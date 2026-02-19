48 國齊聚一堂：杜拜以精英戰術對決團結世界

哈薩克隊伍稱霸賽場

一連數日高強度的嚴荷戰術考驗後，哈薩克 C 隊憑著 536 分的佳績，勇奪全場總冠軍。 哈薩克 A 隊以 515 分奪亞，中國警察 C 隊則以 493 分取得季軍席位。

健力士世界紀錄榮譽

杜拜警察連續第二年憑著主辦這項匯聚 48 國精英的賽事榮獲健力士世界紀錄認證，成為全球最多國家參與的專業戰術競賽。

戰術領域中的女性崛起

今年賽事迎來八支女子隊及兩支混合隊參賽，可見女性在精英戰術領域的角色正日趨重要。 巾幗英姿的出現象徵全球警務專業領域打破男性主導的傳統界限，邁向更包容的新時代。

寰宇稱譽

美國駐杜拜及北部酋長國總領事 Robert Raines，讚許賽事的統籌安排，並指出挑戰賽規模正穩步擴大，他亦提及今年共有四支美國隊伍參賽。

巴拉圭駐阿聯酋大使 Carolin Konther Lopez 盛讚賽事籌辦盡善盡美，並指該國首度派隊參賽，足見其決心加強國際安全合作。

蒙古特種保護局代表亦表示，此挑戰賽是驗證實戰能力的絕佳平台，有助與世界頂尖特種部隊切磋交流。

真正的世界級舞台

適逢警察部隊成立 200 週年，玻利維亞首次派出兩支特種隊伍參賽。 賽事同時見證八支女子隊及兩支混合隊的英姿，再次印證女性在全球戰術任務中越見重要。

巴拿馬首次派出一支海上空降部隊參與，令這項總獎金 26 萬美元的大賽陣容更顯共融並蓄、多姿多彩。

提升應變能力 促進國際合作

阿聯酋特警挑戰賽的宗旨，正是要加強國際保安合作、提升戰術水平，並促進全球特種部隊互相分享成功經驗。 賽事營造的模擬實戰環境，有助提升隊員的實戰能力、鍛煉心理質素，以及加強團隊合作。

