Tribesigns feiert sein 14-jähriges Bestehen mit einem exklusiven Möbelverkauf mit Preisnachlass

NEW YORK, 3. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Tribesigns, ein weltweit führender Möbelhersteller und Einzelhändler, freut sich, sein 14-jähriges Bestehen bekannt zu geben. Anlässlich dieses bedeutenden Meilensteins bietet Tribesigns Sonderrabatte auf eine ganze Reihe einzigartig gestalteter Möbelprodukte an.

Seit seiner Gründung im Jahr 2011 steht Tribesigns an der Spitze der Möbelbranche mit seiner Vision, gemütliche und effiziente Wohn- und Bürolösungen für jedes Zuhause anzubieten. Es zeichnet sich durch sein einzigartiges Design aus, das Ästhetik, Funktionalität und Erschwinglichkeit in Einklang bringt.

„Wir schätzen Design, das sich der Schaffung schöner, einzigartiger und funktioneller Möbel verschrieben hat. Bei Tribesigns sind unsere Kernwerte Ehrlichkeit, Einfachheit und Innovation, und wir stellen die Kunden immer an erste Stelle", sagte Peter Wang, der CEO von Tribesigns.

Der 14. Jubiläumsverkauf findet vom 10. Januar bis zum 17. Januar 2025 statt. In diesem Zeitraum können Kunden bis zu 50 % Rabatt auf über 500 Artikel in Anspruch nehmen, darunter Schreibtische für das Heimbüro, Bücherregale, Konsolentische, Ordnungssysteme, Schuhregale, Kleiderständer, Nachttische, Kommoden, Esstische, Küchenregale, Konferenztische, Empfangstische, Sideboards und vieles mehr.

Diese exklusiven Preisnachlässe werden auf der offiziellen Tribesigns-Website https://tribesigns.com/, sowie auf dem Amazon-Shop angeboten.

"Als Geste der Wertschätzung gegenüber unseren treuen Nutzern und als Statement für Tribesigns' unerschütterliches Engagement, erstklassige, einzigartige und innovative Lösungen für Heim und Büro weltweit zu liefern, sind die Kunden eingeladen, mit diesen unglaublichen Rabatten an der besonderen Feier teilzunehmen", sagte Andy Huang, der CMO von Tribesigns.

Tribesigns bietet eine umfassende Möbellösung für Haushalte und Unternehmen, einschließlich Wohnzimmer, Schlafzimmer, Home Office, Flur, Küche, Esszimmer. In den vergangenen 14 Jahren hat das Unternehmen über 20 Millionen Haushalte in den USA, Kanada, Europa und Australien mit verschiedenen Innen- und Außenmöbeln beliefert. Am 20. Dezember 2024 wurde es von Amazon mit dem Rising Star Award ausgezeichnet.

Über Tribesigns:

Tribesigns ist ein weltweit führender Möbeldesigner und -hersteller. Unter dem Motto Designed For Life" dreht sich die Philosophie des Unternehmens um die Vielfalt der persönlichen Lebensstile und die Bedeutung naturfreundlicher Entscheidungen.

Tribesigns ist weithin bekannt für seine besonderen und eleganten Möbeldesigns, die meisten seiner neuesten Modelle sind einzigartig auf dem Markt. Es gibt sie nirgendwo anders und Sie werden nie enttäuscht sein, wenn Sie Tribesigns wählen.

