi partnerami z całego świata na podstawie bardziej innowacyjnych modeli współpracy".

CATL wprowadza najnowocześniejszą technologię produkcji akumulatorów na rynek europejski poprzez swoje dwa istniejące już zakłady w Niemczech i na Węgrzech. Hiszpański zakład zwiększy możliwości spółki w zakresie wspierania realizacji przyjętych przez klientów celów klimatycznych, dodatkowo podkreślając jej zaangażowanie w rozwój e-mobilności i transformacji energetycznej w Europie i na rynku globalnym.

Stellantis stosuje podejście oparte na podwójnej chemii – litowo-jonowej niklowo-manganowo-kobaltowej (NMC) i litowo-żelazowo-fosforanowej (LFP) – aby obsługiwać wszystkich klientów i badać innowacyjne technologie ogniw i zestawów akumulatorowych. Stellantis jest na dobrej drodze do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2038 roku, z uwzględnieniem wszystkich zakresów, z jednocyfrową procentową kompensacją pozostałych emisji.

Transakcja podlega zwyczajowym warunkom regulacyjnym. Oczekuje się, że zostanie ona sfinalizowana w 2025 roku.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2577640/JV_01.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2577641/JV_02.jpg