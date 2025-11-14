XTransfer dan Maybank Umumkan Kemitraan Strategis di Singapore FinTech Festival 2025

Melalui kerja sama ini, XTransfer dan Maybank akan menggabungkan kekuatan masing-masing untuk menyediakan solusi keuangan lintasnegara terpadu, mencakup transaksi pembayaran domestik dan internasional serta penukaran valuta asing (valas) di pasar-pasar utama ASEAN, Hong Kong, Inggris, dan Amerika Serikat.

Kedua pihak akan memanfaatkan teknologi dan inovasi terbaru—termasuk API, platform digital, solusi penagihan piutang (collection), dan virtual account—untuk mengotomatisasi penukaran valas dan pemrosesan transaksi secara real-time, tanpa hambatan. Otomatisasi tersebut akan meningkatkan skalabilitas, efisiensi, dan keandalan layanan keuangan lintasnegara.

Seiring meningkatknya kebutuhan layanan keuangan Syariah di ASEAN, XTransfer dan Maybank akan menjajaki dan mengembangkan layanan pembayaran dan valas yang memenuhi prinsip Syariah, serta dirancang khusus untuk kebutuhan regional. Langkah ini segera memperluas inklusivitas keuangan dan memenuhi permintaan pelaku bisnis yang membutuhkan solusi Syariah.

Kemitraan ini memperkuat jangkauan XTransfer di Asia Tenggara dan layanan penyelesaian transaksi dalam berbagai valas, serta mendukung strategi Maybank untuk memperkokoh jaringan regional dan konektivitas ekosistem.

Bill Deng, Founder & CEO, XTransfer, berkata, " Kolaborasi dengan Maybank merupakan langkah penting untuk meningkatkan layanan kami di kawasan ASEAN. Dengan memperkuat layanan penagihan piutang usaha di pasar lokal, penukaran valas, dan solusi pembayaran Syariah, kami membantu pelaku bisnis menghemat biaya, memperbaiki arus kas, dan meningkatkan efisiensi transaksi. Kami juga akan terus memperkuat kepatuhan regulasi dan manajemen risiko guna membangun infrastruktur keuangan lintasnegara yang tepercaya."

Dato' Sri Khairussaleh Ramli, President & Group CEO, Maybank ( 拿督斯里凯鲁沙烈 , 总裁兼集团首席执行官 马来亚银行) berkata, "Bersama XTransfer, kami menghadirkan solusi pembayaran dan penagihan piutang lintasnegara yang lebih mudah dengan kurs kompetitif bagi pelaku usaha yang berbisnis di ASEAN–Tiongkok. Kami juga ikut meningkatkan arus perdagangan antara kedua wilayah yang kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain, bahkan nilai perdagangan diproyeksikan mencapai USD 1 triliun tahun ini. Kolaborasi tersebut membuka peluang pengembangan solusi inovatif bagi dunia usaha. Dengan kehadiran Maybank di pasar-pasar utama ASEAN, kami siap memenuhi kebutuhan bisnis lintasnegara."

SOURCE XTransfer