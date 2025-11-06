La 138ª Feria de Cantón concluye con éxito

GUANGZHOU, China, 7 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- La 138ª Feria de Cantón concluyó con éxito el 4 de noviembre. La feria estableció nuevos récords históricos en múltiples indicadores, incluyendo la asistencia de compradores extranjeros y productos innovadores, inteligentes y ecológicos.

Más de 310.000 compradores internacionales procedentes de 223 países y regiones asistieron a esta edición, lo que representa un aumento del 7,5% con respecto a la edición anterior, alcanzando un nuevo récord. De ellos, 214.000 eran de países de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), registrando un incremento del 9,4%. El volumen de transacciones de exportación previstas durante la feria ascendió a 25.650 millones de dólares estadounidenses, manteniendo la tendencia al alza. Los expositores afirmaron que la Feria de Cantón es un foro privilegiado repleto de oportunidades y contactos de alta calidad: la plataforma óptima para consolidar alianzas duraderas, forjar nuevas y expandirse a nuevos mercados. Muchos compradores visitaron o tenían previsto visitar fábricas. Se esperaba que se concretaran más acuerdos.

Las empresas expositoras apostaron por la innovación, la inteligencia y la protección del medio ambiente en materiales, fabricación y cadenas de suministro. Los productos nuevos y ecológicos, así como los productos con derechos de propiedad intelectual independientes, representaron el 23,3 %, el 23,5 % y el 23,9 % del total de 4,6 millones de productos, respectivamente. La inteligencia artificial, la fabricación innovadora e inteligente, las bajas emisiones de carbono y la personalización de alta gama fueron las claves de las tres fases. Los robots humanoides, los dispositivos de interfaz cerebro-ordenador, el mobiliario para el hogar sin plástico, los materiales de base biológica, los dispositivos de rehabilitación con IA y la impresión 3D fueron las exhibiciones más populares.

La integración de tecnología digital e inteligente ha mejorado la experiencia de solicitud de credenciales, la navegación por la exposición, las reuniones de negocios y el establecimiento de contactos. Por primera vez, se implementó la emisión de credenciales con código QR en tan solo 30 segundos, seis veces más rápido que antes. Gracias a Bluetooth, 5G y BDS, se puso en marcha el primer sistema de navegación inteligente a nivel de stand en China. Dispositivos como guías con IA y sistemas de orientación inteligente se actualizaron para ofrecer navegación con un solo toque y consulta de información mediante un solo código, con 477.000 usos. La aplicación de la Feria de Cantón registró 415.000 descargas adicionales.

Desde la promoción comercial hasta las actividades de apoyo, los servicios personalizados facilitaron una mejor cooperación. Nueve eventos de emparejamiento comercial "Puente Comercial", diecisiete transmisiones en directo de "Descubre la Feria de Cantón con Abejas y Miel" y trece foros temáticos ayudaron a las empresas a explorar mercados objetivo. Veinticuatro instituciones de servicios de finanzas, logística, pruebas y diseño brindaron más de 100.000 consultas.

La 139ª Feria de Cantón se celebrará en Guangzhou del 15 de abril al 5 de mayo de 2026. Para más información, haga clic aquí https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

F oto - https://mma.prnewswire.com/media/2815794/image_969985_37378971.jpg