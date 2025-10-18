第138回広州交易会（Canton Fair）、サービスと体験の向上でシームレスなグローバル貿易プラットフォームを構築

広州（中国）、2025年10月19日 /PRNewswire/ -- 10月15日から11月4日まで広州で開催される第138回中国輸出入商品交易会（広州交易会（Canton Fair））は、エンドツーエンドの来場者サービス、取引の全工程をサポートするトレード・サービス、バイヤーの体験向上を通じて、グローバル商取引の主要プラットフォームとしての役割を強化しています。

交通網の拡充により、会場へのアクセスがさらに向上しました。広州地下鉄では国際銀行カードの改札機直接利用が可能となり、広州交易会（Canton Fair）をテーマとした1日乗車券も提供されています。公式広州交易会（Canton Fair）アプリにはチケット購入機能が組み込まれています。新規開通した都市間鉄道と地下鉄路線により、展示会場から広州白雲国際空港まで30分、広東・香港・マカオ大湾区主要都市まで1時間以内でアクセス可能となりました。空港、駅、ホテルに設置された400台以上のセルフサービス端末により、バイヤーは到着後すぐにバッジを受け取ることができ、移動から商談へのシームレスな移行を実現しています。

同フェアでは現在、1日あたり11万食以上を提供しており、広東料理と国際料理の両方を特徴とした300以上の料理が揃っています。「広州交易会ミュージック＆キュイジーヌ・フェスティバル（Canton Fair Music & Cuisine Festival）」は、飲食と娯楽をビジネス交流と融合させ、文化的要素を加えた催しです。

言語の壁を克服するため、会場内に設置した4か所の翻訳サービス・ポイントでは、400台の翻訳機器を備え、100名以上のプロ通訳者が常駐しています。

越境取引における共通の課題解決に焦点を当て、本フェアでは世界中のバイヤーとサプライヤーのビジネスをより円滑かつ効率的に進めるための、一連の現地専門ビジネス支援サービスを導入しています。これらのサービス拠点は、来場者の動線に沿った戦略的な位置に配置され、金融、保険、物流、製品設計、検査、コンサルティングなど、貿易サイクル全体をカバーする240の貿易サービス機関によって支えられています。参加者は、来場体験を中断することなく、専門的な支援を即座に受けられます。

金融および税還付サービスも効率化されました。どの店舗や施設でも、海外発行のクレジット・カード、デジタル人民元、モバイル決済、現金を利用できます。新たな現地税還付ゾーンにより、帰国前に出展会場で直接還付を受けられるほか、市内約1,000店の還付対象店舗のうち250店では即時還付が可能です。

機能を強化したこれらの取り組みにより、広州交易会（Canton Fair）はグローバル・ビジネスの成長と持続的なパートナーシップのためのダイナミックなゲートウェイという役割を改めて確かなものとしています。

第138回広州交易会（Canton Fair）に登録するには、https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16をクリックしてください。

