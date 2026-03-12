Huion souffle sa quinzième bougie : imaginez l'avenir avec le lancement du Concept Creative Set

LOS ANGELES, 12 mars 2026 /PRNewswire/ -- Huion, le chef de file des outils à encre numérique, fêtera son 15e anniversaire le 12 mars. Ces 15 dernières années, Huion est passé du statut de startup à celui de leader du secteur, en se consacrant à la fourniture de tablettes à stylet et d'écrans à la fois abordables et très performants pour les artistes du monde entier.

Pour marquer cette étape, Huion lance une série d'événements mondiaux, notamment des cadeaux, des offres exclusives et des concours sur son site officiel et ses plateformes de médias sociaux. De plus, Huion présente son Concept Creative Set, un regard visionnaire sur l'avenir des appareils créatifs et le premier de son genre dans l'industrie.

Le Concept Creative Set comprend :

Huion Infinite Canvas

Huion PenTech Infinite

Huion Dream Catcher

Le stylet Huion PenTech Infinite prend en charge la création omni-spatiale. Qu'ils travaillent sur des surfaces 2D ou dans des espaces 3D, les utilisateurs peuvent créer sur l'Infinite Canvas, dans l'air ou même sur des murs et des bureaux physiques. Cette technologie imite la sensation tactile des vrais pinceaux avec une sensibilité d'inclinaison avancée, ce qui permet à l'artiste de se détacher de son bureau.

Le Dream Catcher fonctionne quant à lui en décodant les ondes cérébrales et les signaux physiologiques de l'utilisateur pendant son sommeil, convertissant les données des rêves en inspirations visuelles, auditives et émotionnelles en temps réel. Ces données servent de références brutes et de matériaux pour le processus de création. La solution permet également de collaborer en temps réel avec d'autres artistes en ligne, ce qui permet d'effectuer des modifications en direct et des dessins synchronisés sur la même œuvre d'art. Les utilisateurs peuvent stocker leurs rêves et leurs œuvres d'art numériques dans un espace cloud dédié : DreamScape.

La motivation de Huion pour concevoir ces outils conceptuels est de s'affranchir des limites du matériel traditionnel. En s'éloignant de la production de masse et des contraintes de coût, Huion explore avec audace de nouvelles formes de créativité qui repoussent les limites des outils artistiques. Cette approche reflète la vision de Huion, qui souhaite redéfinir son rôle en tant que pionnier de la culture créative de l'ère numérique et de l'avenir des styles de vie artistiques.

À l'avenir, Huion continuera à remettre en question les idées conventionnelles concernant les outils et les prérequis artistiques, en s'efforçant d'innover et d'apporter des outils plus accessibles et novateurs aux artistes et aux concepteurs du monde entier.

Pour découvrir d'autres idées de produits conceptuels, rendez-vous sur huion.com. Pour améliorer votre configuration créative, suivez @huiontablet et la communauté officielle de Huion pour avoir une chance de gagner des prix d'anniversaire exclusifs.

