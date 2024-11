Ubiquity Sprouting Corporation dévoile le prototype d'un système révolutionnaire de production de lait de plantes germées

TAIPEI, 14 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Ubiquity Sprouting Corporation a franchi une étape importante dans l'industrie du lait végétal, en achevant le prototype de son équipement innovant de production de lait de plantes germées. Cette technologie de pointe, conçue pour fonctionner de manière intégrée avec le savoir-faire spécialisé d'Ubiquity, depuis le système de germination des haricots et des graines jusqu'à la technologie d'émulsification, permettra bientôt aux consommateurs de profiter d'un substitut de lait hautement nutritif et peu transformé, dérivé d'ingrédients germés.

Tirant parti des profils de nutriments améliorés libérés pendant la germination, les laits de plantes germées constituent une amélioration significative par rapport aux laits végétaux traditionnels. Ces ingrédients germés offrent des avantages nutritionnels supérieurs, notamment une activité enzymatique et une biodisponibilité accrues, ce qui fait du lait de plantes germées un choix nutritif pour les consommateurs soucieux de leur santé.

Contrairement au traitement conventionnel du lait végétal, la méthode exclusive d'émulsification des plantes germées d'Ubiquity est optimisée pour retenir le maximum de nutriments, ce qui donne un lait plus riche en vitamines, en minéraux et en arômes naturels. L'intégration des jeunes pousses aux systèmes d'émulsification permet un processus de production rationalisé qui fournit un lait frais et riche en nutriments avec un traitement réduit. Autre point important, le léger goût sucré naturel et la texture crémeuse sont délicieux.

« Avec son système de germination et d'émulsification de plantes biologiques, Ubiquity apporte une solution complète au marché du lait végétal », a déclaré Michael Lai, PDG d'Ubiquity Sprouting Corporation. « Cette approche globale - de la germination à l'émulsification - nous permet de créer un produit de haute qualité qui constitue une nouvelle référence en matière de nutrition, de fraîcheur et de durabilité. » Ces laits de plantes germées sont prêts à voir le soja, les haricots noirs et rouges, les pois chiches, les arachides, les amandes, l'avoine et le sarrasin être transformés en lait. Les systèmes peuvent être aussi bien de petite taille (100 litres) que de grande taille (100 tonnes par heure) à partir de l'installation de germination d'Ubiquity.

Ubiquity Sprouting Corporation s'apprête à lancer prochainement ce système avancé de germination et d'émulsification des plantes, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités pour tous, ménages, restaurants et établissements qui privilégient une alimentation de qualité à base de plantes.

Pour plus d'informations, contactez :

Michael HJ Lai

E-mail : [email protected]

Téléphone : +886 2 26274897

À propos d'Ubiquity Sprouting Corporation

Ubiquity Sprouting Corporation est un leader dans le domaine des solutions agricoles et nutritionnelles biologiques et innovantes, spécialisé dans les chambres de culture à climat contrôlé (CCGC) et les produits alimentaires à haute valeur nutritive. De la germination des haricots, des graines et des noix aux technologies avancées d'émulsification, Ubiquity s'engage à fournir des produits alimentaires durables et bons pour la santé qui répondent aux besoins en pleine évolution des consommateurs du monde entier.

#lait végétal, #agriculture en milieu contrôlé, #lait non laitier, haricots et graines germés, #haricots et noix germés, #germination