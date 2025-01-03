Tribesigns開展獨家傢俱促銷活動，慶祝公司成立14週年

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Tribesigns

03 1月, 2025, 22:15 CST

紐約2025年1月3日 /美通社/ -- 全球領先的傢俱製造商和零售商Tribesigns欣然宣佈公司成立14週年。為紀念這一重要的里程碑，Tribesigns將提供全系列獨特傢俱產品的特別折扣。

自2011年成立以來，Tribesigns一直走在傢俱行業的前沿，其願景是為每個家庭提供舒適高效的家居和辦公解決方案。公司產品設計獨特，兼顧美學、功能性和經濟性。

Tribesigns首席執行官Peter Wang表示：「我們重視設計，致力於創造美觀、獨特且實用的傢俱。在Tribesigns，我們的核心價值觀是誠實、簡約和創新，我們始終把客戶放在第一位。」

14週年促銷活動將於2025年1月10日至1月17日舉行。在此期間，顧客可以享受500多個SKU低至50%的折扣，涵蓋家庭辦公桌、書櫃、玄關桌、收納盒、鞋架、衣架、床頭櫃、梳妝台、餐桌、廚房架、會議桌、接待台、餐具櫃等產品。

這些獨家折扣將在Tribesigns的官方網站https://tribesigns.com/及其亞馬遜商店提供。

Tribesigns首席營銷官Andy Huang稱：「為了表達對我們忠實用戶的感謝，也為了表明Tribesigns堅定不移的承諾，即致力於在全世界提供頂級、獨特且創新的家居和辦公解決方案，我們誠邀客戶參與此次特別慶祝活動，享受這些令人難以置信的折扣。」

Tribesigns為家庭和企業提供全面的傢俱解決方案，包括客廳、臥室、家庭辦公室、走廊、廚房和餐廳。在過去的14年裡，公司已為美國、加拿大、歐洲和澳大利亞的2000多萬個家庭提供了各種室內外傢俱產品。2024年12月20日，該公司榮獲亞馬遜頒發的「明日之星獎」（Rising Star Award）。

關於Tribesigns：

Tribesigns是全球領先的傢俱設計師和製造商。公司的口號是「為生活而設計」（Designed For Life），體現了個人生活方式的多樣性以及擁抱環保選擇的重要性。

Tribesigns以獨特而優雅的傢俱設計而聞名，其最新款大多在市場上獨一無二，消費者在選擇Tribesigns時絕不會失望。

有關Tribesigns的更多信息，請訪問https://tribesigns.com/AmazonB2BFacebookInstagramYouTubePinterestTikTok

SOURCE Tribesigns

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