L'ouverture du Sommet international MICE 2025 (IMS25) annonce une transformation de l'industrie mondiale de l'investissement et de l'événementiel, avec 20 accords annoncés

RIYADH, Arabie Saoudite, 26 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le Sommet international MICE 2025 (IMS25) s'est ouvert aujourd'hui à Riyad, réunissant plus de 3 000 participants et dévoilant 20 annonces majeures dans un moment décisif pour l'industrie des événements d'affaires en Arabie Saoudite. Parmi les annonces, six sociétés mondiales d'expositions et d'événements ont annoncé des bureaux et des investissements dans le Royaume, le lancement de plusieurs événements mondiaux et une croissance record de l'infrastructure événementielle - soulignant le rôle croissant du Royaume en tant que leader mondial dans le secteur des réunions, des incitations, des conférences et des expositions (MICE).

Son Excellence Fahd bin Abdulmohsen Al-Rasheed, président de la Saudi Conventions and Exhibitions General Authority (SCEGA), photographié lors de la journée d'ouverture de l'IMS25.

Parmi les principaux développements, Messe Frankfurt, Koelnmesse, MCH Group et Oak View Group ont confirmé leur intention d'ouvrir de nouveaux bureaux, et Comexposium et Honegger ont officiellement annoncé leur entrée sur le marché de l'Afrique du Sud en 2026. Opérant dans le secteur mondial des expositions, des foires commerciales et de la gestion d'événements, ces organisations représentent certains des noms les plus influents du monde en matière d'événements commerciaux internationaux. Leur expansion reflète la confiance mondiale croissante dans la transformation de l'Arabie saoudite et son influence grandissante en tant que centre de rassemblement régional et international.

Pour donner un nouvel élan au secteur, Messe Munich a dévoilé le lancement de BAUMA Saudi Arabia, le plus grand salon mondial de la construction et de la machinerie lourde dans la région, soutenant ainsi les ambitions du Royaume en matière d'infrastructure et de développement. RX Global a également annoncé le lancement du MIPIM Arabia, un événement commercial mondialement reconnu pour la communauté internationale de l'immobilier et de l'investissement, reflétant l'émergence du Royaume comme l'un des marchés immobiliers à la croissance la plus rapide au monde. De nouveaux partenariats avec GL Events, Clarion, DMG Events et Koelnmesse ont également été annoncés, renforçant ainsi la position de l'Arabie saoudite en tant que plaque tournante mondiale pour les événements d'envergure internationale.

« L'ampleur et la diversité des annonces faites aujourd'hui montrent que l'industrie saoudienne des événements professionnels est devenue un puissant moteur de la transformation économique et de la connectivité mondiale », a déclaré Son Excellence Fahd bin Abdulmohsen Al-Rasheed, président de l'Autorité générale saoudienne des congrès et des expositions (SCEGA).

« Les partenariats établis dans le cadre du Sommet international MICE renforceront les infrastructures du Royaume, favoriseront l'épanouissement des talents saoudiens et consolideront la position de l'Arabie saoudite en tant que centre mondial de collaboration internationale, à l'appui de la Vision 2030 ».

Six protocoles d'accord ont été signés avec le ministère de l'intérieur, l'autorité de développement de la région de Hail, l'autorité saoudienne de l'eau, la société Elm, l'autorité de prise en charge des personnes handicapées et le centre national d'études et de recherches sociales, afin de stimuler la croissance des infrastructures et du secteur événementiel. Ces initiatives comprennent un centre de convention polyvalent à Jizan, dans le cadre d'un projet plus vaste, Jaydana Waterfront, d'une valeur de 2,9 milliards de dollars.

SCEGA a lancé le rapport 2025 sur l'infrastructure des sites saoudiens, qui fait état d'une croissance record de l'infrastructure des événements d'affaires dans le Royaume, avec une capacité en hausse de 32 % d'une année sur l'autre dans 923 sites accrédités. L'espace d'exposition a augmenté de 320 % depuis 2018, totalisant désormais 300 520 m², grâce à des investissements continus alignés sur la Vision 2030. La plupart des capacités sont concentrées à Riyad, à La Mecque et dans la province de l'Est, avec des sites majeurs tels que le Riyadh Exhibition & Conference Center, le Jeddah Superdome et le Dhahran Expo Center, tandis que de nouveaux centres à Madinah, AlUla, Asir et Najran continuent d'élargir le paysage événementiel du Royaume.

L'IMS25 se poursuit jeudi, avec des sessions consacrées à l'investissement dans le secteur MICE, aux pôles d'innovation, à la plateforme des futurs leaders MICE et à un dîner de gala célébrant l'excellence mondiale en matière d'événements et d'expositions.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2832745/SCEGA_Fahd_bin_Abdulmohsen_Al_Rasheed.jpg