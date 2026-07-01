Alstom Melantik Yann Maixandeau sebagai Pengarah Urusan bagi Asia Timur

Yann Maixandeau akan menerajui operasi Alstom bagi Kluster Asia Timur yang meliputi Hong Kong, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Taiwan dan Vietnam.

Dengan pengalaman hampir dua dekad bersama Alstom, Yann mempunyai pengalaman kepimpinan antarabangsa yang luas dalam bidang strategi, operasi, kewangan dan pengurusan projek di Singapura, Malaysia, India, Afrika Selatan, Perancis dan Brazil.

SINGAPURA, 30 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Alstom, peneraju global dalam penyelesaian mobiliti pintar dan mampan, mengumumkan pelantikan Yann Maixandeau sebagai Pengarah Urusan bagi Asia Timur. Berpangkalan di Singapura, Yann akan menyelia operasi syarikat dan prestasi keseluruhan perniagaan Alstom di Kluster Asia Timur yang kini merangkumi lapan pasaran, iaitu Hong Kong, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Taiwan dan Vietnam.

Yann Maixandeau, Managing Director, East Asia, Alstom (PRNewsfoto/Alstom)

Dengan lebih daripada 1,600 pekerja di lapan lokasi dan kehadiran serantau melebihi empat dekad, Alstom telah mengukuhkan kedudukannya sebagai antara penggiat utama dalam sektor rel di Asia Timur. Syarikat kini menyokong pelbagai projek transformasi, daripada pembinaan laluan metro baharu dan pemodenan sistem isyarat hinggalah pelaksanaan penyelesaian pengangkutan yang lebih hijau dan cekap.

Antara projek utama Alstom di rantau ini ialah laluan monorel Pink dan Yellow di Bangkok, laluan Wanda–Zhonghe–Shulin dan Circular di Taipei Hanoi Metro Line 3, dan Manila Light Rail Transit Line 1 (LRT-1) Cavite Extension. Alstom juga terlibat dalam pelaksanaan beberapa projek strategik utama seperti North-South Commuter Railway Extension di Filipina, sistem Automated People Mover (APM) di KLIA, sistem isyarat bagi Circle Line dan Thomson–East Coast Line di Singapura, LAR Extension di Hong Kong, dan kontrak perkhidmatan sistem isyarat jangka panjang di Korea Selatan.

"Asia Timur merupakan antara pemacu utama pertumbuhan mobiliti mampan di peringkat global. Urbanisasi yang pesat dan permintaan yang semakin meningkat terhadap penyelesaian pengangkutan yang cekap dan rendah karbon mewujudkan peluang yang besar. Dengan kehadiran yang telah lama bertapak dan kerjasama kukuh bersama rakan tempatan, Alstom berada pada kedudukan terbaik untuk menyokong transformasi ini. Saya berbesar hati untuk menerajui fasa baharu ini dan bekerjasama dengan pasukan dan rakan kongsi kami bagi memacu pertumbuhan mampan di Asia Timur," kata Yann Maixandeau, Pengarah Urusan, Asia Timur.

Yann telah memegang pelbagai jawatan kepimpinan di Alstom dan membina pengalaman kerja yang luas di rantau Asia Pasifik. Sebelum pelantikan terbaharunya, beliau berkhidmat sebagai Pengarah Urusan bagi Singapura dan Malaysia.

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Latar Belakang Alstom

Alstom ialah peneraju khusus dalam industri rel yang komited menjadikan pengangkutan rel sebagai tunjang kepada sistem pengangkutan mampan. Kami mereka bentuk dan menyediakan rangkaian penyelesaian lengkap untuk masa hadapan, termasuk kereta api berkelajuan tinggi, kereta api serantau, metro, monorel, trem, sistem siap guna, perkhidmatan hujung ke hujung, infrastruktur, sistem isyarat dan penyelesaian rel digital. Dengan 87,800 pekerja di 61 negara, Alstom menggabungkan kepakaran global dan kehadiran tempatan bagi menjadikan setiap perjalanan lebih pintar, lebih bersih dan lebih selesa. Bersama pelanggan dan rakan kongsi, kami merealisasikan potensi pengangkutan rel. Disenaraikan di Perancis, Alstom mencatatkan hasil sebanyak €19.2 bilion bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2026. Untuk maklumat lanjut, sila lawati www.alstom.com

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