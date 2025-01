Tribesigns célèbre son 14e anniversaire avec une vente de meubles à prix réduits en exclusivité

NEW YORK, 3 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Tribesigns, l'un des principaux fabricants et détaillants de meubles au monde, est heureux d'annoncer son 14e anniversaire. Pour marquer cette étape importante, Tribesigns propose des réductions spéciales sur une gamme complète de produits d'ameublement au design unique.

Depuis sa création en 2011, Tribesigns a été à l'avant-garde de l'industrie du meuble avec sa vision de fournir des solutions de maison et de bureau efficaces et confortables pour chaque foyer. Le site se caractérise par un design unique qui harmonise l'esthétique, la fonctionnalité et l'accessibilité financière.

"Nous apprécions le design engagé dans la création de meubles beaux, uniques et fonctionnels. Chez Tribesigns, nos valeurs fondamentales sont l'honnêteté, la simplicité et l'innovation, et nous donnons toujours la priorité aux clients", a déclaré Peter Wang, PDG de Tribesigns.

La vente du 14e anniversaire aura lieu du 10 janvier au 17 janvier 2025. Pendant cette période, les clients peuvent bénéficier de réductions allant jusqu'à 50 % sur plus de 500 références, comprenant une large gamme de produits tels que des bureaux de bureau à domicile, des bibliothèques, des consoles, des organisateurs, des porte-chaussures, des porte-vêtements, des tables de nuit, des commodes, des tables à manger, des supports de cuisine, des tables de conférence, des bureaux de réception, des buffets, et bien plus encore.

Ces réductions exclusives seront disponibles sur le site officiel de Tribesigns https://tribesigns.com/, ainsi que sur sa boutique Amazon .

"En guise de remerciement à nos fidèles utilisateurs et en témoignage de l'engagement indéfectible de Tribesigns à fournir des solutions pour la maison et le bureau de premier ordre, uniques et innovantes dans le monde entier, les clients sont invités à se joindre à la célébration spéciale avec ces réductions incroyables", a déclaré Andy Huang, le CMO de Tribesigns.

Tribesigns propose une solution complète de mobilier pour les ménages et les entreprises, notamment pour le salon, la chambre à coucher, le bureau à domicile, le couloir, la cuisine et la salle à manger. Au cours des 14 dernières années, elle a fourni divers produits d'ameublement d'intérieur et d'extérieur à plus de 20 millions de ménages aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Australie. Le 20 décembre 2024, Amazon lui a décerné le prix Rising Star.

À propos de Tribesigns :

Tribesigns est un leader mondial dans la conception et la fabrication de meubles. Avec le slogan "Designed For Life", sa philosophie s'articule autour de la diversité des modes de vie personnels et de l'importance d'adopter des choix respectueux de la nature.

Tribesigns est également célèbre pour ses meubles au design particulier et élégant. La plupart de ses nouveaux modèles sont uniques sur le marché et ne peuvent être trouvés ailleurs. En choisissant Tribesigns, vous ne serez jamais déçu.

Pour plus d'informations sur Tribesigns, veuillez consulter https://tribesigns.com/, Amazon, B2B, Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest et TikTok.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2589511/img_v3_02i5_e7f1a504_eb49_46c8_ae53_78113d99e3bg.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2304026/5091229/Logo.jpg