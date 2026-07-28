A 1inch lança o Aqua ao público, apresentando a primeira camada de liquidez compartilhada para DeFi

Após o lançamento para desenvolvedores em novembro de 2025, o Aqua agora oferece uma alternativa com risco controlado ao modelo baseado em pools do DeFi.

A 1inch revela um programa de incentivo à liquidez para o Aqua, viabilizado pela Merkl e financiado com 10 milhões de 1INCH pela 1inch Foundation e 500 mil USDC pela 1inch DAO.

O sistema Aqua entra em operação em 13 blockchains compatíveis com a EVM desde o primeiro dia.

ROAD TOWN, Ilhas Virgens Britânicas, 28 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A 1inch, o principal ecossistema DeFi, anuncia o lançamento público completo do Aqua, uma camada de liquidez compartilhada e de autocustódia que permite aos provedores de liquidez utilizar o mesmo saldo da carteira em múltiplas posições sem bloquear ativos em pools de liquidez.

Após o lançamento para desenvolvedores em novembro de 2025, o Aqua oferece hoje uma das primeiras alternativas com controle de risco ao modelo tradicional de DeFi baseado em pools, possibilitando o provisionamento de liquidez com maior eficiência de capital.

O 1inch Aqua funciona como um registro: um usuário conecta sua carteira para aprovar um saldo de tokens e criar posições de liquidez que podem acessar esse saldo. O protocolo Aqua monitora esse saldo e, quando recebe uma ordem de swap que atenda aos critérios da posição, retira os tokens solicitados da carteira e envia de volta os tokens recebidos e as taxas em uma única transação atômica. Caso contrário, os tokens do usuário permanecem em sua carteira e completamente sob o seu controle.

"O setor de provisão de liquidez está falido, mas você só percebe o quanto ele está quebrado quando surge uma alternativa. Hoje, essa alternativa já existe. Com o Aqua, os provedores de liquidez não precisam mais aceitar a estrutura de pool ineficiente que têm tolerado por anos", disse Sergej Kunz, cofundador da 1inch. "O DeFi não precisa apenas de mais liquidez. É necessário mais liquidez útil, atuante onde quer que haja demanda. Criamos o Aqua para que os provedores consigam esse alcance sem abrir mão da custódia: Seus tokens permanecem em sua carteira até o momento em que uma operação de swap for executada."

Juntamente com o lançamento do produto, entra em operação o 1inch Network Incentives — um programa de recompensas por liquidez para o Aqua, liderado pela Degensoft Ltd (BVI) e implementado por meio da Merkl. A Fundação 1inch destinou 10 milhões de tokens 1INCH para recompensas de provedores, além de um reforço adicional de 500.000 USDC da 1inch DAO. A iniciativa foi idealizada para acelerar o crescimento da liquidez e a atividade de swaps nos pares suportados. Como resultado, os provedores de liquidez não apenas se beneficiam da experiência aprimorada do Aqua, mas também têm a oportunidade de obter recompensas adicionais. Os termos do programa, os mercados e as salvaguardas estão definidos na configuração da campanha publicada.

Segundo a 1inch, o sistema atual baseado em pools é um fator limitante importante para a capacidade do DeFi de dimensionar e trazer capital do TradFi para a blockchain. Para os provedores de liquidez, o modelo atual de depósito em pools implica ceder a custódia, enquanto o capital ativo fica disperso entre protocolos, pares e faixas de preço. A dimensão do problema é gritante: de acordo com uma pesquisa on-chain da Dune, encomendada pela 1inch, 85% da liquidez concentrada nas principais DEXs foi subutilizada no primeiro semestre de 2026, aproximadamente US$ 1,6 bilhão dos US$ 1,84 bilhão rastreados. Isso inclui cerca de US$ 542 milhões que ficaram totalmente fora do alcance em uma semana média, resultando em uma estimativa de US$ 150 milhões em taxas não arrecadadas por ano.

Por meio do Aqua, a 1inch apresenta um modelo mais eficiente de liquidez compartilhada, permitindo que o mesmo saldo da carteira seja usado para lastrear várias posições simultaneamente. Ao contrário do modelo tradicional, no qual a liquidez precisa ser dividida entre vários pools e posições, o Aqua permite que um único saldo dê suporte a múltiplas cotações simultaneamente. Por exemplo, um saldo de US$ 100.000 pode sustentar três posições que, coletivamente, ofertam US$ 300.000 em liquidez, com potencial para oferecer ainda mais. Os tokens subjacentes permanecem disponíveis para todas as posições a qualquer momento; nada é emprestado e qualquer operação de swap só pode ser executada com base nos ativos efetivamente mantidos na carteira.

Uma posição no Aqua pode ser de alcance total, concentrada ou fixa, dependendo do par selecionado e do tipo da posição. O usuário pode abrir e fechar posições por conta própria, sem período de bloqueio. Sua exposição é limitada pelos tokens que eles realmente possuem, e não pelo tamanho teórico combinado de todas as posições que criam. Se a carteira deles não tiver recursos suficientes para cobrir uma operação de swap, o Aqua simplesmente não utiliza seus tokens.

A partir de hoje, os usuários podem criar posições em 13 blockchains da EVM, incluindo Ethereum, Arbitrum, Base, Robinhood Chain e BNB Chain. O Aqua também será lançado com inúmeras funcionalidades adicionais, incluindo um ranking de liquidez, uma tela de incentivos, visualizações de mapas de liquidez, criação de posições em lote, perfis de provedores com posições cross-chain, carteiras secundárias e um fluxo de provisionamento de liquidez assistido por IA por meio do 1inch Business MCP com implantação segura em lote, disponível em breve.

O Aqua passou por oito auditorias de segurança independentes conduzidas pelas empresas OpenZeppelin, Bailsec, Hashlock, Hexens, MixBytes, Nethermind, Theori e Decurity. Combinado com seu design de total de autocustódia, que nunca retém tokens do usuário, uma operação de swap só pode movimentar ativos que estejam efetivamente na carteira do provedor no momento em que a transação é concluída. A revogação interrompe novos execuções assim que é confirmada na blockchain. O Aqua também é protegido por design contra o "fee sniping" de JIT, já que cada posição conta com um único proprietário; portanto, não há momentos de taxa compartilhada que os bots possam aproveitar. Embora o design do Aqua mantenha a exposição limitada e os provedores no controle de seus próprios tokens, as taxas de swap não são garantidas, os preços podem oscilar de forma desfavorável à posição (perda impermanente) e os provedores assumem riscos de mercado e de contratos inteligentes.

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Sobre a 1inch

A 1inch acelera as finanças descentralizadas com uma experiência fluida de negociação de criptomoedas para 27 milhões de usuários. Além de ser a principal plataforma para operações de swap eficientes de tokens e de baixo custo, com mais de US$ 100 milhões em negociações diárias, a 1inch oferece diversas ferramentas inovadoras, incluindo uma carteira segura de autocustódia, um rastreador de portfólio para gerenciar ativos digitais, um portal de negócios dedicado que oferece acesso à sua tecnologia de ponta e até mesmo um cartão de débito para facilitar os gastos com criptomoedas. Com inovação contínua, a 1inch está simplificando o DeFi para todos.

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O Aqua envolve riscos, incluindo a perda de fundos. Foi desenvolvido para usuários experientes — faça sua própria pesquisa. Não se trata de aconselhamento financeiro. As recompensas de incentivo são variáveis, não garantidas e estão sujeitas aos termos publicados do programa.

FONTE 1inch