48 nations, une arène : Comment Dubaï a uni le monde dans un affrontement tactique d'élite

DUBAI, UAE, 18 février 2026 /PRNewswire/ -- Le UAE SWAT Challenge 2026 a clôturé sa 7e édition de manière spectaculaire, prouvant une fois de plus pourquoi il est considéré comme le plus grand rassemblement d'unités de police tactique d'élite au monde.

Organisé par Dubai Police, l'événement a rassemblé 109 équipes de 48 pays, faisant de Dubaï une plaque tournante mondiale pour les forces spécialisées et les professionnels de la sécurité.

48 nations ont rejoint le SWAT Challenge 2026 des Émirats arabes unis

Le Kazakhstan domine

Après des journées de haute intensité et des défis tactiques exigeants, Team Kazakhstan C a remporté le titre général avec 536 points. Le Kazakhstan A a suivi en deuxième position avec 515 points, tandis que China Police C a pris la troisième place avec 493 points.

Un record mondial Guinness

Pour la deuxième année consécutive, Dubai Police a obtenu un record du monde Guinness pour avoir accueilli le plus grand nombre de pays participant à une compétition tactique spécialisée, avec 48 nations représentées dans cette édition.

La montée en puissance des femmes dans le domaine tactique

Huit équipes entièrement féminines et deux équipes mixtes ont participé au défi de cette année, soulignant le rôle croissant des femmes dans les opérations tactiques d'élite. Leur participation met en évidence une évolution globale vers une plus grande inclusion dans les rôles spécialisés de la police traditionnellement dominés par les hommes.



Reconnaissance internationale

Robert Raines, consul général des États-Unis à Dubaï et dans les Émirats du Nord, a fait l'éloge de l'organisation et a noté la croissance constante du défi, en soulignant la participation de quatre équipes américaines.

Carolin Konther Lopez, ambassadrice du Paraguay aux Émirats arabes unis, a qualifié l'événement d'exceptionnellement organisé et a déclaré que la première participation de son pays reflétait son engagement à renforcer la coopération internationale en matière de sécurité.

Un représentant de l'Agence de protection spéciale de Mongolie a qualifié le défi de plateforme exceptionnelle pour tester la préparation opérationnelle et échanger des connaissances avec les principales unités spéciales du monde entier.

Une scène véritablement mondiale

La Bolivie a fait ses débuts avec deux équipes spécialisées alors qu'elle célèbre les 200 ans de la création de sa force de police. Huit équipes féminines et deux équipes mixtes ont participé à la compétition, soulignant ainsi le rôle croissant des femmes dans les opérations tactiques à l'échelle mondiale.



Le Panama s'est joint pour la première fois à la compétition avec une unité maritime aéroportée , ajoutant ainsi une nouvelle diversité à une compétition dont le prix total s'élevait à 260 000 dollars américains.

Améliorer l'état de préparation et la coopération

Le UAE SWAT Challenge vise à renforcer la coopération internationale en matière de sécurité, à améliorer les compétences tactiques et à promouvoir l'échange de bonnes pratiques entre les unités spécialisées du monde entier. Il offre un environnement réel qui aiguise les performances sur le terrain, développe la résilience mentale et renforce le travail d'équipe.

Contact

UAE SWAT Challenge Media Centre

[email protected]

+97146996224

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2915932/UAE_SWAT_Challenge_2026.jpg