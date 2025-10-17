Die 138. Canton Fair schafft eine nahtlose globale Handelsplattform mit verbesserten Dienstleistungen und Erfahrungen

GUANGZHOU, China, 18. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die 138. China Import and Export Fair (Kanton-Messe), die vom 15. Oktober bis zum 4. November in Guangzhou stattfindet, stärkt ihre Rolle als wichtige Plattform für den globalen Handel durch umfassende Besucherservices, Handelsdienstleistungen entlang der gesamten Lieferkette und ein verbessertes Einkaufserlebnis für Käufer.

Der Ausbau der Verkehrsmittel verbessert die Zugänglichkeit weiter. Die U-Bahn von Guangzhou ermöglicht den direkten Zugang durch das Durchziehen internationaler Bankkarten und bietet eine Tageskarte zum Thema Canton Fair an. Die offizielle Canton Fair App verfügt über eine integrierte Ticket-Funktion. Neue Intercity-Bahnlinien und U-Bahnlinien verbinden das Messegelände in 30 Minuten mit dem internationalen Flughafen Guangzhou Baiyun und in einer Stunde mit den wichtigsten Städten der Greater Bay Area. Über 400 Selbstbedienungskioske in Flughäfen, Bahnhöfen und Hotels ermöglichen es Käufern, ihre Ausweise sofort nach ihrer Ankunft abzuholen, wodurch ein nahtloser Übergang vom Reisen zum Handel gewährleistet ist.

Die Messe serviert nun täglich über 110.000 Mahlzeiten mit mehr als 300 Gerichten, die sowohl die lokale kantonesische als auch die internationale Küche hervorheben. Das „Canton Fair Music & Cuisine Festival" verleiht der Messe eine kulturelle Note und verbindet Essen und Unterhaltung mit geschäftlichem Austausch.

Um Sprachbarrieren zu überwinden, wurden im gesamten Komplex vier Übersetzungsdienststellen eingerichtet, die mit 400 Übersetzungsgeräten ausgestattet sind und über 100 professionelle Dolmetscher beschäftigen.

Mit dem Ziel, häufige Probleme im grenzüberschreitenden Handel zu lösen, hat die Messe eine Reihe von professionellen Business-Support-Services vor Ort eingeführt, die globale Einkäufer und Lieferanten dabei unterstützen sollen, ihre Geschäfte reibungsloser und effizienter abzuwickeln. Diese Servicestellen befinden sich strategisch günstig an stark frequentierten Ausstellungswegen und werden von 240 Handelsdienstleistungsinstituten unterstützt, die den gesamten Handelszyklus abdecken, einschließlich Finanzen, Versicherungen, Logistik, Produktdesign, Inspektion und Beratung. Sie bieten sofortigen Zugang zu professioneller Unterstützung, ohne die Besuchererfahrung zu unterbrechen.

Auch die Finanz- und Steuerrückerstattungsdienste wurden optimiert. Alle Händler akzeptieren nun internationale Kreditkarten, digitale RMB, mobile Zahlungen und Bargeld. Eine neue Steuerrückerstattungszone vor Ort ermöglicht es abreisenden Besuchern, Rückerstattungen direkt im Komplex zu beantragen, während 250 von fast 1.000 rückerstattungsberechtigten Geschäften in der ganzen Stadt sofortige Rückerstattungen unterstützen.

Mit diesen Verbesserungen bekräftigt die Canton Fair ihre Rolle als dynamisches Tor für globales Geschäftswachstum und dauerhafte Partnerschaften.

