15 años de Huion: Imagina el futuro con el debut del "Concept Creative Set"

LOS ÁNGELES, 12 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El 12 de marzo, Huion, marca líder en herramientas de tinta digital, celebra su 15º aniversario. Durante los últimos 15 años, Huion ha evolucionado desde una empresa de nueva creación hasta convertirse en un líder del sector, dedicado a proporcionar tabletas y pantallas gráficas asequibles y de alto rendimiento para artistas de todo el mundo.

Para celebrar este hito, Huion lanza una serie de eventos globales, que incluyen sorteos, ofertas exclusivas y atractivos concursos de dibujo en su sitio web oficial y redes sociales. Además, Huion presenta su innovador Concept Creative Set: una mirada visionaria del futuro de los dispositivos creativos, el primero de su tipo en la industria.

El Concept Creative Set incluye:

Huion Infinite Canvas

Huion PenTech Infinite

Huion Dream Catcher

El lápiz Huion PenTech Infinite permite la creación omniespacial. Ya sea trabajando en superficies 2D o en espacios 3D, los usuarios pueden crear en el lienzo Infinite, en el aire o incluso en paredes y escritorios físicos. Esta tecnología imita la sensación táctil de los pinceles reales con una sensibilidad de inclinación avanzada, liberando al artista del escritorio.

Mientras tanto, el Dream Catcher funciona decodificando las ondas cerebrales y las señales fisiológicas del usuario durante el sueño, convirtiendo los datos de los sueños en inspiraciones visuales, auditivas y emocionales en tiempo real. Estas sirven como referencias y materiales para el proceso creativo. También permite la colaboración en tiempo real con otros artistas en línea, lo que permite ediciones en vivo y dibujos sincronizados en la misma obra. Los usuarios pueden almacenar sus sueños y obras digitales en un espacio dedicado en la nube: DreamScape.

La motivación de Huion para diseñar estas herramientas conceptuales es romper con las limitaciones del hardware tradicional. Al alejarse de la producción en masa y las limitaciones de costes, Huion explora con audacia nuevas formas creativas que expanden los límites de las herramientas artísticas. Esto refleja la visión de Huion de redefinir su rol como pionero de la cultura creativa de la era digital y del futuro de los estilos de vida artísticos.

De cara al futuro, Huion seguirá desafiando las creencias convencionales sobre las herramientas y las condiciones necesarias para el arte, esforzándose por innovar y ofrecer herramientas más accesibles y revolucionarias a artistas y diseñadores de todo el mundo.

Para explorar más ideas sobre los productos conceptuales, visite huion.com . Para mejorar su equipo creativo, siga a @huiontablet y a la comunidad oficial de Huion para tener la oportunidad de ganar premios exclusivos de aniversario.