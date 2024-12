Stellantis a CATL investujú až 4,1 miliardy EUR do spoločného podniku na vybudovanie rozsiahleho závodu na výrobu batérií LFP v Španielsku

Spoločný podnik na vybudovanie úplne nového závodu na výrobu lítium-železofosfátových batérií (LFP) v závode Stellantis v Zaragoze v Španielsku

Začiatok výroby je naplánovaný na koniec roka 2026 a kapacita by mohla dosiahnuť až 50 GWh

Spoločnosť Stellantis sa zaviazala prinášať cenovo dostupnejšie batériami poháňané elektrické vozidlá na podporu svojho strategického plánu Dare Forward 2030, ktorý využíva jej stratégiu duálnej chémie

Závod umožní spoločnosti CATL lepšie uspokojiť potreby zákazníkov, čo sa týka pokročilej technológie batérií a podporovať globálne klimatické ambície

NING-TE, Čína, 11. decembra 2024 /PRNewswire/ -- Stellantis a CATL dnes oznámili, že dosiahli dohodu o investovaní až 4,1 miliardy EUR na vytvorenie spoločného podniku, ktorý vybuduje rozsiahly európsky závod na výrobu lítium-železofosfátových batérií (LFP) v Zaragoze v Španielsku. Závod na výrobu batérií, navrhnutý tak, aby bol úplne uhlíkovo neutrálny, bude realizovaný v niekoľkých fázach a investičných plánoch.

S cieľom spustiť výrobu do konca roka 2026 by závod Stellantis v Zaragoze v Španielsku mohol dosiahnuť kapacitu až 50 GWh v závislosti od vývoja trhu s elektrinou v Európe a trvalej podpory zo strany úradov v Španielsku a Európskej únii. Spoločný podnik medzi spoločnosťami CATL a Stellantis s podielom 50:50 rozšíri ponuku spoločnosti Stellantis v segmente LFP batérií, najlepších vo svojej triede v Európe a umožní automobilke ponúkať kvalitnejšie, spoľahlivejšie a cenovo dostupnejšie osobné autá, crossovery a SUV s elektrickým pohonom na batérie v segmentoch B a C v strednej triede.

V novembri 2023 Stellantis a CATL podpísali nezáväzné memorandum o porozumení pre lokálnu dodávku LFP batériových článkov a modulov na výrobu elektrických vozidiel v Európe a nadviazali dlhodobú spoluprácu v dvoch strategických oblastiach: vytvorenie odvážneho technologického plánu spoločnosti Stellantis na podporu pokročilých batériových elektrických vozidiel (BEV) a identifikovanie príležitostí na ďalšie posilnenie hodnotového reťazca batérií.

„Spoločnosť Stellantis sa zaviazala k dekarbonizovanej budúcnosti, ktorá zahŕňa všetky dostupné pokročilé technológie batérií, aby našim zákazníkom priniesla konkurencieschopné produkty v oblasti elektrických vozidiel," povedal predseda predstavenstva Stellantis John Elkann. „Tento dôležitý spoločný podnik s naším partnerom CATL prinesie inovatívnu výrobu batérií do výrobného závodu, ktorý je už teraz lídrom v oblasti čistej a obnoviteľnej energie, čím pomôže dosiahnuť 360-stupňový udržateľný prístup. Chcem poďakovať všetkým zainteresovaným stranám, ktoré sa podieľali na realizácii dnešného oznámenia, vrátane španielskych orgánov, za ich pokračujúcu podporu."

„Spoločný podnik posunul našu spoluprácu so Stellantis do nových výšin a verím, že naša špičková batériová technológia a vynikajúce prevádzkové know-how v kombinácii s desaťročnými skúsenosťami Stellantis s podnikaním na miestnej úrovni v Zaragoze zabezpečia veľký úspech v tomto odvetví," povedal Robin Zeng, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ CATL. „Cieľom CATL je globálne sprístupniť technológiu s nulovými emisiami uhlíka a tešíme sa na spoluprácu s našimi partnermi na celom svete prostredníctvom inovatívnejších modelov spolupráce."

CATL prináša do Európy najmodernejšiu technológiu výroby batérií prostredníctvom svojich dvoch závodov v Nemecku a Maďarsku, ktoré sú už v prevádzke. Španielsky závod rozšíri svoje spôsobilosti a podporí ciele zákazníkov v oblasti klímy, čím ďalej podčiarkne svoj záväzok napredovať v úsilí o elektromobilitu a energetickú transformáciu v Európe a na globálnom trhu.

Spoločnosť Stellantis využíva prístup duálnej chémie – lítium-iónový nikel-mangánový kobalt (NMC) a lítium-železnatý fosforečnan (LFP) – aby slúžila všetkým zákazníkom a skúmala inovatívne technológie batériových článkov a batérií. Stellantis je na dobrej ceste stať sa do roku 2038 korporáciou s nulovými emisiami uhlíka, vrátane všetkých rámcov, s jednocifernou percentuálnou kompenzáciou zostávajúcich emisií.

Očakáva sa, že transakcia bude uzavretá v priebehu roka 2025 a bude podliehať obvyklým regulačným podmienkam.

