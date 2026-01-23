Tatu Coffee、ケニアで最高の品質賞を受賞

タツシティ、ケニア, 2026年1月23日 /PRNewswire/ -- Tatu Coffee Estates Limitedは、コーヒーの品質を競う同国で最も権威のあるコンテスト、ナショナル・テイスト・オブ・ハーベスト・ケニア2025-2026アワード（National Taste of Harvest Kenya 2025-2026 Awards）のウォッシュド・アラビカ部門で1位と3位を受賞しました。

ウォッシュド・アラビカ・カテゴリーは、ケニアのプレミアム・スペシャルティ・コーヒーに対する長年の世界的評価を反映し、同国で最も競争の激しいカテゴリーとして広く認知されています。この2つの受賞は、Tatu Coffeeがケニアの主要生産者の一つであることを証明するものであり、農園ベースの栽培・加工モデルの強みを際立たせています。

From left: Mr. James Wanjohi, Director in charge of State Corporations, presents the 1st and 3rd Place awards in the Washed Arabica Category to John Sathya, CEO, Tatu Coffee Estates Limited; Faith Karimi, General Manager, Oaklands Coffee Marketing Limited; and Simon Nyamu, Chief Liquorer, Tatu Coffee Estates Limited, during the National Taste of Harvest Kenya 2025–2026, the country’s most prestigious coffee quality competition. Tatu Coffee is owned by Rendeavour, the developer of Tatu City Special Economic Zone.

Tatu Coffeeは、タツシティ経済特区の開発者であるRendeavourが所有する6,500エーカー以上のコーヒー農園を有しており、その長期的な投資戦略により、世界レベルの農業実践と持続可能な都市開発を支援しています。農園の規模により、Tatu Coffeeは国際的なスペシャルティ市場に適した生産量を維持しながら、品質を完全に管理することができます。

Tatu Coffee EstatesのCEO、John Sathya氏は次のように述べています。「何十年もの間、ケニアのコーヒーはその卓越した品質で世界的に知られてきました。ウォッシュド・アラビカ部門で1位と3位を獲得したことは、Tatu Coffeeの栽培・加工アプローチが、国際的にも競争力のある一貫した結果をもたらしていることを示しています。今回の受賞は、私たちのチームの努力と、従業員や地域社会に有意義な影響を与えながら、世界クラスのケニア産コーヒーを生産するという私たちの取り組みを証明するものです」。

受賞したコーヒーは、Tatu Coffeeの通常生産から選ばれたもので、審査員が認めた品質が、特別または実験的なセレクションに限らず、一貫して保たれていることを示しています。国際審査委員会は、オレンジの花、赤いベリー、マーマレード、ジャムの複雑な香りを持つこれらのコーヒーを賞賛し、深みのある透明感、バランス、鮮やかな酸味、そして抽出時間とともに増していく甘みを強調しました。

Tatu Coffeeはスペシャルティコーヒーの分野に特化し、ヨーロッパ、米国、中東、アジア太平洋地域の焙煎業者やバイヤーにプレミアム・ウォッシュド・アラビカを供給しています。同社は、コモディティグレードのコーヒーではなく、原産地を活かした品質を重視する目の肥えた市場に供給しています。

この賞は、ケニアの農村経済に対するTatu Coffeeの貢献を強調するものです。同社の農園は何千もの常用および季節雇用を提供し、コーヒー生産地域に多大な雇用と収入を生み出しています。この投資は人々の生活を支え、ケニアのコーヒー生産が長期的な減少に直面している現在、同国のコーヒーセクターの回復力に貢献しています。

Tatu Coffeeの全農園はRainforest Alliance認証を受けており、水のリサイクル、森林再生、生態系保全、責任ある廃棄物管理、労働者の福利厚生などの取り組みを通じて、持続可能性を事業全体に浸透させています。コーヒー生豆の販売およびパートナーシップについては、[email protected]までお問い合わせください。

