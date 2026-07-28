1inch Luncurkan Aqua untuk Publik, "Shared Liquidity Layer" Pertama untuk Ekosistem DeFi

Setelah diperkenalkan kepada komunitas pengembang pada November 2025, Aqua kini menjadi salah satu alternatif terhadap model pool-based yang selama ini mendominasi DeFi. Melalui pendekatan tersebut, penyedia likuiditas bisa memanfaatkan modal secara lebih efisien dengan tingkat risiko yang lebih terukur.

Cara kerja Aqua cukup sederhana. Pengguna menghubungkan dompet digital, menyetujui penggunaan saldo token, lalu membuat posisi likuiditas. Selama posisi tersebut aktif, Aqua memantau saldo di dalam dompet. Ketika terdapat transaksi swap yang sesuai dengan kriteria posisi tersebut, protokol akan mengambil token yang dibutuhkan secara langsung dari dompet pengguna, kemudian mengirimkan token hasil pertukaran beserta biaya transaksi dalam satu proses. Di luar itu, seluruh aset tetap tersimpan di dompet pengguna dan sepenuhnya berada di bawah kendali mereka.

"Kelemahan model penyediaan likuiditas baru benar-benar terlihat ketika ada alternatif yang lebih baik. Aqua hadir sebagai alternatif tersebut. Kini, penyedia likuiditas mengatasi kendala yang telah muncul selama beberapa tahun terakhir, yakni struktur pool yang tidak efisien," ujar Sergej Kunz, Co-founder, 1inch. DeFi tidak hanya membutuhkan lebih banyak likuiditas, namun juga likuiditas yang lebih efektif dan siap digunakan ketika dibutuhkan. Melalui Aqua, penyedia likuiditas tetap dapat menjangkau lebih banyak peluang tanpa kehilangan kendali atas asetnya. Token tetap berada di dompet hingga transaksi swap benar-benar terjadi."

Bersamaan dengan peluncuran Aqua, 1inch juga memperkenalkan 1inch Network Incentives, program insentif likuiditas yang dikelola Degensoft Ltd (BVI) melalui Merkl. Untuk mendukung program tersebut, 1inch Foundation mengalokasikan 10 juta token 1INCH, sementara 1inch DAO menambahkan insentif sebesar 500.000 USDC. Program ini ingin meningkatkan likuiditas dan aktivitas swap pada pasangan aset yang didukung. Selain mekanisme Aqua, penyedia likuiditas juga berpeluang memperoleh insentif tambahan sesuai ketentuan program.

Menurut 1inch, model liquidity pool saat ini menjadi salah satu hambatan utama bagi pertumbuhan DeFi dan tingkat adopsi DeFi oleh institusi keuangan tradisional (TradFi). Penyedia likuiditas harus menyerahkan kendali atas aset yang ditempatkan di dalam pool, sementara modal mereka tersebar ke berbagai protokol, pasangan aset, dan rentang harga sehingga penggunaannya menjadi kurang efisien. Riset on-chain Dune yang disponsori 1inch menunjukkan, sekitar 85% likuiditas terkonsentrasi di sejumlah decentralized exchange (DEX) utama, serta tidak dimanfaatkan secara optimal sepanjang Semester I-2026. Dari total likuiditas senilai US$1,84 miliar yang dianalisis, sekitar US$1,6 miliar tidak digunakan secara efektif. Bahkan, rata-rata US$542 juta likuiditas berada di luar rentang harga setiap pekan sehingga berpotensi mengurangi pendapatan biaya transaksi hingga sekitar US$150 juta per tahun.

Melalui Aqua, 1inch menawarkan pendekatan berbeda. Satu saldo aset di dalam dompet dapat mendukung beberapa posisi sekaligus tanpa perlu membagi likuiditas ke banyak pool. Sebagai contoh, saldo senilai US$100.000 dapat digunakan untuk mendukung tiga posisi dengan total kuotasi likuiditas mencapai US$300.000, bahkan lebih. Meski demikian, setiap transaksi tetap hanya dapat menggunakan aset yang benar-benar tersedia di dalam dompet pengguna.

Aqua mendukung berbagai jenis posisi, mulai dari full range, concentrated, hingga pegged, sesuai pasangan aset yang dipilih. Pengguna bebas membuka maupun menutup posisi kapan saja tanpa masa penguncian (lock-up). Risiko eksposur pun tetap dibatasi oleh jumlah aset yang benar-benar dimiliki. Jika saldo di dalam dompet tidak mencukupi, Aqua tidak akan mengeksekusi transaksi.

Sejak diluncurkan, Aqua telah tersedia di 13 blockchain berbasis EVM, termasuk Ethereum, Arbitrum, Base, Robinhood Chain, dan BNB Chain. Platform ini juga menghadirkan berbagai fitur baru, seperti papan peringkat penyedia likuiditas, laman insentif, visualisasi peta likuiditas, batch position, profil penyedia likuiditas lintas-blockchain, sub-wallet, serta alur penyediaan likuiditas berbantuan AI melalui 1inch Business MCP. Fitur safe batch deployment akan segera menyusul.

Untuk menjamin keamanan sistem, Aqua telah menjalani delapan audit independen oleh OpenZeppelin, Bailsec, Hashlock, Hexens, MixBytes, Nethermind, Theori, dan Decurity. Berkat desain self-custodial, Aqua tidak pernah menyimpan token pengguna. Aset hanya berpindah ketika transaksi swap dieksekusi dan sesuai dengan saldo yang benar-benar tersedia di dalam dompet. Aqua juga dirancang untuk mencegah praktik JIT fee sniping karena setiap posisi hanya dimiliki oleh satu penyedia likuiditas. Kendati demikian, pengguna tetap menghadapi sejumlah risiko, termasuk kerugian akibat perubahan harga (impermanent loss), risiko pasar, dan risiko smart-contract.

Foto-foto tersedia di tautan ini

Gif tersedia di tautan ini

Tentang 1inch

1inch menghadirkan pengalaman trading aset kripto yang lebih mudah bagi lebih dari 27 juta pengguna di seluruh dunia. Selain menjadi salah satu platform token swaps dengan biaya rendah dan nilai transaksi harian lebih dari US$100 juta, 1inch juga menyediakan dompet self-custodial, pelacak portofolio aset digital, portal bisnis, serta kartu debit untuk memudahkan penggunaan aset kripto dalam transaksi sehari-hari. Melalui berbagai inovasi tersebut, 1inch terus mendorong adopsi DeFi yang lebih luas.

accelerates decentralized finance with a seamless crypto trading experience for 27M users. Beyond being the top platform for low-cost, efficient token swaps with $100M+ in daily trades, 1inch offers a range of innovative tools, including a secure self-custodial wallet, a portfolio tracker for managing digital assets, a dedicated business portal giving access to its cutting-edge technology, and even a debit card for easy crypto spending. By continuously innovating, 1inch is simplifying DeFi for everyone.

Situs resmi | 1inch Business | 1inch Network | Akun X | Blog

Aqua memiliki risiko, termasuk potensi kehilangan dana. Produk ini ditujukan bagi pengguna berpengalaman. Lakukan riset secara mandiri sebelum menggunakan Aqua. Informasi ini bukan merupakan nasihat investasi. Besaran insentif dapat berubah, tidak dijamin, dan mengikuti ketentuan program yang berlaku.

SOURCE 1inch