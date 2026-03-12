15 años de Huion: imaginar el futuro con el debut del "Conjunto creativo conceptual"

LOS ÁNGELES, 12 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El 12 de marzo, Huion, marca líder en herramientas de tinta digital, celebra su 15.º aniversario. En los últimos 15 años, Huion ha pasado de ser una empresa emergente a convertirse en líder del sector, dedicada a ofrecer pantallas y tabletas de lápiz asequibles, pero de alto rendimiento para artistas de todo el mundo.

Para conmemorar este hito, Huion está lanzando una serie de eventos a nivel mundial, que incluyen sorteos, ofertas exclusivas y concursos de dibujo atractivos en su sitio web oficial y plataformas de redes sociales. Además, Huion presenta su innovador Conjunto creativo conceptual, un diseño visionario del futuro de los dispositivos creativos y el primero de su tipo del sector.

El Conjunto creativo conceptual incluye:

Infinite Canvas de Huion

PenTech Infinite de Huion

Dream Catcher de Huion

El lápiz Huion PenTech Infinite admite creación omniespacial. Ya sea trabajando en superficies 2D o en espacios 3D, los usuarios pueden crear en Infinite Canvas, en el aire o incluso en paredes y escritorios físicos. Esta tecnología imita la sensación táctil de los pinceles reales con sensibilidad de inclinación avanzada, lo que libera al artista del escritorio.

Mientras tanto, Dream Catcher funciona decodificando las ondas cerebrales y las señales fisiológicas del usuario durante el sueño y convierte los datos de los sueños en inspiraciones visuales, auditivas y emocionales en tiempo real. Estas ondas y señales sirven como referencias en bruto y materiales para el proceso creativo. También admite la colaboración en tiempo real con otros artistas en línea, lo que permite realizar ediciones en vivo y dibujos sincronizados en la misma obra de arte. Los usuarios pueden almacenar sus sueños y obras de arte digitales en un espacio dedicado a la nube: DreamScape.

La motivación de Huion para diseñar estas herramientas conceptuales es liberarse de las limitaciones del hardware tradicional. Al alejarse de la producción en masa y las limitaciones de costos, Huion explora de manera audaz nuevas formas creativas que amplían los límites de las herramientas artísticas. Esto refleja la visión de Huion de redefinir su papel como pionero de la cultura creativa de la era digital y el futuro de los estilos de vida artísticos.

De cara al futuro, Huion continuará desafiando las creencias convencionales sobre las herramientas y condiciones requeridas para el arte, y se esforzará por innovar y ofrecer herramientas más accesibles e innovadoras para artistas y diseñadores de todo el mundo.

Para explorar más ideas de los productos conceptuales, visite huion.com. Para actualizar su configuración creativa, siga a @huiontablety a la comunidad oficial de Huion para tener la oportunidad de ganar premios exclusivos de aniversario.

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FUENTE Huion