15 Jahre Huion: Blick in die Zukunft: Debüt des „Concept Creative Set"

LOS ANGELES, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- Am 12. März feiert Huion – eine führende Marke für digitalen Tintenlösungen – 15-jähriges Bestehen. In den vergangenen 15 Jahren hat sich Huion vom Start-up zum Branchenführer entwickelt und bietet Künstlern weltweit erschwingliche, zugleich leistungsstarke Grafiktabletts und Displays.

Anlässlich dieses Meilensteins startet Huion eine Reihe weltweiter Aktionen, darunter Verlosungen, exklusive Angebote sowie mitreißende Zeichenwettbewerbe auf der offiziellen Website und auf den Social-Media-Plattformen. Darüber hinaus stellt Huion sein bahnbrechendes Concept Creative Set vor – ein visionärer Blick auf die Zukunft kreativer Geräte und das erste seiner Art in der Branche.

Das Concept Creative Set enthält:

Huion Infinite Canvas

Huion PenTech Infinite

Huion Dream Catcher

Der Huion PenTech Infinite Pen unterstützt Omni-Spatial Creation. Ob auf 2D-Oberflächen oder in 3D-Räumen: Nutzer können auf dem Infinite Canvas, in der Luft oder sogar auf realen Wänden und Tischen gestalten. Diese Technologie imitiert das taktile Gefühl echter Pinsel dank fortschrittlicher Neigungserkennung und löst Kunstschaffende vom Schreibtisch.

Der Dream Catcher entschlüsselt während des Schlafs Gehirnwellen und physiologische Signale der Nutzer und wandelt Traumdaten in Echtzeit in visuelle, akustische und emotionale Impulse um. Diese dienen als ungefilterte Anregungen und Ausgangsmaterial für den kreativen Prozess. Zudem ermöglicht das Set die Zusammenarbeit in Echtzeit mit anderen Kunstschaffenden, sodass Live-Bearbeitungen und synchrones Zeichnen am selben Werk möglich sind. Nutzer können ihre Träume und digitalen Kunstwerke in einem speziellen Cloudbereich speichern: DreamScape.

Huions Motivation für die Entwicklung dieser Konzepttools ist es, sich von den Einschränkungen herkömmlicher Hardware zu lösen. Abseits von Massenproduktion und Kostenzwängen erkundet Huion mutig neue kreative Formen und verschiebt damit die Grenzen künstlerischer Werkzeuge. Dies spiegelt die Vision von Huion wider, die eigene Rolle als Pionier kreativer Kultur im digitalen Zeitalter neu zu definieren und künstlerische Lebensstile der Zukunft mitzugestalten.

Auch künftig wird Huion gängige Vorstellungen darüber hinterfragen, welche Werkzeuge und Bedingungen Kunst braucht, und weiter innovieren, um Künstlern sowie Designern weltweit zugänglichere, Grenzen sprengende Tools zu bieten.

Weitere Ideen zu den Konzeptprodukten finden Sie auf huion.com. Um Ihr kreatives Setup aufzurüsten, folgen Sie @huiontablet und der offiziellen Huion-Community und mit etwas Glück gewinnen Sie exklusive Jubiläumspreise.

