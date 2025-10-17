La 138e foire de Canton construit une plateforme de commerce mondial intégrée grâce à l'amélioration des services et de l'expérience.

CANTON, Chine, 18 octobre 2025 /PRNewswire/ -- La 138e Foire chinoise d'importation et d'exportation (Foire de Canton), qui se déroule du 15 octobre au 4 novembre à Canton, renforce son rôle de plate-forme clé pour le commerce mondial grâce à des services de présence de bout en bout et des services commerciaux à chaîne complète, ainsi qu'à une expérience améliorée pour les acheteurs.

image

La modernisation des transports améliore encore plus l'accessibilité. Le métro de Canton permet un accès direct à l'entrée de la foire en utilisant des cartes bancaires internationales et propose une carte journalière sur le thème de la foire de Canton. L'application officielle de la foire de Canton comprend une fonction de billetterie intégrée. De nouvelles lignes ferroviaires interurbaines et de métro relient le parc des expositions à l'aéroport international de Guangzhou Baiyun en 30 minutes et aux principales villes de la région de la baie en une heure. Plus de 400 kiosques en libre-service répartis dans les aéroports, les gares et les hôtels permettent aux acheteurs de retirer leur badge dès leur arrivée, assurant ainsi une transition sans heurts entre le voyage et le commerce.

La foire sert aujourd'hui plus de 110 000 repas par jour, avec plus de 300 plats mettant en valeur les cuisines cantonaise et internationale. Le « Canton Fair Music & Cuisine Festival » ajoute une touche culturelle, mêlant les repas et les divertissements aux échanges commerciaux.

Pour surmonter les barrières linguistiques, quatre points de service de traduction ont été ajoutés dans l'ensemble du complexe, équipés de 400 dispositifs de traduction et dotés de plus de 100 interprètes professionnels.

S'attachant à résoudre les problèmes les plus courants du commerce transfrontalier, la foire a mis en place plusieurs services professionnels d'aide aux entreprises sur place, afin de faciliter les affaires et les rendre plus efficaces pour les acheteurs et les fournisseurs internationaux. Stratégiquement situés le long de routes d'exposition très fréquentées, ces points de service sont soutenus par 240 institutions de services commerciaux couvrant l'ensemble du cycle commercial, y compris la finance, l'assurance, la logistique, la conception de produits, l'inspection et le conseil. Ils permettent d'accéder immédiatement à une assistance professionnelle sans interrompre l'expérience de l'assistance.

Les services financiers et de remboursement d'impôts ont également été rationalisés. Tous les commerçants acceptent désormais les cartes de crédit internationales, les RMB numériques, les paiements mobiles et les espèces. Une nouvelle zone de remboursement d'impôts sur place permet aux visiteurs qui quittent la ville de demander des remboursements directement au complexe, tandis que 250 des quelque 1 000 magasins éligibles aux remboursements dans toute la ville proposent des remboursements instantanés.

Grâce à ces améliorations, la foire de Canton réaffirme son rôle de passerelle dynamique pour la croissance du commerce mondial et les partenariats durables.

Pour s'inscrire à la 138e Foire de Canton, veuillez cliquer sur https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2799029/image.jpg