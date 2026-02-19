48 naciones, un estadio: cómo Dubái unió al mundo en un enfrentamiento táctico de élite

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 19 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El Desafío SWAT de los EAU 2026 concluyó su séptima edición de manera espectacular, lo que demuestra una vez más por qué es considerada como la reunión de unidades de policía táctica de élite más grande del mundo.

El evento, organizado por la policía de Dubái, reunió a 109 equipos de 48 países, lo que convirtió a Dubái en un centro mundial para los profesionales de las fuerzas especializadas y de seguridad.

48 Nations Joined UAE SWAT Challenge 2026

Dominio de Kazajistán

Después de días de alta intensidad y exigentes desafíos tácticos, el Equipo Kazajstán C se adjudicó el título general con 536 puntos. Kazajstán A siguió en segundo lugar con 515 puntos, mientras que China Police C se aseguró el tercer lugar con 493 puntos.

Un récord mundial Guinness

Por segundo año consecutivo, la policía de Dubái obtuvo un Récord Mundial Guinness por albergar al mayor número de países que participen en una competencia táctica especializada, con 48 naciones representadas en esta edición.

Aumento del poder táctico femenino

Ocho equipos de mujeres y dos equipos mixtos participaron en el desafío de este año, lo que destaca el papel en expansión de las mujeres en las operaciones tácticas de élite. La participación de estas mujeres destaca un cambio mundial hacia una mayor inclusión en roles policiales especializados tradicionalmente dominados por hombres.



Reconocimiento internacional

Robert Raines, cónsul general de Estados Unidos en Dubái y Emiratos del Norte, elogió a la organización y señaló el crecimiento constante del desafío y destacó la participación de cuatro equipos estadounidenses.

Carolin Konther López, embajadora de Paraguay en los Emiratos Árabes Unidos, describió el evento como organizado de manera excepcional y afirmó que la primera participación de su país refleja su compromiso de fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad.

Un representante de la Agencia de Protección Especial de Mongolia calificó el desafío como una plataforma excepcional para probar la preparación operativa e intercambiar experiencia con las principales unidades especiales de todo el mundo.

Un escenario verdaderamente global

Bolivia hizo su debut con dos equipos especializados al celebrar los 200 años de la fundación de su fuerza policial. La competencia también contó con ocho equipos femeninos y dos equipos mixtos, lo que destaca el creciente papel de las mujeres en las operaciones tácticas a nivel mundial.



Panamá se unió por primera vez con una unidad marítima aerotransportada, lo que añade más diversidad a una competencia que ofreció un premio total de 260.000 dólares.

Avanzar en la preparación y la cooperación

El Desafío SWAT de los EAU tiene como objetivo fortalecer la cooperación en seguridad internacional, mejorar las habilidades tácticas y promover el intercambio de buenas prácticas entre unidades especializadas de todo el mundo. Este desafío ofrece un entorno del mundo real que agudiza el rendimiento en el campo, desarrolla la resiliencia mental y refuerza el trabajo en equipo.

Contacto

Desafío SWAT de los EAU, Centro para los medios

[email protected]

+97146996224

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2915932/UAE_SWAT_Challenge_2026.jpg

FUENTE UAE SWAT Challenge Media Centre