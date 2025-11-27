افتتاح "القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات 2025" يقدم تحولاً عالميًا في مجال الاستثمار والفعاليات، مع الإعلان عن 20 صفقة

" القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات 2025" تُفتّتح بإعلانات بارزة ، ما يرمز لمرحلة جديدة من الاستثمار العالمي وتحوّل الصناعة.

الكشف عن 20 اتفاقية تجارية ومذكرة تفاهم في الحدث ، الذي حضرته شركات ذات إيرادات عالمية مجتمعة تزيد على 9 مليارات دولار أمريكي.

ست شركات عالمية رائدة للمعارض والفعاليات أكدت افتتاح مكاتب دولية جديدة في الرياض ، مما أدى إلى تسريع توسع قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة العربية السعودية.

أكثر من 3،000 من القادة العالميين ، ما يتجاوز بكثير المشاركين المتوقعين البالغ عددهم 2،000، حضروا يوم الافتتاح ممثلين عن الشركات الكبرى على مستوى الفعاليات، وسياحة الأعمال، والثقافة، والصناعات الإبداعية.

"الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات" تطلق "تقرير البنية التحتية للمواقع السعودية لعام 2025"، بما يكشف عن زيادة بنسبة 32٪ على أساس سنوي في الطاقة الاستيعابية للمواقع عبر 923 موقعًا معتمدًا في جميع أنحاء البلاد.

الرياض ، المملكة العربية السعودية, 27 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- افتُتِحت اليوم "القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات 2025" (IMS25) في الرياض ، والتي جمعت أكثر من 3000 مشارك وكشفت النقاب عن 20 إعلانًا رئيسيًا في لحظة حاسمة لصناعة فعاليات الأعمال في المملكة العربية السعودية. وشملت الإعلانات إعلان ست شركات عالمية للمعارض والفعاليات عن افتتاح مكاتب وضخ استثمارات في المملكة، وإطلاق أحداث عالمية متعددة، ونمو قياسي في البنية التحتية للفعاليات، ما يسلط الضوء على دور المملكة المتنامي كرائد عالمي في قطاع "الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض" (MICE).

His Excellency Fahd bin Abdulmohsen Al-Rasheed, Chairman of the Saudi Conventions and Exhibitions General Authority (SCEGA), pictured during the opening day of IMS25

من بين التطورات الرئيسية ، أكدت شركات "ميسي فرانكفورت" (Messe Frankfurt) و"كولنميسي" (Koelnmesse) و"إم سي إتش جروب" (MCH Group) و"أوك فيو جروب" (Oak View Group) خططًا لفتح مكاتب جديدة ، وأعلنت شركتا "كومكسبوزيوم" (Comexposium) و"هونيجر" (Honegger) رسميًا عن دخول السوق في المملكة العربية السعودية في عام 2026. تعمل هذه المنظمات على مستوى المعارض العامة، والمعارض التجارية، وصناعة إدارة الفعاليات على المستوى العالمي، وتمثل بعض الأسماء الأكثر تأثيرًا في العالم في فعاليات الأعمال الدولية. ويعكس توسعها الثقة العالمية المتزايدة في تحوّل المملكة العربية السعودية وتأثيرها المتزايد كمركز تجمّع إقليمي ودولي.

وفي إطار مزيد من الدعم للقطاع، كشفت شركة "ميسي ميونيخ" (Messe Munich) عن إطلاق معرض (bauma Saudi Arabia)، ما يجلب أكبر معرض تجاري للبناء والمعدات الثقيلة في العالم إلى المنطقة، ويدعم طموحات البنية التحتية والتنمية سريعة النمو في المملكة. أعلنت أيضًا شركة "آر إكس جلوبال" (RX Global) عن إطلاق معرض (MIPIM Arabia)، وهو حدث تجاري معترف به عالميًا لمجتمع العقارات والاستثمار الدولي ، مما يعكس ظهور المملكة كواحدة من أسرع أسواق العقارات نموًا في العالم. كما تم الإعلان عن المزيد من الشراكات الجديدة مع شركات "جي إل إيفينتس" (GL Events)، و"كلاريون إيفينتس" (Clarion Events)، و"دي إم جي إيفينتس" (DMG Events)، و"كولنميسي" (Koelnmesse)، مما يعزز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي للأحداث ذات المستوى العالمي.

قال معالي رئيس مجلس إدارة "الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات" الأستاذ "فهد بن عبد المحسن الرشيد": "يُظهر حجم وتنوع إعلانات اليوم كيف أصبحت صناعة فعاليات الأعمال في المملكة العربية السعودية محركًا قويًا للتحوّل الاقتصادي والتواصل العالمي".

"ستعزز الشراكات التي تتم خلال "القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات" البنية التحتية للمملكة، وتعمل على تمكين المواهب السعودية، وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي للتعاون الدولي، لدعم رؤية 2030".

تم توقيع ست مذكرات تفاهم مع "وزارة الداخلية"، و"هيئة تطوير منطقة حائل"، و"الهيئة السعودية للمياه"، وشركة "عِلم"، و"هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة"، و"المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية"، لدفع النمو المستمر للبنية التحتية للفعاليات وقطاع الفعاليات. وتشمل هذه المبادرات مركزًا خاصًا للمؤتمرات متعدد الأغراض في مدينة جيزان ، كجزء من مشروع "واجهة جيدانة المائية" (Jaydana Waterfront) الأكبر الذي تبلغ قيمته 2.9 مليار دولار.

أطلقت "الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات" "تقرير البنية التحتية للمواقع السعودية لعام 2025"؛ حيث أعلنت عن نمو قياسي في البنية التحتية لفعاليات الأعمال في المملكة مع زيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة 32٪ على أساس سنوي في 923 موقعًا معتمدًا. نمت مساحة المعارض بنسبة 320٪ منذ عام 2018 ، حيث بلغت الآن 300520 مترًا مربعًا، مدفوعة بالاستثمار المستمر المتماشي مع "رؤية 2030". تتركز معظم الطاقة الاستيعابية في الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، بقيادة مواقع رئيسية مثل "مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض"، و"جدة سوبردوم"، و"الظهران إكسبو"، في حين أن المراكز الجديدة في المدينة المنورة، والعلا، والعسير، ونجران تواصل توسيع مشهد الفعاليات في المملكة.

تستمر "القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات 2025" يوم الخميس ، مع جلسات مخصصة للاستثمار في قطاع "الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض"، ومجموعات الابتكار ، ومنصة قادة قطاع "الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض" المستقبليين، وحفل عشاء يحتفي بالتميّز العالمي في مجال الفعاليات والمعارض.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2832745/SCEGA_Fahd_bin_Abdulmohsen_Al_Rasheed.jpg