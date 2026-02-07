As melhores unidades policiais táticas do mundo se reúnem no Desafio SWAT dos Emirados Árabes Unidos de 2026

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 7 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- O Desafio SWAT dos Emirados Árabes Unidos continua a fortalecer sua posição como plataforma global líder, reunindo unidades de elite da polícia tática e forças especiais de todo o mundo, de acordo com os comandantes que participam da 7ª edição, que acontece de 7 a 11 de fevereiro de 2026 em Dubai.

UAE SWAT Challenge 2026 Kicks off in Dubai

Os líderes das equipes afirmaram que o desafio é fundamental para o aprimoramento da prontidão operacional, melhorando a preparação física e mental, reforçando o trabalho em equipe sob pressão e simulando cenários policiais realistas que refletem fielmente as operações diárias em campo.

O tenente-coronel George Rumanzi, Comissário de Operações e Ordem Pública da Polícia Nacional do Ruanda e líder da equipe ruandesa, destacou o crescimento constante tanto em termos de participação como de desempenho. Ele observou que os padrões continuam a subir a cada edição, acrescentando que Ruanda tem como objetivo um forte desempenho este ano, particularmente no desafio de obstáculos.

O tenente-coronel Abdullah Ayman Al Mugharbil, supervisor geral das duas equipes sírias, disse que os preparativos foram baseados em análises detalhadas das edições anteriores. Ele explicou que instalações de treinamento especializadas foram desenvolvidas para replicar as condições de competição, apoiadas por um programa intensivo de três meses com foco em condicionamento físico, preparação tática e cenários de campo complexos.

O oficial Cristian Fernandez, líder da equipe do Paraguai e participante pela primeira vez, descreveu o Desafio SWAT dos Emirados Árabes Unidos como uma das competições táticas mais acompanhadas do mundo, elogiando o profissionalismo das equipes e o alto nível de organização.



O oficial Joffre Ortega, líder da Equipe 2 do Equador, disse que o desafio reflete fielmente os ambientes reais de policiamento, exigindo precisão, resiliência e trabalho em equipe, ao mesmo tempo em que permite que as equipes troquem conhecimentos e mantenham a disponibilidade operacional.

Do país anfitrião, o primeiro-tenente Yasser Al Zarouni, gerente da equipe SWAT da Polícia de Dubai, descreveu o evento como uma plataforma global para o intercâmbio de conhecimentos e cooperação, enfatizando que seus objetivos vão além da competição, visando fortalecer as parcerias internacionais.

O sargento James Coddington, líder da equipe da SWAT de Dallas, dos Estados Unidos, disse que sua participação foi inspirada na experiência das equipes americanas em edições anteriores. Ele observou que a preparação intensiva visa melhorar o desempenho sob pressão e aprimorar a tomada de decisões táticas.

Organizado pelo Ministério do Interior e sediado pela Polícia de Dubai, o Desafio SWAT dos Emirados Árabes Unidos apresenta cinco desafios realistas ao longo de cinco dias, com equipes competindo por um prêmio total de US$ 260.000. As competições serão transmitidas ao vivo no canal oficial do YouTube do Desafio SWAT dos Emirados Árabes Unidos (UAE SWAT Challenge).

Contatos de mídia :

UAE SWAT Challenge Media Centre

[email protected]

+97146996224

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2888743/UAE_SWAT_Challenge.jpg

FONTE UAE SWAT Challenge Media Centre