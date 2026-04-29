VerifyVASP收購Sygna 整合全球虛擬資產旅行規則網絡

整合旅行規則生態

此次收購是全球旅行規則發展進程中具有決定性意義的時刻。通過將Sygna納入自身網絡，VerifyVASP正推動分散化市場走向統一、可互操作的合規網絡，全面對接各國法規、金融行動特別工作組(FATF)標準以及全球數據保護要求。

這一戰略的核心是VerifyVASP的「驗證網絡」(Verified Network)，這是一套全球合規基礎設施，旨在實現VASP之間安全、實時且標準化的數據交換。隨着Sygna的加入，該網絡的規模、深度和地理覆蓋範圍達到前所未有的水平，進一步強化其網絡協同效應與合規管控能力。

Sygna現有成員將繼續平穩運營，並依據各地監管要求逐步接入「驗證網絡」。此舉將擴大各主要市場之間的互聯互通，顯著提升互操作性。

與此同時，VerifyVASP現有成員將能夠觸達更廣泛的受監管交易對手方，從而提高效率、減少跨境交易摩擦，實現更加順暢的合規流程。

樹立旅行規則合規的全球標準

通過此次收購，VerifyVASP進一步鞏固了其作為旅行規則合規基礎設施全球標準制定者的地位。

VerifyVASP首席執行官Shih Yun Chia表示：「收購Sygna彰顯了我們的堅定承諾，即通過一個持續拓展、目標導向的網絡，為旅行規則合規樹立全球標準。當前正值關鍵時刻，FATF及其他相關國際組織、監管機構和金融情報組織正在全球範圍內推動更有效的執法行動。」

Sygna創始人兼首席執行官Michael Ou表示：「Sygna的創立初衷是為虛擬資產行業這一全球監管要求最嚴苛的領域之一，構建可信賴的合規基礎設施。我們為團隊在日本所取得的成就感到自豪，並相信與VerifyVASP的整合將極大拓展這項工作的覆蓋面和影響力。雙方攜手，我們將更有能力為VASP提供安全、高效且全球化的旅行規則合規支持。」

在監管要求持續演變的背景下，VerifyVASP始終專註於構建一個全球互聯的合規生態，支持VASP、金融機構和監管機構建立安全、透明且值得信賴的數字資產市場。

關於VerifyVASP Pte. Ltd.

Upbit Global Pte. Ltd.旗下子公司VerifyVASP Pte. Ltd.是領先的旅行規則解決方案提供商，為全球虛擬資產服務提供商(VASP)構建安全、可擴展的合規基礎設施。VerifyVASP提供端到端合規套件，涵蓋交易對手盡職調查、可互操作的消息傳遞協議、鏈上風險分析，以及針對旅行規則和數據保護要求的專業諮詢。在合規領域之外，VerifyVASP還為全球執法機構提供先進的解決方案，助力其防範、偵測和調查涉及數字資產的非法活動。

關於Sygna Inc.

Sygna Inc.是旅行規則解決方案的先驅，率先布局數字資產行業合規基礎設施建設。Sygna深耕日本——全球監管最嚴格的市場之一，與領先的VASP建立了深度合作，成為進入日本數字資產生態的關鍵戰略門戶。

SOURCE VerifyVASP