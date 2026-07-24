벨기에에서 이비자로 또 그 너머 세상으로: 벨로*, 투모로우랜드와 함께 '에코 오브 투모로우랜드' 통해 자기표현 기려

• 올해 처음 열리는 행사…정상급 DJ 코롤로바가 헤드라이너로 등장. 투모로우랜드의 정신을 이비자로 옮겨와 음악 팬들이 자기만의 독창성을 뽑내도록 유도하고 댄스 플로어에는 국경이 없음을 입증

• 최신 연구**에 따르면 댄스 플로어는 '파급 효과'가 있다. 응답자의 61%는 다른 사람들이 자신을 표현하는 모습을 볼 때 본인도 더 편안하게 자신을 드러낼 수 있다고 응답…진정성 있는 자기표현은 전염된다는 사실을 확인

런던, 2026년 7월 24일 /PRNewswire/ -- 진정한 개성을 지닌 사람들을 겨냥한 유럽 선도 니코틴 파우치 브랜드*** 벨로(Velo)가 음악과 화합, 인류의 보편적 경험이 생동감 있게 어우러진 첫 번째 '에코 오브 투모로우랜드(Echoes of Tomorrowland)' 행사를 이비자의 투모로우랜드 스토어(Tomorrowland Store)에서 개최했다.

이번 행사는 투모로우랜드의 정신을 축제장 밖으로 확장하기 위해 기획된 것으로 이비자의 팬들에게는 투모로우랜드를 상징하는 특별한 유대감과 공동체 의식을 만끽하는 자리가 됐다.

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7월 17일 금요일 열린 이번 행사에는 우크라이나 출신 하우스•테크노 DJ 코롤로바(Korolova)가 헤드라이너로 나섰으며, 투모로우랜드 메인 스테이지의 라이브 스트리밍도 진행됐다. 벨로는 자연스럽게 공동체가 형성되는 투모로우랜드 특유의 문화를 재현하기 위해 일반 소비자 팬뿐만 아니라 영국과 스페인에서 초청한 언론 관계자, 세계 각지에서 온 라이프스타일•음악 크리에이터들을 맞이했다.

장벽 허물기: 연구로 입증된 비트의 힘

이번 행사는 공동체적 경험에 대한 수요가 커지고 있음을 보여주는 새 글로벌 조사** 결과에 이어 열렸다. 조사에 따르면 성인 5명 중 약 2명에 해당하는 39%는 나이가 들수록 의미 있는 관계를 형성하기가 더 어려워진다고 느끼고 있었다.

벨로와 투모로우랜드는 이러한 장벽을 허무는 가장 강력한 촉매제가 바로 음악이라고 보았다. 실제 댄스 플로어는 자기표현을 하게 만들어 주는 특별한 기능을 바탕으로 사람들을 연결하는 강력한 공간이 된다. 응답자의 30%는 댄스 플로어가 자신의 진정한 모습을 가장 잘 드러내고 '아무도 보지 않는 것처럼 춤출' 수 있는 공간이라고 답했으며, 61%는 다른 사람들이 그렇게 하는 모습을 볼 때 본인도 더 편안하게 자신을 표현할 수 있다고 답했다.

25~35세 응답자의 4분의 1이 넘는 27%는 댄스 플로어나 음악 축제에서 맺은 우정이 전통적인 사교 환경에서 형성된 관계보다 더 깊고 진실하다고 답했다. 이는 사람들이 가장 독창적인 모습으로 자신을 드러낼 때 더 깊은 유대감을 형성하고 더 큰 공동체의 일부라는 느낌을 받을 수 있음을 보여주는 결과다. 비트가 울려 퍼지는 순간 자의식은 사라지고 진정한 우정이 시작된다.

나비 효과: 관계 형성을 위한 사회적 실험

벨로는 공동체 문화를 적극적으로 조성하기 위해 입구에서 특별히 제작한 '나비 짝 맞추기 방식'을 선보였다. 방문객들은 정교하게 만든 나비의 절반을 한 쪽씩 받은 뒤 낯선 사람들 중에서 나머지 절반이 있는 사람을 찾아 온전한 나비를 만들어야 했다. 이 상호작용형 사회 실험은 낯선 사람들로 가득했던 공간을 순식간에 적극적으로 협력하는 공동체로 바꿔놓았다.

DJ 부스에서: 아티스트들의 시선

글로벌 헤드라이너 DJ 코롤로바는 이날 밤의 독특한 에너지를 회상하며 "댄스 플로어는 사람들이 판단받을 걱정 없이 자신이 누구인지를 완전히 자유롭게 표현할 수 있는 몇 안 되는 장소다. 벨로 덕분에 이비자에서 밤새 바로 그런 에너지를 느낄 수 있었다. 모두가 긴장을 내려놓고 진정한 자신의 모습으로 나타나 서로의 독창성을 함께 기념하는 모습을 지켜보는 것은 정말 놀라운 경험이었다"고 말했다.

공연에 참여한 아티스트 캠든 콕스(Camden Cox)는 "그날 밤 가장 기억에 남은 것은 전혀 모르는 사람들이 하나의 경험을 공유하며 너무나 자연스럽게 연결되는 모습이었다. 때로는 대화를 시작할 작은 계기만 있으면 된다. 관객들이 실제 나비 조각을 활용해 어색함을 깨고 함께 춤추는 모습은 그야말로 마법 같았다"고 말했다.

말키 브라운(Malky Brown) BAT 글로벌 콘텐츠•파트너십 총괄은 "에코 오브 투모로우랜드'를 통해 투모로우랜드를 특별하게 만드는 유대감을 재현하고자 했다. 사람들이 익숙한 영역에서 벗어나 다른 사람들과 교류하도록 독려해 자기표현이 사람들을 더 가깝게 연결할 수 있다는 벨로의 믿음을 구현했다"고 말했다.

공식 행사 하이라이트 영상과 벨로 관련 정보는 @velo.global에서 확인할 수 있다.

* 18세 이상 니코틴 소비자 전용. 이 제품에는 니코틴이 함유돼 있으며 중독성이 있다.

** 영국, 스페인, 파키스탄, 폴란드, 오스트리아에서 최근 6개월 이상 니코틴 제품을 사용했고 현재 주 1회 이상 니코틴 제품을 사용하는 만 18세 이상 니코틴 사용자 2009명을 대상으로 조사했다. 조사는 2026년 6월 16일부터 6월 22일까지 진행됐다.

*** 2025년을 기준으로 산출한 스웨덴, 덴마크, 영국, 폴란드, 스위스 등 유럽 주요 니코틴 파우치 시장의 측정 대상 소매 판매량에서 벨로가 차지하는 추정 점유율을 기준으로 한 것이다.

SOURCE BAT