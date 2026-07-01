阿爾斯通任命Yann Maixandeau為東亞區董事總經理

公司在該地區重點項目包括：曼谷粉線、黃線單軌線路，台北萬大—中和—樹林線與環狀線，河內地鐵3號線，以及馬尼拉輕軌1號線（LRT-1）甲米地延長段。同時，阿爾斯通還參與了多項重大戰略性項目，例如菲律賓南北通勤鐵路延長線、吉隆坡國際機場捷運自動旅客捷運(APM)系統、新加坡環線與湯申—東海岸線信號系統、香港機場快線延長段，以及韓國一份長期信號服務合約。

阿爾斯通東亞區董事總經理Yann Maixandeau表示：「東亞是全球可持續交通的重要增長引擎之一。城市化進程持續提速，市場對高效低碳交通方案的需求不斷攀升，催生大量發展機遇。依托長期深耕本地的行業積澱與穩固的本土合作關係，阿爾斯通具備充足實力助力這一轉型。我十分榮幸開啟這段全新徵程，攜手團隊與合作夥伴，推動東亞地區可持續業務穩步發展。」

Yann曾在阿爾斯通擔任多個領導職務，在亞太地區積累了豐富的工作經驗，此前擔任的是新加坡與馬來西亞區董事總經理。

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關於阿爾斯通

阿爾斯通是專注軌道交通領域的行業龍頭，致力於讓軌道交通成為可持續交通體系的核心支柱。公司設計並提供全系列面向未來的軌道交通解決方案，產品覆蓋高速列車、區域列車、地鐵、單軌、有軌電車、交鑰匙工程、端到端服務、基礎設施、信號系統及數字化軌道方案。阿爾斯通在全球61個國家擁有87800名員工，融合全球專業技術與本土化運營佈局，打造更智能、綠色、舒適的出行體驗。集團攜手合作夥伴與客戶，共同釋放軌道交通的力量。阿爾斯通於法國上市，在截至2026年3月31日的財年實現營收192億歐元。更多詳情，請訪問www.alstom.com

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