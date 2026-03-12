15 anos da Huion: imagine o futuro com o lançamento do "Concept Creative Set"

LOS ANGELES, 12 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Em 12 de março, a Huion, marca líder em ferramentas de tinta digital, comemora seu 15º aniversário. Nos últimos 15 anos, a Huion evoluiu de uma startup para uma líder do setor, dedicada a fornecer tablets e monitores a caneta acessíveis, mas de alto desempenho, para artistas em todo o mundo.

Para marcar este marco, a Huion está lançando uma série de eventos globais, incluindo brindes, ofertas exclusivas e concursos de desenho envolventes em seu site oficial e plataformas de mídia social. Além disso, a Huion apresenta seu inovador Concept Creative Set (Conjunto Criativo de Conceitos), um olhar visionário sobre o futuro dos dispositivos criativos e o primeiro de seu tipo no setor.

O Concept Creative Set inclui:

Huion Infinite Canvas

Huion PenTech Infinite

Huion Dream Catcher

A caneta Huion PenTech Infinite é compatível com o Omni-Spatial Creation. Seja trabalhando em superfícies 2D ou em espaços 3D, os usuários podem criar na Infinite Canvas, no ar ou até mesmo em paredes e mesas físicas. Essa tecnologia imita a sensação tátil de pincéis reais com avançada sensibilidade à inclinação, liberando o artista da mesa.

Enquanto isso, o Dream Catcher funciona decodificando as ondas cerebrais e os sinais fisiológicos do usuário durante o sono, convertendo os dados dos sonhos em inspirações visuais, auditivas e emocionais em tempo real. Estes servem como referências e materiais brutos para o processo criativo. Ele também permite a colaboração em tempo real com outros artistas online, possibilitando edições ao vivo e desenhos sincronizados na mesma obra de arte. Os usuários podem armazenar seus sonhos e obras de arte digital em um espaço de nuvem dedicado: o DreamScape.

A motivação da Huion para projetar essas ferramentas conceituais é se libertar das limitações do hardware tradicional. Ao afastar-se da produção em massa e das restrições de custo, a Huion está explorando com ousadia novas formas criativas que ampliam os limites das ferramentas artísticas. Isso reflete a visão da Huion de redefinir seu papel como pioneira da cultura criativa da era digital e do futuro dos estilos de vida artísticos.

Olhando para o futuro, a Huion continuará a desafiar as crenças convencionais sobre as ferramentas e condições necessárias para a arte, esforçando-se por inovar e oferecer ferramentas mais acessíveis e inovadoras a artistas e designers em todo o mundo.

Para explorar mais ideias dos produtos conceituais, acesse huion.com. Para atualizar sua configuração criativa, siga @huiontablet e a comunidade oficial da Huion para ter a chance de ganhar prêmios exclusivos de aniversário.

