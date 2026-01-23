Tatu Coffee 榮獲肯雅頂級品質大獎

Tatu Coffee 擁有超過 6,500 英畝的咖啡莊園，其由塔圖市特別經濟區的開發商 Rendeavour 所擁有。公司秉持深遠的投資策略，有助推動世界級農業實踐，並孕育可持續城市發展的宏圖。 莊園規模龐大，讓 Tatu Coffee 得以全面控制品質，同時生產出滿足國際精品市場需求的理想產量。

Tatu Coffee Estates 行政總裁 John Sathya 表示：「數十年來，肯雅咖啡品質卓越，聞名於世。 在水洗小果咖啡類別中贏得第一名及第三名，證明 Tatu Coffee 的種植與加工方法能帶來穩定成果，在國際上佔據競爭優勢。 這份殊榮不僅是肯定團隊的付出，亦印證我們恪守雙重承諾：釀造世界級肯雅咖啡，同時為人民與社區創造深遠價值。」

獲獎咖啡豆來自 Tatu Coffee 的常規生產線，足見優越品質獲評審認可，乃源於一貫水準，而非僅曇花一現的特選或實驗之作。 國際評審團對其複雜巧妙的風味讚譽有加，橙花、紅莓、柑橘醬與果醬的香調交織，並特別指出其層次鮮明、口感均衡、酸度亮麗及甜美可口，所有風味皆隨萃取時間遞增而愈發醇厚。

Tatu Coffee 專攻精品咖啡市場，為歐洲、美國、中東及亞太區的烘焙商及買家提供優質水洗小果咖啡豆。 公司致力服務品味講究的市場，這些市場重視源自產地風土的卓越品質，而非商品級咖啡。

是次獲獎，盡顯 Tatu Coffee 對肯雅農村經濟的重要貢獻。 Tatu Coffee 的咖啡莊園創造了幾千個長期及季節性職位，為咖啡種植社區帶來可觀的就業機會和經濟收益。 此投資有助保障居民生計，在全國咖啡產量面臨長期下滑之際，有助增強肯雅咖啡業的穩健發展。

Tatu Coffee 旗下所有莊園均獲雨林聯盟 (Rainforest Alliance) 認證，並將可持續發展理念貫徹於營運每個環節，包括水資源循環利用、重新造林、生態保護、負責任的廢物處理以及員工福利措施。 如有意採購咖啡生豆或尋求合作，請發送電郵至 [email protected]。

