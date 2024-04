Innovatie in Abu Dhabi: de Venom Blockchain revolutie begint

ABU DHABI, VAE, 10 april 2024 /PRNewswire/ -- Een mijlpaal in de technologiesector van Abu Dhabi is de lancering door een visionair team van de Venom Blockchain. Het gaat hier om een project van hoog kaliber dat al snel een marktkapitalisatie van meer dan $ 5,2 miljard heeft bereikt, met uitwisselingsvolumes die $ 200 miljoen halen op toonaangevende platforms. Deze opmerkelijke prestatie onderstreept de opkomende rol van Abu Dhabi als smeltkroes van innovatie en technologische vooruitgang binnen de wereldwijde fintech-industrie.

De kern van het succes van Venom is de revolutionaire architectuur, die meer dan 100.000 transacties per seconde kan verwerken en daarmee een nieuwe prestatienorm stelt. Op het geavanceerde mesh-netwerk van het platform fungeert elke portemonnee als een smart contract, dat is ontworpen om de economische infrastructuren van landen wereldwijd te ondersteunen en te stroomlijnen. Het vertrouwen in het robuuste raamwerk van Venom laat zich duidelijk zien: meer dan 20 projecten in de wachtrij om op de Venom Blockchain te worden gelanceerd en verschillende stablecoin-initiatieven die internationaal worden uitgevoerd.

De lancering van Venom was ronduit spectaculair, met meer dan een miljoen gebruikers binnen de eerste 24 uur. Deze massale adoptie toont de magnetische aantrekkingskracht van het platform en het aanzienlijke potentieel ervan voor wijdverspreid gebruik.

De prestaties van Venom vertegenwoordigen een verschuiving in het wereldwijde technologielandschap en trotseren de conventionele wijsheid dat innovatie exclusief is voor traditionele technologische hubs. Met zijn schaalbare en veilige ontwerp speelt de Venom Blockchain niet alleen een rol op het wereldtoneel, maar worden hiermee ook nieuwe maatstaven gesteld voor hoe technologie kan functioneren in dienst van bestuur en economische activiteiten.

De uit Abu Dhabi afkomstige Venom Blockchain bewijst dat baanbrekende innovaties uit elke hoek van de wereld kunnen komen, waarbij het begrip technologisch epicentrum een nieuwe vorm krijgt. De techgemeenschap over de hele wereld kijkt nu met grote belangstelling toe hoe Venom de weg vrijmaakt voor een meer diverse en inclusieve toekomst in technologische ontwikkelingen. Dit getuigt van de significante impact die nieuwe spelers hebben op de wereldmarkt.

Venom Blockchain vertegenwoordigt een paradigmaverschuiving in de gedecentraliseerde grootboektechnologieën, geïnnoveerd door een toegewijd team in Abu Dhabi. Venom is ontworpen met de focus op schaalbaarheid, veiligheid en interoperabiliteit en de geavanceerde mesh-netwerkarchitectuur is klaar om de infrastructuur van hele naties te ondersteunen. Als beheerder van de Venom Blockchain wil de Venom Foundation de wijdverspreide toepassing van blockchaintechnologie versnellen, met een focus op onderzoek en ontwikkeling, partnerschappen, bestuur en transparantie.

Dankzij het innovatieve Dynamic Sharding Protocol is de Venom Blockchain in staat om zich dynamisch aan te passen aan transactievolumes. Er kunnen meer dan 100.000 transacties per seconde worden verwerkt en er zijn vooruitzichten voor een nog hogere doorvoer. De ambitie is om van blockchaintechnologie een gedecentraliseerd publiek platform te maken dat voor iedereen toegankelijk en voordelig is, van individuele gebruikers tot instellingen en soevereine staten.

De blockchain heeft een eigen token, VENOM. Het heeft de functie van een utility token binnen het ecosysteem, die een vereffeningsmethode en beloning voor netwerkvalidators biedt. In lijn met de enorme schaalbaarheid van de blockchain, werkt de Venom Foundation met de hoogste standaarden van bestuur en transparantie, volgens een vastgesteld beleid en procedures voor fondsbeheer en organisatorisch bestuur.

Terwijl Venom Blockchain zich blijft ontwikkelen, houdt het platform de belofte in om industrieën te transformeren met een veilige, efficiënte en schaalbare blockchainoplossing. Dit luidt een inclusieve toekomst in, waarin innovatie wordt gedemocratiseerd en technologische epicentra niet langer geografisch beperkt zijn.

