1inch lanceert Aqua voor het grote publiek en introduceert de eerste gedeelde liquiditeitslaag voor DeFi

Na de ontwikkelaarslancering in november 2025 biedt Aqua nu een alternatief met beheerst risico voor het op pools gebaseerde model van DeFi.

1inch introduceert een door Merkl ondersteund liquiditeitsstimuleringsprogramma voor Aqua, gefinancierd met 10 miljoen 1INCH door de 1inch Foundation en 500.000 USDC door de 1inch DAO.

Aqua is vanaf de eerste dag live op 13 EVM-chains.

ROAD TOWN, Britse Maagdeneilanden, 28 juli 2026 /PRNewswire/ -- 1inch, het toonaangevende DeFi-ecosysteem, kondigt de volledige publieke lancering aan van Aqua, een gedeelde liquiditeitslaag met zelfbewaring waarmee liquiditeitsverschaffers hetzelfde walletsaldo kunnen gebruiken voor meerdere posities, zonder activa vast te zetten in liquiditeitspools.

Na de ontwikkelaarslancering in november 2025 biedt Aqua vandaag een van de eerste risicobeheerste alternatieven voor het traditionele, op pools gebaseerde model van DeFi, waardoor liquiditeit kapitaalefficiënter kan worden verstrekt.

1inch Aqua werkt als een register: een gebruiker koppelt zijn wallet om een tokensaldo goed te keuren en liquiditeitsposities aan te maken die toegang hebben tot dat saldo. Het Aqua-protocol houdt dat saldo bij en wanneer het een swaporder ontvangt die voldoet aan de criteria van de positie, haalt het de gevraagde tokens uit de wallet en stuurt het de ontvangen tokens en vergoedingen terug in één atomische transactie. In alle andere gevallen blijven de tokens van de gebruiker in zijn wallet en volledig onder zijn eigen beheer.

"De liquiditeitsverstrekking is kapot, maar dat zie je pas echt zodra er een alternatief is. Vandaag is dat alternatief beschikbaar. Met Aqua hoeven liquiditeitsverschaffers de inefficiënte poolstructuur waar zij zich jarenlang bij hebben neergelegd niet langer te accepteren," aldus Sergej Kunz, medeoprichter van 1inch. "DeFi heeft niet alleen meer liquiditeit nodig. Het heeft vooral liquiditeit nodig die effectiever kan worden ingezet, waar de vraag zich ook voordoet. Daarom hebben we Aqua ontwikkeld: liquiditeitsverschaffers krijgen een groter bereik zonder het beheer over hun activa uit handen te geven. Hun tokens blijven in hun wallet tot het moment waarop een swap wordt uitgevoerd."

Gelijktijdig met de productlancering gaat ook 1inch Network Incentives van start: een beloningsprogramma voor liquiditeitsverschaffers van Aqua, geleid door Degensoft Ltd (BVI) en uitgevoerd via Merkl. De 1inch Foundation heeft 10 miljoen 1INCH beschikbaar gesteld aan beloningen voor liquiditeitsverschaffers, aangevuld met een extra stimulans van 500.000 USDC vanuit de 1inch DAO. Het initiatief is bedoeld om de groei van de liquiditeit en de swapactiviteit voor ondersteunde handelsparen te versnellen. Daardoor profiteren liquiditeitsverschaffers niet alleen van de verbeterde gebruikerservaring van Aqua, maar krijgen zij ook de kans extra beloningen te verdienen. De programmavoorwaarden, ondersteunde markten en beschermingsmaatregelen zijn vastgelegd in de gepubliceerde campagneconfiguratie.

Volgens 1inch vormt het huidige, op pools gebaseerde systeem een belangrijke belemmering voor de schaalbaarheid van DeFi en voor het aantrekken van kapitaal uit de traditionele financiële sector naar de blockchain. Voor liquiditeitsverschaffers betekent het huidige model, waarbij activa in pools worden gestort, dat zij het beheer over hun activa uit handen geven, terwijl actief kapitaal versnipperd raakt over protocollen, handelsparen en prijsbereiken. De omvang van het probleem is aanzienlijk: volgens on-chain-onderzoek van Dune in opdracht van 1inch bleef in de eerste helft van 2026 85 % van de geconcentreerde liquiditeit op de belangrijkste DEX'en onderbenut, goed voor ongeveer 1,6 miljard dollar van de in totaal 1,84 miljard dollar die werd gemeten. Daarvan bevond zich in een gemiddelde week ongeveer 542 miljoen dollar volledig buiten het prijsbereik, wat naar schatting leidt tot jaarlijks 150 miljoen dollar aan misgelopen vergoedingen.

Met Aqua laat 1inch een efficiënter model voor gedeelde liquiditeit zien, waarbij hetzelfde walletsaldo meerdere posities tegelijkertijd kan ondersteunen. In tegenstelling tot het traditionele model, waarbij liquiditeit over meerdere pools en posities moet worden verdeeld, maakt Aqua het mogelijk om één saldo tegelijkertijd voor meerdere quotes te gebruiken. Zo kan een saldo van 100.000 dollar drie posities ondersteunen die gezamenlijk 300.000 dollar aan liquiditeit quoteren, met de mogelijkheid om nog meer liquiditeit te quoteren. De onderliggende tokens blijven voortdurend beschikbaar voor iedere positie; er wordt niets geleend en een swap kan uitsluitend worden uitgevoerd met de activa die zich daadwerkelijk in de wallet bevinden.

Een positie in Aqua kan afhankelijk van het geselecteerde handelspaar en het type positie een volledige range, een geconcentreerde of een gekoppelde positie zijn. Gebruikers kunnen hun posities zelf openen en sluiten, zonder lock-up-periode. Hun blootstelling wordt begrensd door de tokens die zij daadwerkelijk bezitten, en niet door de theoretische gezamenlijke omvang van alle posities die zij aanmaken. Als de wallet onvoldoende saldo bevat om een swap uit te voeren, doet Aqua eenvoudigweg geen beroep op de tokens.

Vanaf vandaag kunnen gebruikers posities aanmaken op 13 EVM-chains, waaronder Ethereum, Arbitrum, Base, Robinhood Chain en BNB Chain. Aqua wordt bovendien gelanceerd met diverse aanvullende functionaliteiten, waaronder een liquiditeitsklassement, een scherm met incentives, visualisaties van liquiditeitskaarten, het in batches aanmaken van posities, profielen van liquiditeitsverschaffers met cross-chain-posities, sub-wallets en binnenkort een door AI ondersteunde workflow voor liquiditeitsverstrekking via 1inch Business MCP met veilige batchimplementatie.

Aqua heeft acht onafhankelijke beveiligingsaudits ondergaan, uitgevoerd door OpenZeppelin, Bailsec, Hashlock, Hexens, MixBytes, Nethermind, Theori en Decurity. In combinatie met het volledig self-custodial ontwerp, waarbij gebruikersactiva nooit door het protocol worden beheerd, kan een swap uitsluitend activa verplaatsen die zich op het moment van uitvoering daadwerkelijk in de wallet van de liquiditeitsverschaffer bevinden. Zodra een intrekking on-chain is bevestigd, worden nieuwe swaps direct geblokkeerd. Aqua is bovendien van ontwerp uit beschermd tegen JIT-feesniping, omdat iedere positie één eigenaar heeft en er dus geen gedeeld vergoedingsmoment bestaat waar bots misbruik van kunnen maken. Hoewel het ontwerp van Aqua de blootstelling begrenst en liquiditeitsverschaffers zelf de controle over hun tokens laat behouden, zijn swapvergoedingen niet gegarandeerd, kunnen prijzen zich ongunstig ontwikkelen voor een positie (impermanent loss) en blijven liquiditeitsverschaffers blootgesteld aan markt- en smartcontractrisico's.

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Over 1inch

1inch versnelt de adoptie van gedecentraliseerde financiering met een naadloze crypto-handelservaring voor 27 miljoen gebruikers. Naast het toonaangevende platform voor voordelige en efficiënte tokenswaps met meer dan 100 miljoen dollar aan dagelijkse handelsomzet, biedt 1inch een reeks innovatieve oplossingen, waaronder een veilige self-custodial wallet, een portfoliotracker voor het beheren van digitale activa, een speciaal businessportaal dat toegang biedt tot de geavanceerde technologie van 1inch en zelfs een betaalkaart waarmee eenvoudig met crypto kan worden betaald. Door voortdurend te innoveren maakt 1inch DeFi toegankelijker voor iedereen.

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Aan Aqua zijn risico's verbonden, waaronder het risico op verlies van middelen. Aqua is ontwikkeld voor ervaren gebruikers — doe uw eigen onderzoek. Dit vormt geen financieel advies. Beloningen uit het incentiveprogramma zijn variabel, worden niet gegarandeerd en zijn onderworpen aan de gepubliceerde programmavoorwaarden.