48 nações, uma arena: como Dubai uniu o mundo em um confronto tático de elite

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 19 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- O UAE SWAT Challenge 2026 encerrou sua 7ª edição de forma espetacular, mais uma vez comprovando por que é considerado o maior encontro mundial de unidades policiais táticas de elite.

Organizado pela Polícia de Dubai, o evento reuniu 109 equipes de 48 países, transformando Dubai em um centro global para forças especializadas e profissionais de segurança.

48 Nations Joined UAE SWAT Challenge 2026

Domínio do Cazaquistão

Após dias de alta intensidade e desafios táticos exigentes, a Equipe C do Cazaquistão conquistou o título geral com 536 pontos. A equipe A do Cazaquistão ficou em segundo lugar com 515 pontos, enquanto a Polícia Chinesa C garantiu a terceira colocação com 493 pontos.

Um recorde mundial do Guinness

Pelo segundo ano consecutivo, a Polícia de Dubai conquistou um Recorde Mundial do Guinness por sediar o maior número de países participantes em uma competição tática especializada, com 48 nações representadas nesta edição.

Ascensão do poder tático feminino

Oito equipes exclusivamente femininas e duas equipes mistas participaram do desafio deste ano, destacando o papel crescente das mulheres nas operações táticas de elite. A participação delas evidencia uma mudança global em direção a uma maior inclusão em funções policiais especializadas tradicionalmente dominadas por homens.



Reconhecimento internacional

Robert Raines, cônsul-geral dos EUA em Dubai e nos Emirados do Norte, elogiou a organização e destacou o crescimento constante do desafio, enfatizando a participação de quatro equipes americanas.

Carolin Konther Lopez, embaixadora do Paraguai nos Emirados Árabes Unidos, descreveu o evento como excepcionalmente organizado e afirmou que a primeira participação de seu país reflete seu compromisso em fortalecer a cooperação internacional em segurança.

Um representante da Agência de Proteção Especial da Mongólia classificou o desafio como uma plataforma excepcional para testar a prontidão operacional e trocar conhecimento especializados com as principais unidades especiais do mundo.

Um palco verdadeiramente global

A Bolívia fez sua estreia com duas equipes especializadas enquanto celebra 200 anos da fundação de sua força policial. A competição também contou com oito equipes femininas e duas equipes mistas, destacando o papel global crescente das mulheres em operações táticas.



O Panamá se juntou pela primeira vez a uma unidade aérea marítima, adicionando ainda mais diversidade a uma competição que ofereceu prêmios em dinheiro de 260.000 dólares americanos.

Avançando na prontidão e cooperação

O UAE SWAT Challenge tem como objetivo fortalecer a cooperação internacional em segurança, aprimorar habilidades táticas e promover a troca de melhores práticas entre unidades especializadas em todo o mundo. Oferece um ambiente real que aprimora o desempenho em campo, desenvolve a resiliência mental e reforça o trabalho em equipe.

