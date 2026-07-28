1inch lance publiquement Aqua, introduisant ainsi la première couche de liquidité partagée pour la finance décentralisée

Après son lancement destiné aux développeurs en novembre 2025, Aqua propose désormais une alternative au modèle de finance décentralisée basé sur les pools, tout en maîtrisant les risques.

1inch dévoile un programme d'incitation à la liquidité pour Aqua, développé par Merkl et financé à hauteur de 10 millions de 1INCH par la Fondation 1inch500 000 USDC par l'organisation autonome décentralisée (DAO) de 1inch.

Aqua sera disponible dès le premier jour sur 13 chaînes EVM.

ROAD TOWN, Îles Vierges britanniques, 28 juillet 2026 /PRNewswire/ -- 1inch, l'écosystème de finance décentralisée de référence, annonce le lancement public complet d'Aqua, une couche de liquidité partagée en auto-garde permettant aux fournisseurs de liquidité d'utiliser le même solde de portefeuille sur plusieurs positions sans bloquer leurs actifs dans des pools de liquidité.

Suite à son lancement auprès des développeurs en novembre 2025, Aqua propose aujourd'hui l'une des premières alternatives à risque contrôlé au modèle traditionnel de la finance décentralisée basé sur des pools, permettant ainsi une mise à disposition de liquidités plus efficace en termes de capital.

1inch Aqua fonctionne comme un registre : un utilisateur connecte son portefeuille pour valider le solde d'un jeton et créer des positions de liquidité permettant d'accéder à ce solde. Le protocole Aqua assure le suivi de ce solde et, lorsqu'il reçoit un ordre d'échange répondant aux critères de la position, il prélève les jetons demandés du portefeuille et renvoie les jetons reçus ainsi que les frais dans le cadre d'une seule transaction atomique. Sinon, les jetons de l'utilisateur restent dans son portefeuille et sous son contrôle total.

« Le système d'apport de liquidités est défaillant, mais on ne s'en rend compte qu'une fois qu'il existe une alternative. Aujourd'hui, cette alternative est une réalité. Avec Aqua, les fournisseurs de liquidités n'ont plus à se contenter de la structure de pool inefficace qu'ils ont dû utiliser bon gré mal gré pendant des années », a déclaré Sergej Kunz, cofondateur de 1. « La finance décentralisée n'a pas seulement besoin de plus de liquidités. Elle a besoin de plus de liquidités utiles, disponibles partout où la demande se manifeste. Nous avons développé Aqua pour permettre aux prestataires de bénéficier de cette portée sans renoncer à la maîtrise de leurs données : vos jetons restent dans votre portefeuille jusqu'au moment où un swap a lieu. »

Parallèlement au lancement du produit, le programme « 1inch Network Incentives » est mis en place : il s'agit d'un programme de récompenses de liquidité pour Aqua, dirigé par Degensoft Ltd (Îles Vierges britanniques) et mis en œuvre via Merkl. La Fondation 1inch s'est engagée à verser 10 millions de 1INCH au titre des récompenses destinées aux prestataires, auxquels s'ajoute une aide supplémentaire de 500 000 USDC provenant de la DAO 1inch. Cette initiative vise à accélérer la croissance de la liquidité et l'activité de swap sur les paires prises en charge. Ainsi, les fournisseurs de liquidité bénéficient non seulement d'une expérience améliorée sur Aqua, mais peuvent également gagner des récompenses supplémentaires. Les conditions du programme, les marchés concernés et les mesures de protection sont détaillés dans la configuration de la campagne publiée.

Selon 1inch, le système actuel basé sur des pools constitue un frein majeur à la capacité de la finance décentralisée à se développer et à attirer les capitaux de la finance traditionnelle sur la chaîne de blocs. Pour les fournisseurs de liquidité, le modèle actuel qui consiste à effectuer des dépôts dans des pools implique de céder la garde de leurs actifs, tandis que leur capital actif est dispersé entre différents protocoles, paires de devises et fourchettes de prix. L'ampleur du problème est flagrante : Selon une étude « on-chain » réalisée par Dune à la demande de 1inch, 85 % de la liquidité concentrée sur les principales bourses décentralisées (DEX) étaient sous-utilisés au premier semestre 2026, soit environ 1,6 milliard de dollars sur les 1,84 milliard de dollars suivis. Cela représente environ 542 millions de dollars qui, au cours d'une semaine type, ne sont absolument pas pris en compte, ce qui se traduit par un manque à gagner estimé à 150 millions de dollars par an en commissions.

Grâce à Aqua, 1inch offre un modèle plus efficace de liquidité partagée, permettant à un même solde de portefeuille de garantir simultanément plusieurs positions. À la différence du modèle traditionnel dans lequel la liquidité doit être répartie entre plusieurs pools et positions, Aqua permet à un seul solde de prendre en charge plusieurs cotations simultanément. Par exemple, un solde de 100 000 $ peut soutenir trois positions représentant au total 300 000 $ de liquidité, avec la possibilité d'en offrir davantage. Les jetons sous-jacents restent disponibles pour chaque position à tout moment ; rien n'est emprunté et tout swap ne peut être exécuté qu'à partir des actifs effectivement détenus dans le portefeuille.

Une position sur Aqua peut être « plage complète », « concentrée » ou « indexée », selon la paire et le type de position sélectionnés. Un utilisateur peut ouvrir et clôturer lui-même ses positions, sans aucune restriction. Son exposition est plafonnée par les jetons qu'il détient effectivement, et non par la valeur théorique cumulée de toutes les positions qu'il ouvre. Si son portefeuille ne permet pas de couvrir un swap, Aqua ne fait tout simplement pas appel à ses jetons.

À partir d'aujourd'hui, les utilisateurs peuvent créer des positions sur 13 chaînes EVM, notamment Ethereum, Arbitrum, Base, Robinhood Chain et BNB Chain. Aqua s'accompagne également d'un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires, notamment un classement de la liquidité, un écran dédié aux incitations, des visualisations sous forme de carte de la liquidité, la création groupée de positions, des profils de fournisseurs avec des positions inter-chaînes, des sous-portefeuilles, ainsi qu'un processus d'apport de liquidité assisté par IA via le MCP 1inch Business avec déploiement groupé sécurisé qui sera bientôt disponible.

Aqua a fait l'objet de huit audits de sécurité indépendants effectués par OpenZeppelin, Bailsec, Hashlock, Hexens, MixBytes, Nethermind, Theori et Decurity. Compte tenu de sa conception entièrement autonome, qui ne conserve jamais les jetons des utilisateurs, un swap ne peut transférer que les actifs qui se trouvent effectivement dans le portefeuille du fournisseur au moment de son exécution. La révocation met fin aux nouveaux dépôts dès qu'elle est confirmée sur la chaîne de blocs. De par sa conception, Aqua est également protégé contre le « sniping » des frais JIT, car chaque position n'a qu'un seul propriétaire ; il n'y a donc pas de frais partagés dont les bots pourraient tirer profit. Bien que la conception d'Aqua limite l'exposition et permette aux fournisseurs de garder le contrôle de leurs propres jetons, les frais swap ne sont pas garantis, les cours peuvent évoluer contre une position (perte impermanente) et les fournisseurs assument les risques liés aux marchés baissiers et aux contrats intelligents.

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À propos de 1inch

1inch dynamise la finance décentralisée grâce à une expérience fluide de la négociation de cryptomonnaies pour 27 millions d'utilisateurs. En plus d'être la plateforme de référence pour des swaps de jetons efficaces et à faible coût avec plus de 100 millions de dollars de transactions quotidiennes, 1inch propose une gamme d'outils innovants, notamment un portefeuille sécurisé d'autodétention, un outil de suivi de portefeuille pour la gestion des actifs numériques, un portail dédié aux entreprises donnant accès à sa technologie de pointe, et même une carte de débit permettant de dépenser facilement ses cryptomonnaies. En innovant continuellement, 1inch simplifie la finance décentralisée pour tout le monde.

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Aqua comporte des risques, notamment celui de perdre des fonds. Cet outil est destiné aux utilisateurs expérimentés — faites vos propres recherches. Ceci ne constitue pas un conseil financier. Les récompenses incitatives sont variables, ne sont pas garanties et sont soumises aux conditions générales du programme.