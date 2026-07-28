1inch向公眾推出DeFi首款共享流動性層Aqua

1inch Aqua相當於一套注冊機制：用戶連接錢包，授權代幣余額，創建可調用該余額的流動性頭寸。Aqua協議持續追蹤用戶余額，當收到符合頭寸條件的兌換訂單時，協議將在一筆原子交易中，從用戶錢包提取所需代幣，並返還交易所得代幣與手續費。若無匹配訂單，用戶代幣始終留存於錢包，完全由用戶掌控。

1inch聯合創始人Sergej Kunz表示：「當前的流動性提供模式存在嚴重缺陷，但只有在替代方案出現後，才會意識到它有多麼糟糕。今天，這個替代方案已經到來。有了Aqua，流動性提供者再也不必忍受多年來一直妥協的低效資金池結構。DeFi需要的不僅僅是更多流動性，而是具備實用性、能夠隨需求靈活調度的流動性。我們打造Aqua，就是為了讓流動性提供者擁有更廣的覆蓋范圍，同時無需放棄資產托管權：在兌換成交之前，代幣始終保存在用戶錢包內。」

伴隨著產品的發布，1inch Network Incentives同步上線。這是由Degensoft Ltd (BVI)主導、通過Merkl落地的Aqua流動性獎勵計劃。1inch Foundation已承諾提供1000萬枚1INCH作為提供者獎勵，另有來自1inch DAO的50萬USDC激勵。該計劃旨在加速支持交易對的流動性增長與交易活躍度。流動性提供者不僅能享受Aqua帶來的更優體驗，還有機會獲得額外獎勵。計劃條款、市場范圍及保障措施已在活動配置文檔中公開發布。

1inch表示，當前的資金池模式是制約DeFi規模化發展及吸引傳統金融資本上鏈的主要限制因素。對流動性提供者而言，現有的存入資金池模式意味著交出資產托管權，同時可用資金被分散於不同協議、交易對和價格區間。問題的嚴重性顯而易見：根據1inch委托Dune開展的鏈上研究，2026年上半年，主流去中心化交易所的集中流動性中，85%未得到有效利用，在追蹤統計的18.4億美元流動性中，約16億美元資金處於低效狀態。平均每周有約5.42億美元流動性脫離有效價格區間，預估每年造成1.5億美元手續費收益流失。

通過Aqua，1inch展示了一種更高效的共享流動性模式，同一錢包余額可同時支撐多個流動性頭寸。與傳統模式需要將流動性分散到多個資金池和頭寸不同，Aqua使一筆資金同時響應多筆報價。例如，10萬美元的余額可以支持三個頭寸，合計提供價值30萬美元的流動性報價，還可進一步擴容。底層代幣隨時可供所有頭寸調用；不存在借貸行為，任何兌換交易，僅能動用錢包內實際持有的資產。

用戶可根據選定交易對與頭寸類型，在Aqua創建全區間、集中區間或錨定型流動性頭寸。用戶可自主開啟、關閉頭寸，不存在資產鎖定期限。風險敞口上限由錢包內實際持有的代幣規模決定，而非用戶創建所有頭寸的理論規模總和。若錢包余額不足以支撐一筆兌換訂單，Aqua不會動用該用戶代幣。

即日起，用戶可在13條EVM兼容鏈上創建頭寸，包括Ethereum、Arbitrum、Base、Robinhood Chain和BNB Chain等。Aqua上線時還配備了多項附加功能，包括流動性排行榜、激勵展示頁面、流動性地圖可視化、批量創建頭寸、跨鏈頭寸提供者檔案、子錢包，以及即將推出的通過1inch Business MCP實現的AI輔助流動性提供流程（含安全批量部署功能）。

Aqua已完成由OpenZeppelin、Bailsec、Hashlock、Hexens、MixBytes、Nethermind、Theori和Decurity進行的八項獨立安全審計。產品采用完全自主托管架構，從不保管用戶代幣，兌換成交時僅能劃轉提供者錢包內真實持有的資產。撤銷操作在鏈上確認後，可立即停止新訂單成交。Aqua還可從設計上抵御JIT費用狙擊攻擊，因為每個頭寸僅有唯一持有人，不存在可供機器人搶占的共享手續費窗口。盡管Aqua的設計使風險敞口保持可控且提供者可自主控制其代幣，但交易手續費無法保證，價格波動可能為頭寸帶來無常損失，流動性提供者仍需承擔市場風險與智能合約風險。

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關於1inch

1inch致力於推動去中心化金融發展，為2700萬用戶提供流暢的加密貨幣交易體驗。除作為頭部平台實現低成本、高效代幣兌換，日均交易量超1億美元之外，1inch還提供多款創新工具，包括：安全自主托管錢包、用於管理數字資產的投資組合追蹤工具、開放前沿技術的專屬商業門戶，以及便於加密貨幣消費的借記卡。通過持續創新，1inch正在讓DeFi變得更加簡單易用。

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Aqua存在資金虧損等各類風險，面向資深用戶開放，請自行做好調研。本文不構成財務建議。激勵獎勵具有不確定性，無法保證發放，所有獎勵活動均遵循公開條款。

SOURCE 1inch