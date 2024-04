Innovation in Abu Dhabi: Die Venom-Blockchain-Revolution beginnt

ABU DHABI, VAE, 10. April 2024 /PRNewswire/ -- Ein visionäres Team hat in Abu Dhabi einen Meilenstein im Technologiesektor gelegt und die Venom Blockchain ins Leben gerufen, ein hochkarätiges Projekt, das in kürzester Zeit eine Marktkapitalisierung von über 5,2 Milliarden US-Dollar erreicht hat, wobei das Börsenvolumen auf führenden Plattformen 200 Millionen US-Dollar übersteigt. Diese bemerkenswerte Leistung unterstreicht die aufstrebende Rolle Abu Dhabis als Schmelztiegel der Innovation und des technologischen Fortschritts in der globalen Fintech-Branche.

Der Kern des Erfolgs von Venom ist seine revolutionäre Architektur, die über 100.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten kann und damit neue Leistungsstandards setzt. Das fortschrittliche Mesh-Netzwerk der Plattform, bei dem jede Wallet als intelligenter Vertrag fungiert, soll die Wirtschaftsinfrastrukturen von Ländern auf der ganzen Welt unterstützen und optimieren. Mit über 20 Projekten, die in der Warteschlange für den Start auf der Venom-Blockchain stehen, und mehreren internationalen Stablecoin-Initiativen ist das Vertrauen in den robusten Rahmen von Venom offensichtlich.

Der Start von Venom war geradezu spektakulär: Innerhalb der ersten 24 Stunden wurden mehr als eine Million Nutzer gezählt. Diese massive Akzeptanz zeigt die magnetische Anziehungskraft der Plattform und ihr großes Potenzial für eine breite Nutzung.

Die Errungenschaften von Venom stellen einen Wandel in der globalen Technologielandschaft dar und widersprechen der gängigen Meinung, dass Innovationen ausschließlich in traditionellen Technologiezentren zu finden sind. Mit ihrem skalierbaren und sicheren Design konkurriert die Venom-Blockchain nicht nur auf der Weltbühne, sondern setzt auch neue Maßstäbe dafür, wie Technologie im Dienste von Governance und wirtschaftlichen Aktivitäten funktionieren kann.

Die aus Abu Dhabi stammende Venom Blockchain ist ein Beweis dafür, dass bahnbrechende Innovationen aus jedem Winkel der Welt kommen können und den Begriff der technologischen Epizentren neu definieren. Die Tech-Community weltweit beobachtet nun mit großem Interesse, wie Venom den Weg für eine vielfältigere und integrativere Zukunft im Bereich des technologischen Fortschritts ebnet, und zeigt damit, welch großen Einfluss neue Akteure auf den globalen Markt haben können.

Informationen zu Venom Blockchain

Venom Blockchain stellt einen Paradigmenwechsel in der dezentralen Ledger-Technologie dar, die von einem engagierten Team in Abu Dhabi entwickelt wurde. Die ausgeklügelte Mesh-Netzwerk-Architektur von Venom wurde mit dem Schwerpunkt auf Skalierbarkeit, Sicherheit und Interoperabilität entwickelt und ist in der Lage, die Infrastruktur ganzer Nationen zu unterstützen. Als Verwalter der Venom-Blockchain versucht die Venom Foundation, die weit verbreitete Einführung der Blockchain-Technologie voranzutreiben und setzt dabei auf Forschung und Entwicklung, Partnerschaften, Governance und Transparenz.

Durch ihr innovatives Dynamic Sharding Protocol ist die Venom Blockchain in der Lage, sich dynamisch an das Transaktionsvolumen anzupassen. Sie kann mehr als 100.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten, mit der Aussicht auf einen noch höheren Durchsatz. Das Ziel ist es, die Blockchain-Technologie zu einer dezentralisierten öffentlichen Plattform zu machen, die für alle, von einzelnen Nutzern bis hin zu Institutionen und souveränen Staaten, zugänglich und nutzbringend ist.

Der native Token der Blockchain, VENOM, dient als Utility-Token innerhalb des Ökosystems und bietet eine Methode zur Abrechnung und Belohnung von Netzwerk-Validatoren. Im Einklang mit der enormen Skalierbarkeit der Blockchain arbeitet die Venom Foundation nach den höchsten Standards für Governance und Transparenz, indem sie Richtlinien und Verfahren für die Verwaltung von Geldern und die organisatorische Leitung einführt.

Venom Blockchain entwickelt sich weiter und verspricht, Branchen zu verändern, indem es eine sichere, effiziente und skalierbare Blockchain-Lösung anbietet und eine integrative Zukunft ankündigt, in der Innovation demokratisiert wird und technologische Epizentren nicht mehr geografisch begrenzt sind.

Weitere Informationen finden Sie unter https://venom.foundation