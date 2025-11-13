XTransfer 與Maybank「新加坡金融科技節」聯手 拓展清真合規的跨境解決方案

新加坡 2025年11月13日 /美通社/ -- XTransfer全球領先的B2B跨境貿易支付平台，與馬來亞銀行（Maybank），東盟領先銀行，欣然宣布達成全面合作協議，共同拓展跨境支付及符合伊斯蘭教法的解決方案。適逢「2025年新加坡金融科技節」，XTransfer 與Maybank高層代表於會場正式簽署合作備忘錄。

此次合作下，XTransfer 與Maybank將整合彼此優勢，於東盟核心市場、中國香港、英國及美國，提供涵蓋本地與跨境支付、外匯兌換等一站式跨境金融解決方案。

XTransfer 創辦人兼首席執行官鄧國標（左）和馬來亞銀行總裁兼集團首席執行官、拿督斯里凱魯沙烈（Dato’Sri Khairussaleh Ramli）（右）於新加坡金融科技節正式簽署合作備忘錄。
雙方將運用應用程式介面（API）、數字平台、收款解決方案與虛擬帳戶等創新技術，實現自動化、實時且順暢的外匯兌換與交易處理，提升跨境金融服務的效率與可靠性。

鑑於東盟地區對符合伊斯蘭教法（Shariah）之金融服務的需求不斷增長，XTransfer 與Maybank亦將探索並開發符合教法規範的外匯與支付產品，以因應區域需求，促進金融普惠，滿足企業對教法合規解決方案日益增加的需求。

此次全面的合作，將深化 XTransfer 在東南亞的佈局與多幣種的結算能力，同時支持Maybank強化其區域版圖與生態系統連結性的戰略佈局。

XTransfer 創辦人兼首席執行官鄧國標表示：「本次與Maybank的合作，是我們提升在東盟服務能力的重要一步。透過更強的本地收款、外匯兌換與潛在的教法合規清算能力，我們將協助企業降低成本、強化現金流並提升交易效率。我們也將持續深化合規與風險管理，為客戶打造可信賴的跨境金融基礎設施。」

馬來亞銀行總裁兼集團首席執行官、拿督斯里凱魯沙烈（ Dato '  Sri Khairussaleh Ramli）表示：「與 XTransfer 攜手合作，我們將為參與東盟—中國雙邊貿易的商戶，提供更順暢的跨境收付款服務與具競爭力的匯率，把握兩大區域日益增長的貿易往來——如今雙方已成為彼此最大的貿易夥伴，雙邊貿易總額今年有望突破1兆美元。此合作亦為企業創新解決方案帶來新契機。憑藉馬來亞銀行在東盟主要市場的深耕布局，我們具備獨特優勢，全面支援企業的跨境需求。」

