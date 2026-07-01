Alstom bổ nhiệm ông Yann Maixandeau làm Giám đốc điều hành khu vực Đông Á

Ông Yann Maixandeau sẽ lãnh đạo các hoạt động của Alstom tại khu vực Đông Á, bao gồm Hồng Kông, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Đài Loan và Việt Nam

Với gần hai thập kỷ tại Alstom, ông Yann đã xây dựng kinh nghiệm lãnh đạo quốc tế sâu rộng về chiến lược, vận hành, tài chính và quản lý dự án tại Singapore, Malaysia, Ấn Độ, Nam Phi, Pháp và Brazil

SINGAPORE, ngày 30 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Alstom, công ty hàng đầu toàn cầu về giải pháp giao thông thông minh và bền vững, đã bổ nhiệm ông Yann Maixandeau làm Giám đốc điều hành khu vực Đông Á. Làm việc từ trụ sở tại Singapore, ông Yann sẽ giám sát hoạt động của công ty và hiệu quả kinh doanh tổng thể trong toàn bộ khu vực Đông Á của Alstom, cụ thể là tại tám thị trường, bao gồm Hồng Kông, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Đài Loan và Việt Nam.

Yann Maixandeau, Managing Director, East Asia, Alstom (PRNewsfoto/Alstom)

Với hơn 1.600 nhân viên tại tám thị trường và hơn bốn thập kỷ hiện diện trong khu vực, Alstom đã khẳng định vị thế là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực đường sắt ở Đông Á. Công ty đang hỗ trợ một loạt các dự án chuyển đổi, từ các tuyến tàu điện ngầm mới và hiện đại hóa hệ thống tín hiệu đến việc triển khai các giải pháp giao thông xanh hơn và hiệu quả hơn.

Các dự án tiêu biểu trong khu vực bao gồm các tuyến đường sắt ray đơn Pink (Hồng) và Yellow (Vàng) của Bangkok, các tuyến đường sắt vành đai và Wanda-Zhonghe-Shulin của Đài Bắc, tuyến tàu điện ngầm số 3 Hà Nội và đoạn mở rộng xuống tỉnh Cavite của tuyến đường sắt hạng nhẹ Manila 1 (LRT-1). Alstom cũng tham gia các dự án chiến lược lớn như Dự án mở rộng đường sắt Bắc-Nam ở Philippines, Hệ thống vận chuyển người tự động (APM) của KLIA, hệ thống tín hiệu cho Tuyến vành đai và tuyến Thomson–Bờ Đông của Singapore, Dự án mở rộng LAR của Hồng Kông và hợp đồng bảo trì hệ thống tín hiệu dài hạn ở Hàn Quốc.

"Đông Á là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng cho lĩnh vực giao thông bền vững trên toàn thế giới. Tốc độ đô thị hóa nhanh chóng và nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp giao thông hiệu quả, carbon thấp đang tạo ra những cơ hội đáng kể. Với sự hiện diện lâu dài và quan hệ đối tác mạnh mẽ tại địa phương, Alstom có vị thế tốt để hỗ trợ quá trình chuyển đổi này. Tôi rất vinh dự được dẫn dắt chương tiếp theo này và được làm việc với các đội nhóm và đối tác của chúng tôi để thúc đẩy tăng trưởng bền vững ở Đông Á", ông Yann Maixandeau, Giám đốc điều hành khu vực Đông Á cho biết.

Ông Yann đã giữ các vị trí lãnh đạo ở nhiều bộ phận thuộc Alstom và đã phát triển kinh nghiệm làm việc sâu rộng tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, gần đây nhất là Giám đốc điều hành tại Singapore và Malaysia.

ALSTOM™ là nhãn hiệu được bảo hộ của Tập đoàn Alstom.

Giới thiệu về Alstom

Alstom là công ty hàng đầu chuyên biệt trong lĩnh vực đường sắt, cam kết biến đường sắt thành xương sống của giao thông bền vững. Chúng tôi thiết kế và cung cấp đầy đủ các giải pháp sẵn sàng cho tương lai – từ tàu cao tốc và tàu kết nối khu vực đến tàu điện ngầm, đường sắt ray đơn, tàu điện đô thị, hệ thống chìa khóa trao tay, dịch vụ trọn gói, cơ sở hạ tầng, hệ thống tín hiệu và giải pháp đường sắt kỹ thuật số. Với 87.800 nhân viên tại 61 quốc gia, Alstom tập hợp chuyên môn toàn cầu và sự hiện diện ở nhiều địa phương để biến mọi hành trình trở nên thông minh hơn, sạch sẽ hơn và thú vị hơn. Cùng với các đối tác và khách hàng, chúng tôi hiện thực hóa sức mạnh của đường sắt. Niêm yết tại Pháp, Alstom đạt doanh thu 19,2 tỷ euro trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2026. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.alstom.com.

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