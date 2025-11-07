La 138e Foire de Canton referme ses portes couronnée de succès

GUANGZHOU, Chine, 8 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La 138e Foire de Canton s'est achevée avec succès le 4 novembre. La foire a établi de nouveaux records historiques, notamment la présence d'acheteurs internationaux et des produits innovants, intelligents et écologiques.

Au total, plus de 310 000 acheteurs étrangers venus de 223 pays et régions ont participé à cette édition, soit une augmentation de 7,5 % par rapport à l'édition précédente, atteignant ainsi un nouveau record. Parmi eux, 214 000 acheteurs provenaient des pays de l'Initiative route et ceinture, ce qui représente une hausse de 9,4 %. La transaction d'exportation prévue au terme de cette session s'est élevée à 25,65 milliards USD, maintenant une dynamique à la hausse. Les exposants ont déclaré que la Foire de Canton est un lieu privilégié qui regorge d'opportunités et de pistes de qualité, une plateforme optimale pour consolider des partenariats de longue date, en forger de nouveaux et s'étendre sur de nouveaux marchés. De nombreux acheteurs ont visité ou se disent prêts à visiter des usines. Des accords supplémentaires devraient être conclus.

Les entreprises exposantes ont présenté des solutions d'innovation, d'intelligence et de protection de l'environnement dans les matériaux, l'artisanat et les chaînes d'approvisionnement. Les produits nouveaux et verts et les produits bénéficiant de droits de propriété intellectuelle indépendants ont représenté respectivement 23,3 %, 23,5 % et 23,9 % du total des 4,6 millions de produits. L'optimisation par l'IA, la fabrication innovante et intelligente, la faible émission de carbone et la personnalisation haut de gamme ont été les mots clés tout au long des trois phases. Les robots humanoïdes, les dispositifs d'interface cerveau-ordinateur, l'ameublement sans plastique, les matériaux d'origine biologique, les dispositifs de réadaptation assistés par l'IA et l'impression 3D ont été les expositions les plus populaires.

L'intégration des technologies numériques et intelligentes a permis d'améliorer l'expérience de la demande de badge, de la navigation dans les expositions, des entretiens commerciaux et du réseautage. Adopté pour la première fois, le badge à code QR peut être délivré en 30 secondes, soit six fois plus rapidement qu'auparavant. Grâce au Bluetooth, à la 5G et au BDS, la navigation intelligente au niveau des stands a été mise en place pour la première fois en Chine. Des dispositifs tels que le guide IA et l'accompagnateur intelligent ont été mis à niveau pour offrir une « navigation à une touche et une consultation d'informations à un code », qui ont été utilisés 477 000 fois. L'APP de la Foire de Canton a été téléchargée 415 000 fois.

De la promotion commerciale aux activités de soutien, des services chaleureux ont facilité une meilleure coopération. Neuf événements de mise en relation « Trade Bridge », 17 activités de diffusion en direct « Discover Canton Fair with Bee and Honey » et 13 forums thématiques ont aidé les entreprises à explorer les marchés cibles. Deux-cent-quarante institutions de services couvrant la finance, la logistique, les essais et la conception ont fourni plus de 100 000 consultations.

La 139e Foire de Canton se tiendra à Guangzhou du 15 avril au 5 mai 2026. Pour plus d'informations, veuillez cliquer sur https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2815794/image_969985_37378971.jpg