Alstom แต่งตั้ง Yann Maixandeau เป็นกรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออก

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Alstom

01 Jul, 2026, 09:48 CST

  • Yann Maixandeau จะเป็นผู้นำการดำเนินงานของ Alstom ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก ซึ่งครอบคลุมฮ่องกง เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ไต้หวัน และเวียดนาม
  • Yann สั่งสมประสบการณ์ความเป็นผู้นำระดับนานาชาติอย่างกว้างขวางในด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน และการบริหารโครงการในสิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย แอฟริกาใต้ ฝรั่งเศส และบราซิล ด้วยประสบการณ์เกือบสองทศวรรษที่ Alstom

สิงคโปร์, 30 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Alstom ผู้นำระดับโลกด้านการคมนาคมอัจฉริยะและยั่งยืน แต่งตั้ง Yann Maixandeau เป็นกรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยประจำอยู่ที่สิงคโปร์ Yann จะดูแลการดำเนินงานและผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกของ Alstom ซึ่งปัจจุบันครอบคลุมแปดตลาด ได้แก่ ฮ่องกง เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ไต้หวัน และเวียดนาม

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Yann Maixandeau, Managing Director, East Asia, Alstom (PRNewsfoto/Alstom)
Yann Maixandeau, Managing Director, East Asia, Alstom (PRNewsfoto/Alstom)

Alstom สั่งสมชื่อชั้นในฐานะผู้นำแห่งภาคส่วนระบบรางของเอเชียตะวันออกด้วยจำนวนพนักงานกว่า 1,600 ชีวิต ในแปดสาขา และการดำเนินงานในภูมิภาคมานานกว่าสี่ทศวรรษ บริษัทสนับสนุนโครงการปฏิรูปมากมาย ตั้งแต่การสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายใหม่ ๆ การปรับปรุงระบบสัญญาณให้ทันสมัย ไปจนถึงการนำระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นมาใช้

โครงการสำคัญในภูมิภาคนี้ ได้แก่ เส้นทางรถไฟฟ้ารางเดี่ยวสายสีชมพูและสีเหลืองของกรุงเทพฯ, รถไฟฟ้าสาย Wanda–Zhonghe–Shulin และสายวงแหวนของไทเป, รถไฟฟ้าใต้ดินสาย 3 ของฮานอย และเส้นทางรถไฟฟ้ารางเบา 1 (LRT-1) ส่วนต่อขยาย Cavite ของมะนิลา นอกจากนี้ Alstom ยังมีส่วนร่วมในโครงการเชิงกลยุทธ์ขนาดใหญ่ อาทิ ส่วนต่อขยายทางรถไฟโดยสารเหนือ-ใต้ในฟิลิปปินส์, ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) ของ KLIA, ระบบสัญญาณสำหรับรถไฟฟ้าสายวงกลมและสาย Thomson–East Coast ของสิงคโปร์, ส่วนต่อขยายรถไฟฟ้ารางเบาของฮ่องกง และสัญญาบริการระบบสัญญาณระยะยาวในเกาหลีใต้

"เอเชียตะวันออกเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญสำหรับการคมนาคมยั่งยืนทั่วโลก การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วและความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับโซลูชันการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและปล่อยคาร์บอนต่ำกำลังสร้างโอกาสที่สำคัญ ด้วยการดำเนินงานมายาวนานและความร่วมมืออันแข็งแกร่งในท้องถิ่น Alstom จึงพร้อมที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้นำในบทบาทใหม่นี้ และได้ทำงานร่วมกับทีมงานและพันธมิตรของเราเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในเอเชียตะวันออก" Yann Maixandeau กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออก ทิ้งท้าย

Yann ดำรงตำแหน่งผู้นำในหลาย ๆ ส่วนของ Alstom และสั่งสมประสบการณ์การทำงานอย่างกว้างขวางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยล่าสุดดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการประจำสิงคโปร์และมาเลเซีย

ALSTOM™ คือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Alstom Group

เกี่ยวกับ Alstom
Alstom คือผู้นำด้านระบบรางโดยเฉพาะซึ่งมุ่งมั่นที่จะทำให้ระบบรางเป็นแกนหลักของการขนส่งอันยั่งยืน เราออกแบบและส่งมอบโซลูชันซึ่งพร้อมสำหรับอนาคตอย่างครบวงจร ตั้งแต่รถไฟความเร็วสูงและรถไฟภูมิภาค ไปจนถึงรถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟรางเดี่ยว รถราง ระบบเบ็ดเสร็จ บริการแบบครบวง โครงสร้างพื้นฐาน ระบบส่งสัญญาณและโซลูชันระบบรางดิจิทัล Alstom ผสานความเชี่ยวชาญระดับโลกและการดำเนินงานในหลายพื้นที่ผ่านพนักงาน 87,800 คน ใน 61 ประเทศ เพื่อทำให้ทุกการเดินทางชาญฉลาด สะอาด และน่าเพลิดเพลินยิ่งขึ้น เรา พันธมิตร และลูกค้า ต่างตระหนักถึงพลังของระบบราง Alstom จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฝรั่งเศส โดยมีรายได้ 19.2 พันล้านยูโรสำหรับปีงบประมาณซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.alstom.com 

SOURCE Alstom

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