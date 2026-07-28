1inch lanza Aqua al público, presentando la primera capa de liquidez compartida para DeFi

Tras su lanzamiento para desarrolladores en noviembre de 2025, Aqua ofrece ahora una alternativa con riesgo controlado al modelo basado en pools de DeFi.

1inch presenta un programa de incentivos de liquidez para Aqua impulsado por Merkl, financiado con 10 millones de 1INCH aportados por la 1inch Foundation y 500 000 USDC aportados por la organización autónoma descentralizada (DAO) de 1inch.

Aqua estará disponible en 13 cadenas EVM desde el primer día.

ROAD TOWN, Islas Vírgenes Británicas, 28 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- 1inch, el ecosistema líder de DeFi, anuncia el lanzamiento público completo de Aqua, una capa de liquidez compartida con custodia propia que permite a los proveedores de liquidez utilizar el mismo saldo de monedero en múltiples posiciones sin bloquear activos en los pools de liquidez.

Tras su lanzamiento para desarrolladores en noviembre de 2025, Aqua ofrece hoy en día una de las primeras alternativas con control de riesgo al modelo tradicional de DeFi basado en pools, lo que permite un suministro de liquidez más eficiente en términos de capital.

1inch Aqua funciona como un registro: un usuario conecta su monedero para autorizar un saldo de tokens y crear posiciones de liquidez que puedan acceder a dicho saldo. El protocolo Aqua realiza un seguimiento de ese saldo y, cuando recibe una orden de intercambio, o swap, que cumple los criterios de la posición, retira los tokens solicitados del monedero y devuelve los tokens recibidos y las comisiones en una única transacción atómica. Si eso no sucede, los tokens del usuario permanecen en su monedero bajo su control total.

"El sistema de provisión de liquidez no funciona, pero solo te das cuenta de lo mal que funciona cuando surge una alternativa. Hoy, esa alternativa es una realidad. Con Aqua, los proveedores de liquidez ya no tienen que conformarse con la estructura ineficiente de los pools que han tenido que soportar durante años", afirmó Sergej Kunz, cofundador de 1inch. "El DeFi no solo necesita más liquidez. Necesita más liquidez útil, que actúe allí donde surja la demanda. Hemos creado Aqua para que los proveedores puedan lograrlo sin renunciar a la custodia: los tokens permanecen en su monedero hasta el momento en que se complete un intercambio".

Junto con el lanzamiento del producto, se pone en marcha "1inch Network Incentives", un programa de recompensas por liquidez para Aqua, dirigido por Degensoft Ltd (Islas Vírgenes Británicas) y gestionado a través de Merkl. La 1inch Foundation ha destinado 10 millones de 1INCH a recompensas para proveedores, además de un aporte adicional de 500 000 USDC por parte de la DAO de 1inch. La iniciativa tiene por objeto acelerar el crecimiento de la liquidez y la actividad de intercambios en los pares admitidos. Como resultado, los proveedores de liquidez no solo se benefician de la mejora de la experiencia de Aqua, sino que también tienen la oportunidad de obtener recompensas adicionales. Las condiciones del programa, los mercados y las medidas de protección se detallan en la configuración de la campaña publicada.

Según 1inch, el actual sistema basado en pools constituye un importante factor limitante para la capacidad de la DeFi de escalar y atraer capital de la TradFi a la cadena. Para los proveedores de liquidez, el modelo actual de depósito en pools implica ceder la custodia, mientras que el capital activo se dispersa entre distintos protocolos, pares y rangos de precios. La magnitud del problema es abrumadora: según un estudio sobre la cadena realizado por Dune por encargo de 1inch, el 85 % de la liquidez concentrada en los principales DEX estuvo infrautilizada durante el primer semestre de 2026, lo que supone aproximadamente USD 1600 millones de los USD 1840 millones analizados. Esto incluye unos USD 542 millones que, en una semana normal, quedan totalmente fuera del alcance, lo que supone una pérdida estimada de USD 150 millones en comisiones al año.

A través de Aqua, 1inch presenta un modelo más eficiente de liquidez compartida, que permite que el mismo saldo de monedero respalde varias posiciones al mismo tiempo. A diferencia del modelo tradicional, en el que la liquidez debe repartirse entre múltiples pools y posiciones, Aqua permite que un único saldo respalde varias cotizaciones a la vez. Por ejemplo, un saldo de USD 100 000 puede respaldar tres posiciones que, en conjunto, ofrezcan USD 300 000 de liquidez, con la posibilidad de ofrecer aún más. Los tokens subyacentes siguen estando disponibles para cada posición en todo momento; no se toma nada prestado, y cualquier intercambio solo puede realizarse con los activos que se tienen realmente en el monedero.

Una posición en Aqua puede ser de rango completo, concentrada o vinculada, dependiendo del par y del tipo de posición seleccionados. El usuario puede abrir y cerrar posiciones por sí mismo, sin restricciones. Su exposición está limitada por los tokens que realmente posee, y no por el volumen teórico combinado de todas las posiciones que crea. Si su monedero no puede hacer frente a un intercambio, Aqua simplemente no reclama sus tokens.

A partir de hoy, los usuarios pueden crear posiciones en 13 cadenas EVM, entre las que se incluyen Ethereum, Arbitrum, Base, Robinhood Chain y BNB Chain. Aqua también se lanza con una serie de funcionalidades adicionales, entre las que se incluyen una tabla de clasificación de liquidez, una pantalla de incentivos, visualizaciones de mapas de liquidez, creación de posiciones por lotes, perfiles de proveedores con posiciones entre cadenas, submonederos y un flujo de aportes de liquidez asistido por IA a través de 1inch Business MCP con implementación por lotes segura, que estará disponible próximamente.

Aqua se ha sometido a ocho auditorías de seguridad independientes realizadas por OpenZeppelin, Bailsec, Hashlock, Hexens, MixBytes, Nethermind, Theori y Decurity. Gracias a su diseño totalmente autónomo, en el que nunca se almacenan los tokens de los usuarios, un intercambio solo puede transferir los activos que se encuentren realmente en el monedero del proveedor en el momento en que se ejecuta la operación. La revocación detiene otras ejecuciones tan pronto como se confirme en la cadena. Además, Aqua está protegida por diseño contra el "sniping" de comisiones JIT, ya que cada posición tiene un único titular, por lo que se evita que bots capitalicen un momento de comisión compartida. Aunque el diseño de Aqua limita la exposición y permite a los proveedores mantener el control sobre sus propios tokens, las comisiones de intercambio no están garantizadas, los precios pueden evolucionar en contra de una posición (pérdida de impermanencia) y los proveedores asumen el riesgo de mercado y el riesgo asociado a los contratos inteligentes.

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Acerca de 1inch

1inch impulsa las finanzas descentralizadas ofreciendo una experiencia sencilla de trading de criptomonedas a 27 millones de usuarios. Además de ser la plataforma líder para intercambios de tokens eficientes y a bajo costo con más de 100 millones de dólares en operaciones diarias, 1inch ofrece una gama de herramientas innovadoras, entre las que se incluyen un monedero seguro de autocustodia, un gestor de carteras para administrar activos digitales, un portal empresarial específico que da acceso a su tecnología de vanguardia e incluso una tarjeta de débito para gastar fácilmente en criptomonedas. Gracias a su innovación constante, 1inch está simplificando las finanzas descentralizadas para todo el mundo.

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Aqua conlleva riesgos, incluida la pérdida de fondos. Está pensado para usuarios con experiencia; infórmese por su cuenta. No constituye asesoramiento financiero. Las recompensas por incentivos son variables, no están garantizadas y están sujetas a las condiciones publicadas del programa.

FUENTE 1inch