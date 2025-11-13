XTransferとMaybank、シンガポール・フィンテック・フェスティバル2025（Singapore FinTech Festival 2025）で戦略的提携を発表

ニュース提供

XTransfer

14 11月, 2025, 03:49 JST

ASEAN 全域における越境決済とシャリーア準拠ソリューションの拡大

シンガポール、2025年11月14日 /PRNewswire/ -- 世界有数のB2B越境貿易決済プラットフォームであるXTransferと、ASEAN地域を代表する銀行であるMaybankは、越境決済およびシャリーア（イスラム法）準拠ソリューションの拡大に向けた戦略的提携を発表しました。シンガポール・フィンテック・フェスティバル2025（Singapore FinTech Festival 2025）開催に合わせ、XTransferとMaybankの上級代表者が同イベントにて覚書（MOU）に正式署名しました。

本提携により、XTransferとMaybankはそれぞれの強みを活かし、ASEAN主要市場、香港、英国、米国において、国内・越境決済およびFX変換を含むワンストップ越境金融ソリューションを提供します。

Continue Reading
Bill Deng, Founder and CEO of XTransfer (Left) and Dato’ Sri Khairussaleh Ramli, President and Group CEO of Maybank (Right) signed MOU during Singapore Fintech Festival 2025.
Bill Deng, Founder and CEO of XTransfer (Left) and Dato’ Sri Khairussaleh Ramli, President and Group CEO of Maybank (Right) signed MOU during Singapore Fintech Festival 2025.

両社はAPI、デジタル・プラットフォーム、集金ソリューション、仮想口座などの新技術およびイノベーションを活用し、自動化されたリアルタイムのシームレスな為替変換と取引処理を実現します。これにより、越境金融サービスの拡張性、効率性、信頼性が向上します。

ASEAN地域におけるイスラム金融準拠サービスの需要拡大を認識し、XTransferとMaybankは地域のニーズに合わせたシャリーア準拠のFXおよび決済サービスの開発・提供も模索します。これにより金融包摂を拡大し、シャリーア準拠ソリューションを求める企業の進化する要件に対応します。

この包括的提携により、XTransferは東南アジアでの事業展開と多通貨決済機能を強化すると同時に、Maybankの地域における事業基盤とエコシステム連携の強化戦略を支援します。

XTransfer の創業者兼CEO であるBill Dengは次のように述べています。「Maybankとの本提携は、ASEAN全域における私たちのサービス向上に向けた重要な一歩です。現地での集金、FX変換、そして潜在的なシャリーア準拠決済機能の強化により、企業のコスト削減、キャッシュ・フローの改善、取引効率の向上を支援します。今後もコンプライアンスとリスク管理を強化し、顧客の信頼できる越境金融インフラを構築してまいります。」

Maybank の社長兼グループCEO であるDato' Sri Khairussaleh Ramli 氏（ 拿督斯里 凯鲁沙烈 总裁兼集团首席执行官 马来亚银行は次のように述べています。「XTransferとの提携により、ASEANと中国間の貿易に携わる事業者向けに、競争力のある為替レートでよりシームレスな越境決済・回収を実現し、現在互いの最大の貿易相手国となった両地域間の急増する取引フローに参加できます。今年の貿易総額は1兆米ドルに達する見込みです。この提携により、企業向けの革新的なソリューションを開発する機会も生まれます。Maybankが主要なASEAN市場に拠点を構えることで、私たちは彼らの越境ニーズを支援する上で、まさに最適な立場にあります。」

SOURCE XTransfer

同じ情報源の記事

XTransfer と KBank、SFF 2025 でASEAN域内の国際貿易促進に向けて提携

XTransfer と KBank、SFF 2025 でASEAN域内の国際貿易促進に向けて提携

世界有数のB2B越境貿易決済プラットフォームであるXTransferと、AEC+3 市場における主要な地域金融機関 KBank は、シンガポール・フィンテック・フェスティバル 2025...
XTransfer、シンガポール金融管理局（MAS）より正式にMPIライセンスを取得

XTransfer、シンガポール金融管理局（MAS）より正式にMPIライセンスを取得

包括的な決済ソリューションがまもなく開始予定 シンガポール、2025年1月9日 / PRNewswire –...
このソースからのその他のリリース

閲覧する

銀行・金融サービス

銀行・金融サービス

同様のトピックのニュースリリース