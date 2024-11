Ubiquity Sprouting Corporation stellt Prototyp für revolutionäres System zur Herstellung gekeimter Pflanzenmilch vor

TAIPEI, 15. November 2024 /PRNewswire/ -- Ubiquity Sprouting Corporation hat mit der Fertigstellung des Prototyps ihrer innovativen Anlage zur Herstellung gekeimter Pflanzenmilch einen wichtigen Meilenstein in der Pflanzenmilchindustrie erreicht. Diese Spitzentechnologie ist so konzipiert, dass sie nahtlos mit dem spezialisierten Handwerk von Ubiquity zusammenarbeitet – von der Keimung der Bohnen und Samen über das Anbausystem bis hin zur Emulgierungstechnologie. Dadurch können Verbraucher bald eine äußerst nahrhafte, minimal verarbeitete Milchalternative aus gekeimten Zutaten genießen.

Die gekeimten Pflanzenmilchen bieten eine deutliche Verbesserung gegenüber herkömmlichen pflanzlichen Milchen, da sie sich die verbesserten Nährstoffprofile zunutze machen, die während der Keimung freigesetzt werden. Diese gekeimten Inhaltsstoffe bieten überlegene ernährungsphysiologische Vorteile, einschließlich erhöhter Enzymaktivität und Bioverfügbarkeit, was gekeimte Pflanzenmilch zu einer nahrhaften Wahl für gesundheitsbewusste Verbraucher macht.

Im Gegensatz zur herkömmlichen Pflanzenmilchverarbeitung ist das von Ubiquity entwickelte Verfahren zur Emulgierung gekeimter Pflanzen so optimiert, dass ein Maximum an Nährstoffen erhalten bleibt, was zu einer Milch führt, die reich an Vitaminen, Mineralien und natürlichen Aromen ist. Die Integration von frischer Keimung in Emulgiersysteme ermöglicht einen rationalisierten Produktionsprozess, der frische, nährstoffreiche Milch mit geringerem Verarbeitungsaufwand liefert. Noch etwas ist wichtig: Die natürliche, leichte Süße mit cremiger Textur schmeckt so gut.

„Mit unserem biologischen System zum Keimen und Emulgieren von Pflanzen bringt Ubiquity eine umfassende Lösung auf den Markt für pflanzliche Milch", sagte Michael Lai, Geschäftsführer von Ubiquity Sprouting Corporation. „Dieser ganzheitliche Ansatz – von der Keimung bis zur Emulgierung – ermöglicht es uns, ein hochwertiges Produkt zu schaffen, das wirklich neue Maßstäbe in Bezug auf Ernährung, Frische und Nachhaltigkeit setzt." Diese gekeimten Pflanzenmilchprodukte eignen sich für Sojabohnen, schwarze und rote Bohnen, Kichererbsen, Erdnüsse, Mandeln, Hafer und Buchweizen, aus denen Milch gewonnen wird. Die Systeme können sowohl für kleine Mengen von 100 Liter als auch für große Mengen von 100 Tonnen pro Stunde aus der Keimungsanlage von Ubiquity eingesetzt werden.

Ubiquity Sprouting Corporation wird in Kürze dieses fortschrittliche System zum Keimen und Emulgieren von Pflanzen auf den Markt bringen und damit neue Möglichkeiten für alle – Haushalte, Restaurants und Institutionen – eröffnen, die Wert auf hochwertige, pflanzliche Ernährung legen.

Informationen zu Ubiquity Sprouting Corporation

Ubiquity Sprouting Corporation ist ein führendes Unternehmen im Bereich biologischer und innovativer Landwirtschafts- und Ernährungslösungen, das sich auf klimatisierte Anbaukammern (CCGC) und nährstoffreiche Lebensmittelprodukte spezialisiert hat. Von der Keimung von Bohnen/Samen/Nüssen bis hin zu fortschrittlichen Emulgierungstechnologien hat sich Ubiquity der Bereitstellung nachhaltiger, gesundheitsfördernder Lebensmittel verschrieben, die den sich wandelnden Bedürfnissen der Verbraucher weltweit entsprechen.

