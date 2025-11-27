국제 MICE 서밋 2025(IMS25) 개막… 글로벌 투자•이벤트 산업 변혁 이끌 20건 계약 발표

국제 MICE 서밋 2025(IMS25), 랜드마크 발표와 함께 개막 , 글로벌 투자와 산업 변혁의 새 국면 예고

리야드, 사우디아라비아 , 2025년 11월 27일 /PRNewswire/ -- '국제 MICE 서밋 2025(International MICE Summit 2025, 이하 IMS25)'이 26일 리야드(Riyadh)에서 막을 올렸다. 3000명이 넘게 참석한 이번 행사에서는 사우디아라비아 비즈니스 이벤트 산업의 전환점이 될 20건의 계약 발표가 되었다. 글로벌 전시•이벤트 기업 6곳의 사우디 지사 설립 및 투자, 각종 글로벌 행사 개최 소식, 기록적인 인프라 성장세 등이 소개되며 MICE 분야 글로벌 리더로서 사우디의 입지가 강화되고 있음을 보여줬다.

주요 성과로는 ▲메세 프랑크푸르트(Messe Frankfurt) ▲쾰른메세(Koelnmesse) ▲MCH 그룹(MCH Group) ▲오크 뷰 그룹(Oak View Group)이 리야드 지사 설립 계획을 확정했으며, ▲컴엑스포지엄(Comexposium) ▲호네거(Honegger)는 2026년 사우디 시장 진출을 공식화했다. 세계 전시•이벤트 업계를 선도하는 이들 기업의 행보는 사우디의 산업 변혁과 글로벌 허브 도약에 대한 국제적 신뢰를 방증한다.

His Excellency Fahd bin Abdulmohsen Al-Rasheed, Chairman of the Saudi Conventions and Exhibitions General Authority (SCEGA), pictured during the opening day of IMS25

메세 뮌헨(Messe Munich)은 세계 최대 건설•중장비 무역 박람회인 '바우마 사우디아라비아(BAUMA Saudi Arabia)' 개최를 발표하며 사우디의 인프라 개발 목표에 힘을 실었다. RX 글로벌(RX Global)은 국제 부동산 투자 커뮤니티를 위한 무역 행사 '미핌 아라비아(MIPIM Arabia)' 론칭을 알렸다. 이어 ▲GL 이벤트(GL Events) ▲클라리온(Clarion) ▲DMG 이벤트(DMG Events) ▲쾰른메세와의 신규 파트너십도 공개돼 글로벌 이벤트 허브로서 위상을 높였다.

파드 빈 압둘모센 알라시드(Fahd bin Abdulmohsen Al-Rasheed) 사우디 전시컨벤션청(Saudi Conventions and Exhibitions General Authority, SCEGA) 청장은 "오늘 발표의 규모와 다양성은 사우디 비즈니스 이벤트 산업이 경제 변혁과 글로벌 연결성의 강력한 동력이 됐음을 보여준다"고 말했다.

이어 "이번 서밋으로 성사된 파트너십은 사우디의 인프라를 강화하고 인재를 육성하며, '비전 2030(Vision 2030)'을 지원하는 국제 협력의 허브로서 사우디의 입지를 공고히 할 것"이라고 강조했다.

사우디 전시컨벤션청은 인프라 및 산업 성장을 가속하기 위해 ▲내무부(Ministry of Interior) ▲하일 개발청(Hail Region Development Authority) ▲사우디 수자원청(Saudi Water Authority) ▲엘름 컴퍼니(Elm Company) ▲장애인 권익보호청(Authority for the Care of People with Disabilities) ▲국립 사회연구센터(National Center for Social Studies and Research)와 6건의 업무 협약(MoU)도 체결했다. 여기에는 29억 달러 규모 제이다나 워터프론트(Jaydana Waterfront) 프로젝트의 하나인 지잔 시(Jizan City) 다목적 컨벤션 센터 건립도 포함된다.

사우디 전시컨벤션청은 '2025 사우디 베뉴 인프라 보고서(2025 Saudi Venue Infrastructure Report)'를 통해 전국 923개 인증 베뉴의 수용력이 전년보다 32% 증가했다고 밝혔다. 전시 공간은 2018년 이후 320% 성장해 총 30만 520sqm에 달한다. 주요 시설인 리야드 전시 컨벤션 센터(Riyadh Exhibition & Conference Center), 제다 슈퍼돔(Jeddah Superdome), 다란 엑스포 센터(Dhahran Expo Center)를 중심으로 리야드, 메카, 동부 주에 인프라가 집중됐다. 마디나, 알울라, 아시르, 나즈란의 신규 센터들도 확장을 거듭하고 있다.

IMS25는 목요일에도 MICE 부문 투자, 혁신 클러스터, 미래 MICE 리더 플랫폼(Future MICE Leaders Platform) 세션과 갈라 디너 등을 이어간다.

