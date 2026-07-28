1inch chính thức ra mắt Aqua, giới thiệu lớp thanh khoản dùng chung đầu tiên dành cho DeFi

Sau khi ra mắt dành cho nhà phát triển vào tháng 11 năm 2025, Aqua nay mang đến một giải pháp thay thế có kiểm soát rủi ro cho mô hình thanh khoản dựa trên bể thanh khoản của DeFi.

1inch công bố chương trình khuyến khích thanh khoản dành cho Aqua do Merkl hỗ trợ, được tài trợ 10 triệu token 1INCH từ 1inch Foundation và 500.000 USDC từ 1inch DAO.

Aqua chính thức đi vào hoạt động trên 13 chuỗi EVM ngay từ ngày đầu tiên.

ROAD TOWN, Quần đảo Virgin thuộc Anh, ngày 28 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- 1inch, hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) hàng đầu, công bố chính thức ra mắt Aqua, một lớp thanh khoản dùng chung tự lưu ký, cho phép các nhà cung cấp thanh khoản sử dụng cùng một số dư ví cho nhiều vị thế khác nhau mà không cần khóa tài sản trong các bể thanh khoản.

Sau khi ra mắt dành cho nhà phát triển vào tháng 11 năm 2025, Aqua nay mang đến một trong những giải pháp thay thế có kiểm soát rủi ro đầu tiên cho mô hình dựa trên bể thanh khoản truyền thống của DeFi, cho phép cung cấp thanh khoản đạt hiệu quả sử dụng vốn cao hơn.

1inch Aqua hoạt động như một sổ đăng ký: người dùng kết nối ví để phê duyệt số dư token và tạo các vị thế thanh khoản có thể truy cập vào số dư đó. Giao thức Aqua theo dõi số dư này và khi nhận được một lệnh hoán đổi đáp ứng các điều kiện của vị thế, giao thức sẽ trích số token theo yêu cầu từ ví và đồng thời trả lại token nhận được cùng với phí trong một giao dịch nguyên tử duy nhất. Nếu không có lệnh khớp, token của người dùng vẫn nằm trong ví và hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của họ.

"Lĩnh vực cung cấp thanh khoản đang tồn tại nhiều vấn đề, nhưng chỉ khi có một giải pháp thay thế, người ta mới thấy rõ những vấn đề đó. Hôm nay, giải pháp thay thế đó đã xuất hiện. Với Aqua, các nhà cung cấp thanh khoản không còn phải chấp nhận cấu trúc bể thanh khoản kém hiệu quả mà họ đã phải chịu đựng trong nhiều năm qua", Sergej Kunz, đồng sáng lập 1inch cho biết. "DeFi không chỉ cần nhiều thanh khoản hơn. Mà cần nguồn thanh khoản hữu ích hơn, hoạt động ở bất cứ nơi nào xuất hiện nhu cầu. Chúng tôi xây dựng Aqua để giúp các nhà cung cấp đạt được khả năng bao phủ đó mà vẫn giữ quyền tự lưu ký: token của bạn vẫn nằm trong ví cho đến thời điểm một giao dịch hoán đổi được thực hiện".

Cùng với việc ra mắt sản phẩm, Khuyến khích Mạng lưới 1inch (1inch Network Incentives) cũng chính thức được triển khai — một chương trình thưởng thanh khoản dành cho Aqua do Degensoft Ltd (BVI) dẫn dắt và được triển khai thông qua nền tảng Merkl. 1inch Foundation đã cam kết dành 10 triệu token 1INCH làm phần thưởng cho các nhà cung cấp, và bổ sung thêm 500.000 USDC từ 1inch DAO. Sáng kiến này được thiết kế nhằm thúc đẩy tăng trưởng thanh khoản và hoạt động hoán đổi giữa các cặp giao dịch được hỗ trợ. Nhờ đó, các nhà cung cấp thanh khoản không chỉ được hưởng lợi từ trải nghiệm được cải thiện của Aqua mà còn có cơ hội nhận thêm phần thưởng. Các điều khoản của chương trình, thị trường và biện pháp bảo vệ đã được trình bày trong cấu hình chiến dịch đã công bố.

Theo 1inch, hệ thống dựa trên bể thanh khoản hiện nay là một trong những rào cản lớn đối với khả năng mở rộng của DeFi cũng như việc đưa vốn TradFi lên trên chuỗi. Đối với các nhà cung cấp thanh khoản, mô hình nạp tài sản vào các bể thanh khoản hiện tại đồng nghĩa với việc phải chuyển giao quyền lưu ký, trong khi nguồn vốn đang hoạt động bị phân tán trên nhiều giao thức, cặp giao dịch và khoảng giá khác nhau. Quy mô của vấn đề này là rất đáng kể: theo nghiên cứu trên chuỗi do Dune thực hiện theo ủy quyền của 1inch, trong nửa đầu năm 2026, 85% thanh khoản theo mô hình thanh khoản tập trung trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) lớn chưa được khai thác hiệu quả, tương đương khoảng 1,6 tỷ USD trong tổng số 1,84 tỷ USD được theo dõi. Trong đó, trung bình mỗi tuần có khoảng 542 triệu USD nằm hoàn toàn ngoài phạm vi giao dịch, khiến các nhà cung cấp thanh khoản ước tính bỏ lỡ khoảng 150 triệu USD phí giao dịch mỗi năm.

Thông qua Aqua, 1inch giới thiệu một mô hình thanh khoản dùng chung hiệu quả hơn, cho phép cùng một số dư ví hỗ trợ đồng thời nhiều vị thế. Khác với mô hình truyền thống, trong đó thanh khoản phải được phân chia giữa nhiều bể thanh khoản và nhiều vị thế, Aqua cho phép một số dư duy nhất đồng thời hỗ trợ nhiều báo giá cùng một lúc. Chẳng hạn, số dư 100.000 USD có thể đồng thời hỗ trợ ba vị thế với tổng giá trị báo giá thanh khoản là 300.000 USD, và thậm chí có khả năng báo giá nhiều hơn. Các token cơ sở luôn sẵn sàng phục vụ cho mọi vị thế ở mọi thời điểm; không có gì được vay mượn và bất kỳ giao dịch hoán đổi nào cũng chỉ có thể được thực hiện đối với tài sản thực tế đang có trong ví.

Một vị thế trên Aqua có thể là toàn dải, tập trung hoặc neo giá, tùy thuộc vào cặp giao dịch và loại vị thế được lựa chọn. Người dùng có thể tự mở và đóng vị thế, không bị khóa tài sản. Mức độ rủi ro của họ được giới hạn bởi lượng token thực tế đang nắm giữ, thay vì tổng quy mô trên lý thuyết của tất cả các vị thế mà họ tạo ra. Nếu số dư trong ví không đủ để thực hiện một giao dịch hoán đổi, Aqua sẽ đơn giản không sử dụng đến số token đó.

Kể từ hôm nay, người dùng có thể tạo vị thế trên 13 chuỗi EVM, bao gồm Ethereum, Arbitrum, Base, Robinhood Chain và BNB Chain. Aqua cũng được ra mắt cùng nhiều tính năng bổ sung như bảng xếp hạng thanh khoản, màn hình theo dõi chương trình khuyến khích, trực quan hóa bản đồ thanh khoản, tạo vị thế hàng loạt, hồ sơ của nhà cung cấp với các vị thế xuyên chuỗi, ví phụ và quy trình cung cấp thanh khoản có sự hỗ trợ của AI thông qua 1inch Business MCP với khả năng triển khai hàng loạt an toàn sẽ sớm ra mắt.

Aqua đã trải qua tám cuộc kiểm toán bảo mật độc lập do OpenZeppelin, Bailsec, Hashlock, Hexens, MixBytes, Nethermind, Theori và Decurity thực hiện. Kết hợp với thiết kế tự lưu ký hoàn toàn, không bao giờ nắm giữ token của người dùng, một giao dịch hoán đổi chỉ có thể chuyển tài sản thực sự có trong ví của nhà cung cấp thanh khoản tại thời điểm giao dịch được khớp. Việc thu hồi sẽ ngăn các lệnh khớp mới ngay sau khi được xác nhận trên chuỗi. Aqua cũng được thiết kế để chống lại hành vi khai thác phí JIT, bởi mỗi vị thế chỉ có một chủ sở hữu, do đó không tồn tại thời điểm chia sẻ phí để các bot có thể lợi dụng. Mặc dù Aqua được thiết kế để giới hạn rủi ro và giúp các nhà cung cấp luôn kiểm soát token của mình, phí giao dịch hoán đổi không được bảo đảm, giá có thể biến động theo hướng bất lợi đối với vị thế (tổn thất tạm thời), và các nhà cung cấp vẫn phải chịu rủi ro thị trường cũng như rủi ro từ hợp đồng thông minh.

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Giới thiệu về 1inch

1inch thúc đẩy tài chính phi tập trung với trải nghiệm giao dịch tiền mã hóa liền mạch cho 27 triệu người dùng. Ngoài việc là nền tảng hàng đầu để giao dịch hoán đổi token hiệu quả, chi phí thấp với giá trị giao dịch hàng ngày hơn 100 triệu USD, 1inch còn cung cấp một loạt các công cụ sáng tạo, bao gồm ví tự lưu ký an toàn, công cụ theo dõi danh mục đầu tư để quản lý tài sản kỹ thuật số, một cổng thông tin doanh nghiệp chuyên dụng mang lại khả năng truy cập vào công nghệ tiên tiến của nền tảng và thậm chí là thẻ ghi nợ để dễ dàng chi tiêu tiền mã hoá. Bằng cách liên tục đổi mới, 1inch đang đơn giản hóa DeFi cho tất cả mọi người.

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Aqua tiềm ẩn rủi ro, bao gồm cả việc mất vốn. Sản phẩm được thiết kế cho những người dùng có kinh nghiệm — hãy tự nghiên cứu trước khi tham gia. Không phải là lời khuyên tài chính. Phần thưởng từ các chương trình khuyến khích có thể thay đổi, không được bảo đảm và tuân theo các điều khoản đã được công bố của chương trình.

SOURCE 1inch