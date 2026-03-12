휴이온 15주년: '콘셉트 크리에이티브 세트' 공개로 미래 창작 환경 제시

로스앤젤레스 2026년 3월 12일 /PRNewswire/ -- 디지털 잉크 도구 분야의 선도 브랜드 휴이온(Huion)이 3월 12일 창립 15주년을 맞이했다. 지난 15년 동안 휴이온은 스타트업에서 업계를 선도하는 기업으로 성장하며, 전 세계 아티스트들에게 합리적인 가격대의 고성능 펜 태블릿과 펜 디스플레이를 제공하는 데 전념해 왔다.

이러한 이정표를 기념하기 위해 휴이온은 공식 웹사이트와 소셜미디어 플랫폼을 통해 경품 이벤트, 특별 할인, 참여형 드로잉 콘테스트 등 다양한 글로벌 이벤트를 진행한다. 또한 휴이온은 크리에이티브 기기의 미래를 제시하는 업계 최초의 콘셉트 제품군인 '콘셉트 크리에이티브 세트(Concept Creative Set)'를 공개했다.

콘셉트 크리에이티브 세트 구성:

• Huion Infinite Canvas

• Huion PenTech Infinite

• Huion Dream Catcher

Huion PenTech Infinite 펜은 전 공간 창작(Omni-Spatial Creation)을 지원한다. 사용자는 2D 표면뿐만 아니라 3D 공간에서도 작업할 수 있으며, Infinite Canvas 위는 물론 공중이나 실제 벽과 책상 위에서도 창작 활동을 할 수 있다. 또한 고급 틸트 감지 기술을 통해 실제 붓의 촉감을 모방해 아티스트가 책상에 얽매이지 않고 자유롭게 창작할 수 있도록 한다.

한편 Dream Catcher는 사용자가 수면 중에 발생하는 뇌파와 생리 신호를 해독해 꿈 데이터를 실시간 시각, 청각 및 감정적 영감으로 변환하는 방식으로 작동한다. 이러한 데이터는 창작 과정에서 활용할 수 있는 원초적인 참고 자료와 소재로 활용된다. 또한 온라인 아티스트와의 실시간 협업을 지원해 동일한 작품을 함께 편집하고 동기화된 드로잉을 할 수 있다. 사용자는 자신의 꿈과 디지털 작품을 전용 클라우드 공간인 DreamScape에 저장할 수 있다.

휴이온이 이러한 콘셉트 도구를 설계한 동기는 전통적인 하드웨어의 한계를 넘어서기 위함이다. 휴이온은 대량 생산과 비용 제약에서 벗어나 예술 도구의 경계를 확장하는 새로운 창작 형태를 과감히 탐구하고 있다. 이는 디지털 시대의 창작 문화와 예술적 라이프스타일의 미래를 선도하는 기업으로서 휴이온의 역할을 재정의하겠다는 비전을 반영한다.

앞으로도 휴이온은 예술에 필요한 도구와 환경에 대한 기존의 관념에 도전하며, 전 세계 아티스트와 디자이너에게 더욱 접근 가능하고 경계를 허무는 혁신적인 창작 도구를 제공하기 위해 노력할 계획이다.

콘셉트 제품에 대한 더 많은 아이디어는 huion.com에서 확인할 수 있다. 창작 환경 업그레이드를 원하는 사용자들은 @huiontablet 및 휴이온 공식 커뮤니티를 팔로우하면 15주년 기념 특별 경품 이벤트에 참여할 수 있다.

SOURCE Huion