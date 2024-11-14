Ubiquity Sprouting Corporation 推出革命性的植物胚芽奶生產設備原型機

台北2024年11月14日 /美通社/ -- 優必特股份有限公司 （Ubiquity Sprouting Corporation） 在植物奶行業取得了一個重要的里程碑，完成了其創新的植物胚芽奶生產設備的原型。 這項尖端技術旨在與優必特的專業工藝無縫協作，從種子豆子種植系統到乳化技術，很快將使消費者能夠享受到源自植物發芽成分的高營養、最低限度加工的牛奶替代品。

胚芽植物奶利用發芽過程中釋放的增強營養成分，與傳統植物奶相比進行了重大升級。 這些發芽的成分提供卓越的營養益處，包括提高酶活性和生物利用度，使發芽植物奶成為注重健康的消費者的營養選擇。

與傳統的植物奶加工不同，Ubiquity 專有的發芽植物乳化方法經過優化，可保留最大營養成分，從而生產出富含維生素、礦物質和天然風味的牛奶。 將 Just Sp 芽與乳化系統相結合，可以簡化生產流程，提供新鮮、營養豐富的牛奶，同時減少加工。 另一個特點是-奶香四溢，自然甘甜，順滑可口。

「憑藉我們的植物發芽-乳化系統，優必特為植物奶市場帶來了全面的解決方案，」Ubiquity Sprouting Corporation 首席執行官 Michael Lai 說。「這種從發芽到乳化的整體方法使我們能夠創造出真正在營養、新鮮度和可持續性方面樹立新標桿的高品質產品。」發芽的植物奶可使用大豆/黑豆/紅豆、鷹嘴豆、花生、杏仁、燕麥和蕎麥等原料。 Ubiquity的乳化系統可以是每小時100公升的小系統，也可以是每小時10 噸的大系統，所有胚芽豆來自優必特的發芽設備。

Ubiquity Sprouting Corporation 將很快推出這種先進的「生長植物發芽-乳化系統」，為重視優質植物營養的每個人、家庭、餐館和機構打開新的機會之門。

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關於 Ubiquity Sprouting Corporation

Ubiquity Sprouting Corporation 是有機和創新農業和營養解決方案的領導者，專注於氣候控制種植箱（CCGC）和新一代營養食品的開發。 從發芽的豆類/種子/堅果/穀物到先進的乳化技術，Ubiquity 致力於提供可持續、健康的食品，以滿足全球消費者不斷變化的需求。

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